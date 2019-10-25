15+ фильмов, которые любят в России, а в других странах считают низкопробными

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Зрители мира по-разному относятся к одним и тем же фильмам. В одной стране кино может быть коммерчески успешным, его пересматривают несколько поколений людей, в другой оно вызывает безразличие или гневную реакцию у зрителей. Например, любимый русскими зрителями «Телохранитель» разгромили американские критики, а Кевин Костнер и Уитни Хьюстон были номинированы на антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую и женскую роль соответственно.

Мы в AdMe.ru решили проанализировать, почему так происходит. Для этого мы определили фильмы с высоким рейтингом или хорошими кассовыми сборами в России, которые в других странах не снискали народной любви.

1. Бетховен

В России фильм «Бетховен» фигурирует во многих списках фильмов, которые нужно показать своим детям. В многочисленных отзывах можно прочитать: доброе семейное кино, которое учит любви к братьям нашим меньшим. Его рейтинг на «КиноПоиске» — достойные 7,3 балла. Американских зрителей возмутили совсем неожиданные вещи. Например, лоббирование идеи о том, что удел хорошей жены — это дом и дети. Отца при этом называли тупым и жестоким тираном, детей — раздражающими, а сам фильм — насквозь лицемерным и глупым. В итоге на Rotten Tomatoes «Бетховен» получил всего лишь 33 % положительных рецензий, а на IMDb его рейтинг — 5,6. Та же участь постигла и многие другие фильмы нашего детства, вызывающие острый приступ ностальгии по видеомагнитофонам и гнусавым переводчикам. Например, «Кудряшку Сью».

Рейтинг «Кудряшки Сью» на IMDb — 5,9, на Rotten Tomatoes фильм получил всего 13 % положительных рецензий. В прокате на территории США и Канады фильм провалился, а критики писали разгромные рецензии, называя фильм «излишне сентиментальным и манипулятивным». Похожие примеры: «Двое: Я и моя тень», «Трудный ребенок», «Как справиться с отцом», «Ловушка для родителей», «Заварушка с обезьянкой».

2. Джон Картер

Фантастический боевик «Джон Картер», который собрал в российском прокате более $ 33 млн и стал одним из самых кассовых в нашей стране, получил неоднозначные отзывы зарубежных критиков. Одним он понравился как качественное развлекательное кино, другие называли его скучной «космической оперой» и «бездушным компьютерным вздором». В любом случае никаких рекордов в мировом прокате он больше не поставил. Российские зрители в целом любят жанры, далекие от реальности. Зная об этом, прокатчики нередко покупают фантастические фильмы «категории Б», которые в США не выходят в широкий прокат, а у нас пользуются неплохим спросом. Похожие примеры: «Варкрафт», «Я сражаюсь с великанами», «Излом времени», «Паранормальное».

3. Секс в большом городе — 2

В России зрители сильнее привязываются к героям и потому гораздо лояльнее относятся к продолжениям, даже осознавая, что их снимают в погоне за длинным рублем (или долларом). Мы искренне любили 4 подруг из «Секса в большом городе» и, когда сериал закончился, были рады вновь их увидеть на большом экране. Даже замечая все недостатки второго полнометражного фильма, в память о былом мы одарили его в целом неплохими оценками (рейтинг на «КиноПоиске» — 6,2). Одна пользовательница написала в своей рецензии: «Впервые в жизни слышала, как зал аплодировал шуткам героинь. Причем каждой шутке! К титрам аплодировали просто стоя!» Зрители в других странах не были так снисходительны — на IMDb фильм получил всего 4,4 балла, кроме того, взял 3 «Золотые малины». Американские критики обрушились на создателей фильма за высасывание из пальца сюжета, за то, что действие было перенесено в Абу-Даби, в страну, где нарушаются права женщин, за обилие дорогой дизайнерской одежды в кадре. Пользователи ругали сценаристов за то, что сделали из Кэрри дурочку, которая капризничает и мотает нервы своему мужу, в то время как остальные героини — лишь бледные копии прежних себя. Автор одной из рецензий на Metacritic пишет: «Слабая сюжетная линия, а диалоги и шутки просто ужасны, хуже я не видел давно».

