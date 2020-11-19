15+ фильмов, которые помогают прийти в себя, когда жизнь снова бьет под дых
Согласно исследованиям, просмотр фильмов дает нам эмоциональную разрядку, помогает отвлечься от проблем и разобраться в себе. В медицине есть даже целое направление, которое так и называется — кинотерапия.
Мы в AdMe.ru давно заметили терапевтический эффект кино и составили подборку фильмов, которые помогают встать на ноги, когда жизнь отправляет в очередной нокаут. Бонус докажет вам, что прогнать плохие мысли и восстановить внутреннюю гармонию могут не только художественные картины.
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Кино о борьбе одинокого отца, который потерял жену, дом и вообще все. Обязательно к просмотру. © Ramandeep Singh / Quora
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Из этого фильма можно вынести много жизненных уроков. Никогда не отказывайся от того, во что веришь. Люби своих детей, несмотря ни на что, и всегда отдавай им самое лучшее. Меньше беспокойся о результате и помни, что проблемы временны. Даже если сейчас в твоей жизни сплошной мрак, это не значит, что не может произойти что-то хорошее. © Sumanth Kudumu / Quora
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Низкий уровень грусти — «Мирный воин», средний — «Рокки», высокий — «В погоне за счастьем». А если совсем беда, то «Мистер Бин». © Quora / Niveth Richard
2. Вам письмо
- Это как теплое одеялко в дождливый день. «Может, выпьем кофе? Или пообедаем вместе? Или сходим в кино? И пусть так будет всегда, пока мы живы». А финал какой! Каждый раз прямо рыдаю от счастья. © Whirled_Peas- / Reddit
- Последние 20 с лишним лет этот фильм не раз помогал мне справиться с трудностями. С недавних пор с этой задачей справляется «Величайший шоумен». © starlitstacey / Reddit
- Я ребенок 90-х, и этот фильм напоминает мне о старых добрых временах, когда все было намного проще. Да и Хит Леджер здесь такой крутой. © ComplacentClarence / Reddit
- Я парень, и это мое любимое кино с самого детства. Всегда пересматриваю его, когда мне плохо. © sambro1991 / Reddit
4. Рататуй
- Одна из лучших работ студии Pixar с прекрасным посланием о том, как разжечь свою страсть и найти жизненную цель. © CryptidGrimnoir / Reddit
- Я всегда включаю «Рататуй» и начинаю готовить. Ближе к финалу дом наполняется потрясающим ароматом, я уже вкусно поела и мне кажется, что все в этом мире хорошо. Определенно мой любимый фильм. © AdjunctFunktopus / Reddit
- Мой тоже. Я даже назвала дочь Реми в честь главного героя. © ChickenAndGin / Reddit
- Есть много причин, почему эта картина всегда заставляет меня смеяться и после нее я так хорошо себя чувствую. Ну, например, Билли Кристал в одной из ролей. © wiltli / Reddit
- Возможно, это единственный случай, когда фильм лучше книги. Он вызывает у меня ностальгию по тому, чего я никогда не испытывал. И это весело. © Overmyundeadbody / Reddit
6. В пролете
- Помогает после любого разрыва. Всегда советую его друзьям, если у них плохое настроение или какие-то проблемы. © ZombieNutcase / Reddit
- Подтверждаю. Мне разбили сердце, посмотрел «В пролете». Сердце обратно не склеилось, но мне уже намного лучше. © jchng / Reddit
- А я смотрю его, когда накатывает депрессия. Меня от него истерический смех разбирает. © brittpinkie / Reddit
- Средиземье — именно то место, куда нужно идти, когда чувствуешь себя маслом, размазанным по слишком большому ломтю хлеба (именно такими словами описал свое состояние Бильбо в первой части трилогии — прим. AdMe.ru). © FenrisGreyhame / Reddit
- Как говорил Сэм, в этом мире есть добро, и за него стоит бороться. Кстати, в книге есть сцена, которая не попала в фильм. Сэм стоит на верху башни Кирит Унгол, он думает, что Фродо погиб, и все, что у него осталось, — это кольцо и ноша, которую он теперь должен нести сам. И в этой ситуации парень поет песню с таким глубоким смыслом, какого я еще не встречал. Если бы я решил сделать татуировку, это были бы последние строчки песни Сэма: «И не скажу я: „Кончен день“, и не скажу: „Прощай“». © TheNerdChaplain / Reddit
- У меня диссоциативное расстройство, и эти фильмы меня спасают. Они вызывают целую бурю эмоций и словно перезагружают мою человечность, когда я чувствую внутреннюю пустоту. © _Suo_ / Reddit
