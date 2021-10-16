15+ фильмов и сериалов, герои которых сильно преобразились бы, если бы все лето провели у бабушки в деревне

Персонажи любимых фильмов ловко справляются со всеми трудностями, чтобы победить мировое зло и жить долго и счастливо. Пересматривая обожаемые блокбастеры и фэнтези снова и снова, зрители втайне мечтают быть такими же отважными и бесстрашными, как эти герои.

Мы в AdMe.ru решились на смелый эксперимент и представили, как могли бы выглядеть популярные герои теленовелл и кинофильмов, если бы прошедшим летом жили в деревне и вмиг раздобрели от бабушкиных пирогов, салатов с майонезом и наваристых супов.

1. Властелин колец: Братство Кольца

2. Человек-паук: Возвращение домой

3. Игра престолов

4. Малефисента: Владычица тьмы

5. Гарри Поттер и узник Азкабана

6. Терминатор 2: Судный день

7. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

8. Дьявол носит Prada

9. Теория Большого взрыва

10. Секс в большом городе

11. Лига справедливости

12. H 2 O: Просто добавь воды

13. Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар

14. Темный рыцарь: Возрождение легенды

15. Секретные материалы