Пример другого жанра — «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Первые 3 части «Пиратов Карибского моря» были действительно успешными и в России, и в мире, хотя на IMDb рейтинг каждой новой части снижался более стремительно, чем на «КиноПоиске». Российские критики о продолжении франшизы отзывались тепло: «Детское удовольствие, сопоставимое с чтением книги Стивенсона в летние каникулы». Самой коммерчески успешной в России стала 4-я часть «Пиратов» — «На странных берегах» (она принесла $ 63 млн), хотя именно ее на чем свет стоит ругали американские зрители и критики, предрекая скорый конец франшизы в связи со сменой режиссера. Последняя часть — «Мертвецы не рассказывают сказки» — провалилась в американском прокате, а в России выступила вполне неплохо, хотя, кажется, «Пираты» в итоге надоели и нашим зрителям: рейтинг этой части на «КиноПоиске» и IMDb одинаковый — 6,6. Похожие примеры: «Бриджит Джонс — 3», «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», «Человек-паук — 3: Враг в отражении», «Том и Джерри: Фильм», «Трансформеры: Месть падших», «Терминатор: Генезис».

4. Предчувствие

Критики в США называли «Предчувствие» (рейтинг на IMDb — 5,9) совершенно предсказуемым фильмом и обвиняли в неудачной попытке подражания «Шестому чувству», а в одной из рецензий окрестили его «несмешным „Днем сурка“». Кроме того, зрители жаловались, что из-за обилия флешбэков путаются в хронологии повествования. Но российских зрителей ничего из этого не смутило, так как на «КиноПоиске» рейтинг у фильма довольно высокий — 7,5. Похожие примеры: «Наркоз», «Тайное окно».

5. Освободите Вилли

Фильм про косатку «Освободите Вилли» был очень популярен в 90-е. На «КиноПоиске» его оценили 11 844 человека на 7,65 балла. На IMDb его рейтинг — всего 5,9. Разница почти в 2 балла. Неужели западный зритель не любит морских млекопитающих? Дело как раз в обратном. Американские критики считают фильм манипулятивным и лицемерным, ведь для съемок в фильме, критикующем содержание косаток в неволе, использовали косатку, содержащуюся в неволе. Потом ее все же отпустили, но животное вскоре погибло. Зрители развитых стран вообще очень серьезно относятся к содержанию животных-актеров, и, если в прессу попадает информация, что с ними как-то не так обращались на съемочной площадке, это негативно сказывается на PR-кампании в целом. Наши зрители не настолько озабочены правами животных, чтобы это повлияло на их оценки. Похожие примеры: «Белый плен», «Флика».

6. Фантомас

Французское кино — пусть в очень цензурированном и сокращенном виде — все же доходило до советского зрителя благодаря тому, что во Франции была сильная компартия. Фильмы с Аленом Делоном, Луи де Фюнесом, Жан-Полем Бельмондо, Пьером Ришаром пользовались огромной популярностью. Трилогию про Фантомаса в СССР посмотрели более 120 млн человек. На «КиноПоиске» все фильмы получили оценку 7,8 (на IMDb каждую последующую часть оценили ниже предыдущей: 7,0, 6,9 и 6,8). В Союзе даже стали появляться подражатели злого гения, что тоже являлось своеобразным показателем успеха. Кстати, из-за этой бешеной популярности 4-ю часть планировали снимать в Москве, но не сложилось. В США прокат «Фантомаса» прошел более чем скромно. Дело в том, что в других странах зрители к тому времени уже были знакомы с фильмами про Джеймса Бонда и понимали, что «Фантомас» — это пародия. Похожие примеры: «Чудовище», «На древо взгромоздясь», «Суп из капусты», «Авантюристы», «Налево от лифта».

