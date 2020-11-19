15+ фильмов, которые помогают прийти в себя, когда жизнь снова бьет под дых

Из этого фильма можно вынести много жизненных уроков. Никогда не отказывайся от того, во что веришь. Люби своих детей, несмотря ни на что, и всегда отдавай им самое лучшее. Меньше беспокойся о результате и помни, что проблемы временны. Даже если сейчас в твоей жизни сплошной мрак, это не значит, что не может произойти что-то хорошее. © Sumanth Kudumu / Quora