15 фильмов, которые можно пересматривать бесконечно и каждый раз влюбляться в них заново

1 0 18 229

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Киноновинки — это здорово, но у каждого киномана наверняка есть любимые фильмы, которые он готов пересматривать снова и снова. Эти картины цепляют за душу с первых кадров, а за сюжетными поворотами и игрой актеров ты следишь с замиранием сердца и переживаешь все происходящее вместе с ними.

Мы в AdMe.ru решили сделать подборку картин с высоким рейтингом, которые просто неспособны надоесть.

1. Выживут только любовники, 2013

Фэнтезийная драма культового режиссера Джима Джармуша с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном в главных ролях. Фильм рассказывает историю вампиров Евы и Адама, живущих на Земле уже несколько столетий. Сегодня Адам — брутальный рокер из Детройта, который ненавидит современный мир и подумывает о самоубийстве. Чтобы вытащить Адама из депрессии, в Детройт прилетает его давняя возлюбленная Ева, которая живет в Марокко и обожает поэзию. Однако идиллию влюбленных разрушает внезапное появление младшей сестры Евы — безбашенной Авы. С этого момента ситуация выходит из-под контроля, а ее исход уже никто не в силах предсказать. Чем интересен фильм: помимо ярких актерских работ, картина отличается особой медитативной атмосферой, которая заставляет зрителя полностью погрузиться в сюжет и начать проживать все события вместе с героями. Кроме того, у фильма потрясающий саундтрек. Рейтинг IMDb: 7,4

2. Она, 2015

Криминальная драма от создателя «Основного инстинкта» Пола Верховена с Изабель Юппер в главной роли. В центре сюжета — Мишель, обеспеченная разведенная парижанка, которая владеет студией по разработке видеоигр. Однажды в ее дом проникает мужчина в маске, который грубо принуждает женщину к близости. Это событие внезапно пробуждает в ней старые психологические травмы и инстинкты, о которых она даже не подозревала. Женщина хочет сама вычислить преступника, правда, совсем не для того, чтобы сдать его полицейским. Чем интересен фильм: сильная и дерзкая картина с нешаблонным сюжетом, оставляющая приятное послевкусие. Рейтинг IMDb: 7,1

3. Во время грозы, 2018

Испанский триллер с элементами фантастики и лихо закрученным сюжетом посвящен популярной теме временных петель. Главная героиня Вера вместе с любимым мужем и маленькой дочкой переезжает в новый дом. Внезапно во время грозы происходит смещение временных зон, и в результате женщина получает шанс спасти жизнь мальчику, который жил в этом доме 25 лет назад. Правда, этот поступок повлек за собой цепь роковых последствий, превративших жизнь Веры в настоящий кошмар. Чем интересен фильм: с одной стороны, картина привлекает интригующей детективной историей, а с другой — в сюжете прослеживается очень эмоциональная любовная линия. Рейтинг IMDb: 7,4

4. Не отпускай меня, 2010

Фильм снят по одноименному роману нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро. Трое друзей, Кэти, Томми и Рут, провели свое детство в довольно необычном интернате — они были лишены всяческого контакта с окружающим миром. Кроме того, детей постоянно отправляли на медосмотры и маниакально заботились об их здоровье. Когда герои достигли совершеннолетия, они наконец-то узнали правду о том, кто они на самом деле и в чем заключается смысл их жизни. Чем интересен фильм: картина очень неоднозначна и поднимает действительно важные вопросы морали, нравственности и гуманизма. Также фильм привлекает сильным актерским составом: Кира Найтли, Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилд. Рейтинг IMDb: 7,1

5. Ева: Искусственный разум, 2011

Европейская фантастическая драма расскажет о недалеком будущем, где роботы вписаны в повседневную жизнь так же органично, как и люди. Главный герой Алекс, талантливый инженер-кибернетик, возвращается в родной город, чтобы создать совершенного андроида-ребенка. По приезде он встречается со своим родным братом Дэвидом и его женой, а также знакомится с их очаровательной дочкой Евой. Алекс и Ева сразу находят общий язык, но никто не мог предположить, чем закончится их дружба. Чем интересен фильм: своей необычной стилистикой и красивыми пейзажами, а также глубоким философским смыслом. Рейтинг IMDb: 6,7