7. Бум

Печально, но факт: французский кинематограф начиная с конца 70-х стал абсолютно неинтересен массовому американскому зрителю. Им был далек французский образ жизни и непонятен французский юмор. Именно поэтому многие фильмы того периода имеют не самые лучшие оценки на IMDb. Мировые рейтинги не пощадили обожаемые подростками эпохи перестройки обе части «Бума» (рейтинг на IMDb — 6,7 и 6,2 соответственно, рейтинг обоих фильмов на «КиноПоиске» — 8). В прокате «Бум» показал себя хорошо только на территории Франции и Германии. Американские критики называли его «снятым в угоду аудитории», отмечали, что персонажи ведут себя неестественно, а саундтрек какой-то невнятный. Поборники морали возмущались, что столь юные дети обнимаются и целуются на вечеринках. Похожие примеры: «Элен и ребята» (рейтинг на IMDb — 5,7), «Студентка», «LOL [ржунимагу]», «Золушка ’80».

8. Александр

Многие посмотрели этот фильм Оливера Стоуна, когда он вышел на DVD, да и в прокате на территории России, особенно для тех лет (конец 2004 года), он выступил просто отлично — почти $ 8 млн. Наши зрители нахваливали актерскую игру, костюмы и батальные сцены, в то время как во многих других странах фильм яростно ругали — за кастинг, исторические неточности, намеренное искажение фактов в угоду зрелищности. Больше всего досталось Колину Фарреллу. Говорили, что даже осветленные локоны не смогли сделать из ирландца древнего грека, а его герой «больше напоминает отчаянную домохозяйку, нежели солдата». К критике присоединились персидские историки и греческие адвокаты, требующие судебного разбирательства из-за того, что их народы представлены не в лучшем свете. В итоге фильм получил 6 номинаций на «Золотую малину» — во всех основных категориях. Похожие примеры: «Перл-Харбор», «Покахонтас».

9. Танцор диско

Индийское кино для советских зрителей было единственной доступной экзотикой, поэтому граждане валом валили в кинотеатры на болливудские шедевры. «Танцор диско» находится на 8-м месте по посещаемости среди зарубежных лент в СССР. Еще бы: закрученная история любви, эффектные костюмы и музыка, написанная под влиянием супермодных западных коллективов — Ottawan, Jeremy Faith, The Buggles. В Союзе все это было в диковинку, в отличие от США и Европы, где никто не страдал от скудности ассортимента музыкальной и кинопродукции. Поэтому к индийскому кинематографу там относились без особого интереса. Кстати, сравнение рейтингов на «КиноПоиске» и IMDb в случае с индийским кино непоказательно, так как хорошие оценки на IMDb ставят по большей части сами индийцы, а их ой как много в этом мире. Похожие примеры: «Зита и Гита», «Бродяга», «Приговор», «Танцуй, танцуй», «Жажда мести», «Любимый раджа».

10. Без чувств

Над молодежной комедией «Без чувств» весело хохотали все постсоветские школьники, а в США она провалилась в прокате (при бюджете $ 15 млн сборы в США составили меньше $ 13 млн) и получила рекордно низкий рейтинг на Rotten Tomatoes — всего 6 %. Зрители и критики обвиняли фильм в «чудовищном сексизме», а также «тупости и предсказуемости». А мы и не заметили... Похожие примеры: «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале», «Учитель и чудовища», «Чокнутый профессор».

11. Валериан и город тысячи планет

Особенной любовью в России пользуются фильмы, к созданию которых приложил руку Люк Бессон. Фантастический боевик «Валериан и город тысячи планет» в нашей стране собрал $ 14,4 млн. Больше только в Китае, США и Франции — при этом нужно учитывать, что в Китае и США живет намного больше людей, а Франция — родина режиссера. В США Бессона обвиняли в плагиате — дескать, его фильм похож на «Вспомнить все», «Аватар» и «Звездные войны». Ирония в том, что некоторые идеи были позаимствованы создателями этих фильмов из комикса «Валериан и Лорелин», который вышел раньше. Люк Бессон говорил, что чувствует родство с русскими, интересуется нашей историей. Два его последних проекта — «Курск» и «Анна» — связаны с Россией, так что кассовый успех у нас объясняется еще и этим. Похожие примеры: «Люси», «Малавита», «Такси-5», «Курск», «Анна».