- Каждый раз, когда я приходил со школы больным, мама включала «Историю игрушек». И я приучился выздоравливать, смотря этот фильм. © machingunw***re / Reddit
- От одного воспоминания о сцене, когда Базз и Вуди летят на ракете, у меня в глазах щиплет. «Базз, ты летишь!» — «Это не полет, а падение с размахом». Или вот это: «Бесконечность не предел!» © TrimspaBB / Reddit
- Впервые посмотрел этот фильм, когда был крайне подавлен, и он мне реально помог! Я думал, что это подростковое кино с вечеринками и всем таким, но оказалось, что это очень мощная картина. Я даже плакал, хотя никогда не плачу над фильмами. © chone / Reddit
- Смотрел «Захватывающее время» в поворотный момент моей жизни. Он помог мне пережить смерть отца. © 2w3e / Reddit
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Никогда не понимала, зачем включать душераздирающее депрессивное кино, когда тебе плохо. Лично мне нравится смотреть в будущее и находить юмор или иронию в любой ситуации. Недавно как раз смотрела подходящий фильм. Это «Серьезный человек» братьев Коэнов, мрачная сатира о парне, опустившемся на самое дно. Как по мне, эта картина помогает увидеть перспективу и посмеяться, даже если тебе грустно. © chobanigirl / Reddit
11. Из 13 в 30
- Почему этот фильм так утешает? Кажется, только его и смотрю, когда мне тошно. © Schmambers86 / Reddit
- Если у меня мало времени, а хочется быстро поднять настроение, смотрю те фрагменты, где главной героине на самом деле 13. © lawlieter / Reddit
- В австралийском переводе название просто идеальное — «Внезапно 30». © Pure1nsanity / Reddit
- 5 лет не мог его смотреть, потому что работал в компании, очень похожей на ту, что показана в фильме. Зато теперь у меня другая работа, и я могу оценить этот шедевр. © Chril / Reddit
- Весь сюжет крутится вокруг того, что не нужно позволять проблемам управлять твоей жизнью. © RemingtonSnatch / Reddit
- Это комедия, которая с возрастом превращается в ужастик. © kingdead42 / Reddit
- Скорее, в документалку. © stinkydonut69 / Reddit
- Когда мне было около 12 лет, у младшей сестренки случился сильный приступ аллергии. Ее забрали в больницу, я был в ужасе и смотрел этот фильм, потому что он был чем-то знакомым и комфортным. Потом он утешал меня долгие годы. А пару лет назад девушка, с которой мы тогда только начали встречаться, предложила посмотреть его на втором свидании. В тот момент я понял, что она та самая. © AlbertRose19 / Reddit
- В детстве я часто смотрел киноработы «Монти Пайтон» вместе с папой. Мы готовили вкусняшки и напитки, брали одеяла и усаживались перед экраном. Теперь, когда я стал старше, то понял, что эти фильмы были для папы своего рода отдушиной и мы смотрели их, когда ему нужно было сделать передышку. © msleahandrew / Reddit
14. Большинство мультфильмов студии Ghibli
- Когда мне грустно, смотрю «Ходячий замок». Я восхищаюсь тем, как Софи, несмотря на тот ужас, что с ней случился, просто идет и решает свои проблемы. Это очень вдохновляет. © tufflepuff / Reddit
- «Ведьмина служба доставки» — это как расслабляющий массаж для мозга. © CakeIceCream / Reddit
- Мой любимый — «Унесенные призраками». Я не хочу смотреть проходную комедию, чтобы отвлечься от проблем. Мне нужна прекрасная и немного чудная картина, в которой главная героиня чувствует себя несчастной, преодолевает трудности, меняет мир к лучшему и в конце становится сильнее. © ponyboop / Reddit
- Обожаю «Принцессу Мононоке». Ведь здесь рассказывается о девушке, которая действительно переживает сложные времена и должна через многое пройти, лишь бы доказать людям, что гнев ни к чему хорошему не приведет. © panda388 / Reddit
- Хотел бы я убежать от своих проблем на котобусе из «Моего соседа Тоторо». © peachblossom20 / Reddit
Бонус: Как это работает?
«Как это работает» — документальный телесериал о производстве всевозможных вещей. На фото — кадр из выпуска, посвященного автомобильным шинам.
- Когда мы с женой еще встречались, у нас был очень сложный и мрачный период. Почему-то лишь это шоу отвлекало меня от постоянной тревоги. © rick_from_red_deer / Reddit
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Это моя универсальная палочка-выручалочка. Проблемы на работе? Устал, но не могу заснуть? Беспокоюсь о ситуации в мире? Ответ один — «Как это работает». Прекрасно отвлекает ум. © bradland / Reddit
Какие фильмы или сериалы помогают вам преодолеть жизненные трудности и заставляют улыбнуться, даже если на душе кошки скребут?