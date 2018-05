15 фильмов, которые хочется смотреть в кино, а не скачивать из интернета

У вас когда-нибудь возникало непреодолимое желание посмотреть отличный фильм? У нас — точно да. Этим летом на экраны выйдет несколько новинок, которые определенно захочется посмотреть на большом экране. Режиссеры порадуют и любителей криминальной драмы, и тех, кто предпочитает комедии, и поклонников вселенной X-Men.

Специально для любителей кино AdMe.ru собрал самые ожидаемые фильмы грядущего лета и осени 2018 года, которые вы наверняка захотите посмотреть в кинотеатре вместо того, чтобы ждать, пока они появятся на торрентах.

Кодекс Готти (Gotti)

Фильм рассказывает историю Джона Готти, ключевой персоны криминального мира Нью-Йорка. Наступает момент, когда Готти должен передать свое дело наследнику, но его сын неожиданно отказывается быть причастным к преступной деятельности. Что же выберет Готти-младший — семью или собственные приоритеты? В России: с 5 июля 2018 В мире: уже в прокате

Талли (Tully)

Добродушная комедия о многодетной матери Марло, которой достается от брата нетипичный подарок — няня по имени Талли, которая будет приглядывать за детьми по ночам. Талли оказывается девушкой с причудами, и обескураженная Марло не сразу понимает, какое счастье досталось ей и ее семье. В России: с 12 июля 2018 В мире: уже в прокате

Мир Юрского периода — 2 (Jurassic World: Fallen Kingdom)

С момента событий предыдущей части прошло 4 года. Парк развлечений разрушен, и динозавры свободно бродят по нему. Но неожиданно древний вулкан, дремлющий под островом Нублар, решает пробудиться, и его пробуждение серьезно угрожает всему живому на острове. Клэр, бывший менеджер парка, организует кампанию по спасению динозавров, привлекая к делу Оуэна Грэйди, отошедшего от дел дрессировщика динозавров. Вместе они отправляются на Нублар, чтобы отыскать воспитанницу Оуэна — раптора по имени Блю. В России: с 7 июня 2018 В мире: 6 июня 2018

Хан Соло: Звездные Войны. Истории (Solo: A Star Wars Story)

Это второй полнометражный спин-офф саги Star Wars, который расскажет зрителям о приключениях юного сорвиголовы Хана Соло и его верного товарища Чубакки до встречи с Оби-Ваном Кеноби и Люком Скайуокером. В России: с 24 мая 2018 В мире: уже в прокате

Простая просьба (A Simple Favor)

Стефани — домохозяйка и мама, ведущая собственный видеоблог. У ее подруги Эмили есть все то, чего не хватает самой героине — чудесный муж и престижная работа. Но после того как Стефани оказывает подруге простую услугу, та пропадает без вести. Теперь она и Шон, муж пропавшей, должны раскрыть тайну ее исчезновения. А в ходе расследования выясняется, что жизнь Эмили была вовсе не такой идеальной, как могло показаться. В России: с 20 сентября 2018 В мире: с 13 сентября 2018

Реинкарнация (Hereditary)

Почтенная Эллен Грэхем, глава матриархального семейства, уходит в мир иной, но продолжает являться во сне своим внукам-подросткам. Дочь покойной, Энни, пытается раскрыть страшную семейную тайну и устраивает спиритический сеанс, чтобы поговорить с умершими родственниками. В России: с 7 июня 2018 В мире: уже в прокате

8 подруг Оушена (Ocean’s 8)

Сестра Дэнни Оушена, Дэбби, досрочно освобождается из тюрьмы. Более 5 лет она разрабатывала план ограбления. Ее цель — $ 150 млн в бриллиантовом ожерелье на шее актрисы Дафны Клюгер. Для этого она привлекает к делу 7 женщин — лучших специалистов криминального мира. В России: с 21 июня 2018 В мире: с 7 июня 2018

Во власти стихии (Adrift)

Молодая влюбленная пара отправляется в путешествие на яхте по Тихому океану. Во время отдыха ничего не подозревающих путешественников настигает мощный ураган. Теперь во власти стихии находится не только их отпуск, но и сама жизнь. В России: с 28 июня 2018 В мире: с 31 мая 2018

Тайна дома с часами (The House with a Clock in its Walls)

Мальчик по имени Льюис, потеряв родителей, отправляется в Мичиган к своему дяде Джонатану. Вскоре выясняется, что дядя — настоящий волшебник, ведь неслучайно в его доме из стен раздается тиканье часов. Мальчик открывает для себя мир древней магии, чтобы противостоять злу. В России: с 27 сентября 2018 В мире: с 20 сентября 2018

Шпион, который меня кинул (The Spy Who Dumped Me)

Криминальная комедия о лучших подругах, Одри и Морган, которые неожиданно оказываются втянутыми в международный заговор. А начинается все с того, что в квартире Одри появляется ее бывший возлюбленный, за которым охотятся убийцы. В России: с 9 августа 2018 В мире: с 2 августа 2018

Робин Гуд: Начало (Robin Hood)

Приключенческий фильм Отто Баферста повествует о том, как крестоносец и мавританский командир Робин Гуд вновь противостоит коррумпированной Британской короне. Вернувшись домой, герой обнаруживает, что в его родном селе правит коррупция. Он решает собрать банду отважных разбойников и вернуть справедливость. В России: с 20 сентября 2018 В мире: с 20 сентября 2018

Хищник (Predator)

Герой фильма — морпех в отставке. Он воспитывает сына с аутическим расстройством. Над мальчиком издеваются в школе, но отец уверен, что из него выйдет гениальный ученый. Когда на Землю вторгаются недружелюбные инопланетные существа, мальчик оказывается единственным, кто способен выучить их язык, чтобы помочь отцу понять пришельцев и противостоять захватчикам. В России: с 13 сентября 2018 В мире: с 13 сентября 2018

Небоскреб (Skyscraper)

Уилл Форд, бывший агент ФБР, занимается оценкой безопасности небоскребов. Во время его командировки в самом высоком небоскребе мира начинается пожар, который оборачивается настоящей огненной катастрофой. Уилл — единственный, кто может спасти горящее здание и свою семью, оказавшуюся в огненной ловушке. В России: с 12 июля 2018 В мире: с 12 июля 2018

Люди Икс: Темный Феникс (X-Men: Dark Phoenix)

Фильм расскажет нам о юности и становлении героини Феникс — Джин Грей. Девушка открывает в себе способности, которые терзают ее. В это время инопланетная раса желает уничтожить силу Феникса, дремлющую в своей хозяйке, и Люди Икс должны решить, что для них важнее — спасти члена команды или же все человечество? В России: с 1 ноября 2018 В мире: с 31 октября 2018

Слендермен (Slender Man)

Слендермен, герой множества жутких историй и один из самых пугающих персонажей интернет-фольклора, появился на большом экране. Это история о загадочном Тонком человеке, который считается виновным в бесследном исчезновении множества детей. Любители фильмов ужасов по достоинству оценят экранизацию одной из самых известных страшилок интернета. В России: с 23 августа 2018 В мире: уже в прокате