12. Меч короля Артура

Американский критик Майкл Филлипс в своей рецензии назвал фильм «мрачным и глупым» с атмосферой, позаимствованной не то из «Властелина колец», не то из «Игры престолов», с неоправданными флешбэками и флешфорвардами. Некоторые увидели в этом кино политическую подоплеку, посчитав, что это ответ Гая Ричи на Brexit. Также многих расстроило, что «Меч короля Артура» станет франшизой. А вот российским зрителям этот фильм понравился (об этом говорят его кассовые сборы — больше $ 14 млн). Кинокритик Юлия Шагельман пишет: «Гай Ричи даже при столь нехарактерном материале остался полностью верен себе, превратив древнюю легенду в задиристую криминальную комедию об английских гопниках». Гая Ричи в России вообще любят — уж точно больше, чем в Америке. Может быть, сказывается все та же ностальгия по 90-м, когда мы до дыр засматривали «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» в переводе Гоблина? Или мы благодарны Гаю Ричи за колоритных русских персонажей — Бориса Бритву из «Большого куша» и олигарха Омовича из «Рок-н-ролльщика»? Похожие примеры: «Агенты А.Н.К.Л.», «Револьвер», «Рок-н-ролльщик».

13. Дом, который построил Джек

На фестивале в Каннах зрители уходили с фильма толпами и называли его отвратительным. Он получил в основном смешанные рецензии на Metacritic. В одном из отзывов «Дом, который построил Джек» назвали «больным, жестоким и ужасно скучным», а также сравнили с «Человеческой многоножкой». Для российских зрителей предупреждение о том, что фильм содержит особо жестокие сцены насилия, стало, наоборот стимулом — его посетило больше зрителей, чем любой другой фильм фон Триера, который показывали в нашей стране. Кассовые сборы составили больше $ 1,3 млн, что для артхауса, тем более столь специфического, огромная сумма. Россия вообще имеет титул территории № 1 для проката творений Ларса фон Триера. Похожие примеры: «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка».

14. Танцы улиц

Фильм о танцующей молодежи — своего рода рекордсмен, разница между его рейтингами на IMDb и «КиноПоиске» — 3,4 балла: 3,8 и 7,2 соответственно! Американские критики обвиняли создателей в том, что хороших танцоров представили любителями, ругали работу оператора и мелодраматическую линию взаимоотношений главных героев — называли ее картонной и неестественной. Российских зрителей впечатлили главным образом танцы — буквально в каждой рецензии зрители пишут, что сюжет им был не так важен, как зрелищные хореографические номера. Кстати, практически все фильмы, связанные с танцами и прочими постановками, в США стабильно проваливаются, а у нас вполне успешны. Интересно, чем это обусловлено? Похожие примеры: «One Direction: Это мы», «Классный мюзикл», «Добейся успеха — 3: Все или ничего», «Братство танца».

15. Телохранитель

Критики отмечали, что между героями нет «химии», Кевина Костнера и Уитни Хьюстон упрекали в слабой актерской игре, а сценарий — в клишированности и предсказуемости. На Rotten Tomatoes фильм назвали «мелодраматической халтурой с редкими электрическими вспышками Уитни Хьюстон». На IMDb зрители поставили этому фильму всего 6,3 балла. А вот на постсоветском пространстве «Телохранитель» (рейтинг на «КиноПоиске» — 7,9) был безоговорочным хитом. Кевин Костнер даже потеснил Ричарда Гира с трона идеального мужчины. Тем не менее в 90-е многие фильмы с Кевином Костнером не стали успешными на его родине. Похожие примеры: «Совершенный мир», «Водный мир», «Почтальон», «Послание в бутылке».

Как вы считаете, какой из перечисленных фильмов просто не смогли по достоинству оценить в других странах?