6. Жасмин, 2013

Это современное прочтение классической пьесы американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“». Привычный и уютный мир главной героини Жасмин рухнул: ее брак с миллионером Хэлом распался после того, как муж признался ей в измене. Кроме того, выяснилось, что он занимался финансовыми махинациями, поэтому вскоре Хэл был отправлен в тюрьму. Раздавленная и разоренная бывшая светская львица переезжает из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где поселяется в скромной квартирке своей сестры, которая работает продавщицей. Здесь Жасмин пытается начать новую жизнь, но кажется, что это совсем не просто. Чем интересен фильм: «Жасмин» — одна из немногих драматических картин режиссера Вуди Аллена, который больше известен своими комедиями. Кроме того, фильм хочется пересматривать ради великолепной игры Кейт Бланшетт, которая получила «Оскар» за эту роль. Рейтинг IMDB: 7,4

7. Искупление, 2007

В основе сюжета — популярный роман британского писателя Иэна Макьюэна. Главные роли в фильме исполнили Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Действие картины начинается в далеком 1935 году и продолжается на фоне событий Второй мировой войны. Тринадцатилетняя Брайони обладает богатым воображением и пишет талантливые пьесы. Она знает, что у ее старшей сестры Сесилии роман с сыном прислуги — Робби. Однажды в доме происходит преступление, и маленькая Брайони обвиняет в нем любовника своей сестры. Своим поступком она бесповоротно меняет судьбы почти всех героев. Чем интересен фильм: главным образом это история о прощении, а также о том, что бывают такие ошибки, которые невозможно исправить. Картина получила премии «Золотой глобус» и BAFTA как лучший фильм 2008 года. Рейтинг IMDb: 7,8

8. мама!, 2017

Этот драматический триллер Даррена Аронофски породил множество споров и трактовок. Зрители и критики разделились на два лагеря: одни назвали фильм гениальным, вторые посчитали ленту странной и жуткой. В центре сюжета — пара: он — известный поэт, который страдает от творческого кризиса, она — его молодая возлюбленная. Однажды в их дом начинают приходить странные незваные гости, которые постепенно разрушают их налаженные отношения. Чем интересен фильм: это кино из тех, которые можно бесконечно пересматривать и всякий раз находить новые скрытые смыслы. Кроме того, в картине получился очень органичный дуэт Хавьера Бардема и Дженнифер Лоуренс. Рейтинг IMDb: 6,7

9. Зови меня своим именем, 2017

Романтическая драма от итальянца Луки Гуаданьино, основанная на одноименном романе. Действие картины разворачивается в солнечной Италии 1983 года. Элио 17 лет, он проводит свои каникулы на семейной вилле в обществе отца — американского профессора и мамы — переводчицы-итальянки. Юноша наслаждается жизнью: читает, занимается музыкой, купается и лениво флиртует с местной девушкой. Эту безмятежную идиллию нарушает приезд Оливера — молодого и красивого ассистента отца Элио. Чем интересен фильм: картина мгновенно погружает зрителей в безмятежное итальянское лето и рассказывает трогательную историю взросления главного героя. Рейтинг IMDb: 7,9

10. Ванильное небо, 2001

Это ремейк мелодрамы 1997 года «Открой глаза». Главный герой, Дэвид, плейбой и баловень судьбы. У него есть все: успех, богатство, бизнес, верный друг и любимая девушка. Его жизнь должна была быть прекрасной, но в один страшный день Дэвид попал в автокатастрофу и впал в кому. Очнувшись, он понял, что превратился в инвалида с изуродованным лицом. Неужели его новая жизнь — это правда, а не кошмарный сон? Чем интересен фильм: этот фильм можно смело смотреть, даже зная, чем он закончится. Сюжет выстроен очень грамотно: он держит зрителей в напряжении до последнего кадра. Плюс в картине отличный актерский состав: Том Круз, Пенелопа Крус и Курт Рассел. Рейтинг IMDb: 7,5

11. Облачный атлас, 2012

Масштабный проект от создателей «Матрицы» сестер Вачовски и Тома Тыквера объединил в себе 6 историй, рассказывающих о 5 невероятных реинкарнациях. Все события происходят в разное время, начиная с XIX века и заканчивая 2321 годом, но удивительным образом оказываются тесно переплетены друг с другом. Картина снята по мотивам одноименного романа Дэвида Митчелла. Чем интересен фильм: во-первых, в ленте невероятный актерский состав — от Тома Хэнкса до Хью Гранта. Во-вторых, после «Облачного атласа» остается непередаваемое послевкусие, которое хочется сохранить как можно дольше. Наконец, этот фильм доказывает, что в мире все взаимосвязано и самое главное — соблюдать равновесие. Рейтинг IMDb: 7,5

12. Леди Бёрд, 2017

Комедийная драма о современном мире от модного режиссера Греты Гервиг. Главная героиня Кристина учится в консервативной школе города Сакраменто. Девушка пытается найти свое место в этом мире, и кажется, что ее главная цель — быть непохожей на других. Она называет себя Леди Бёрд и красит волосы в розовый цвет. Больше всего на свете она хочет вырваться из провинции и уехать учиться в Нью-Йорк. Правда, когда ее мечта сбывается, она понимает, что ее жизнь была не так уж и плоха, а свобода — довольно абстрактная ценность. Чем интересен фильм: это вечная история отцов и детей, немного адаптированная под современные реалии. Картина лишний раз доказывает, что невозможно убежать от себя, просто сменив место жительства. Рейтинг IMDb: 7,4

13. Отель «Гранд Будапешт», 2014

Авантюрная комедия с элементами детектива по мотивам рассказов Стефана Цвейга от известного европейского режиссера Уэса Андерсона. Фильм расскажет об удивительных приключениях отельного консьержа Густава и его молодого друга, портье Зеро Мустафы. Однажды богатая постоялица отеля мадам Д. умирает при загадочных обстоятельствах и завещает Густаву ценнейшую картину эпохи Возрождения. Однако вскоре появляется настоящий наследник, который совсем не согласен с таким завещанием своей матери. Чем интересен фильм: Уэс Андерсон известен прежде всего уникальной визуальной составляющей своих картин. Яркие и сочные кадры заставляют забыть об окружающей реальности и мгновенно переносят зрителей в совершенно другой мир. Кроме того, фильм можно пересматривать ради смешных диалогов и блестящей игры Рэйфа Файнса, Эдриана Броуди и Сирши Ронан. Рейтинг IMDb: 8,1

14. Штормовой мальчик, 2019

Это австралийский приключенческий фильм, который снят по одноименной повести Колина Тиле. Главный герой Майкл Кингли, в прошлом успешный бизнесмен, а теперь пенсионер, вспоминает историю своего детства. Однажды он нашел маленьких птенцов пеликана — их маму убили браконьеры, поэтому мальчик забрал птиц себе. Вскоре они подросли, и Майкл решил отпустить пеликанов на волю. Правда, один птенец, по имени мистер Персиваль, не захотел улетать. Эта необычная дружба мальчика и пеликана оказала большое влияние на всю дальнейшую жизнь Майкла. Чем интересен фильм: это очень добрая история о прощении и непростых человеческих взаимоотношениях, которая учит любить и заботиться о своих близких. Особым украшением картины служит игра актера Джеффри Раша. Рейтинг IMDb: 6,9

15. Последняя любовь на Земле, 2011

Фантастическая драма с Юэном Макгрегором и Евой Грин в главных ролях. Однажды наша планета оказывается во власти страшного вируса. По всей Земле, во всех странах и городах люди начинают лишаться чувств: обоняния, зрения, слуха, вкуса. На фоне этих событий развивается страстный роман шеф-повара Майкла и эпидемиолога Сьюзен. Любовники прекрасно понимают, что мир неумолимо движется к катастрофе, и боятся даже представить, что же они будут делать, когда лишатся последних чувств. Чем интересен фильм: это картина, после которой отчаянно хочется жить и радоваться тому, что ты можешь видеть, слышать и наслаждаться каждым мгновением. Фильм доказывает, что самое главное чувство на Земле — это любовь. Только она и остается, когда внезапно человек лишается всего. Рейтинг IMDb: 7,1