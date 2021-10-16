15+ фильмов и сериалов, герои которых сильно преобразились бы, если бы все лето провели у бабушки в деревне
Персонажи любимых фильмов ловко справляются со всеми трудностями, чтобы победить мировое зло и жить долго и счастливо. Пересматривая обожаемые блокбастеры и фэнтези снова и снова, зрители втайне мечтают быть такими же отважными и бесстрашными, как эти герои.
Мы в AdMe.ru решились на смелый эксперимент и представили, как могли бы выглядеть популярные герои теленовелл и кинофильмов, если бы прошедшим летом жили в деревне и вмиг раздобрели от бабушкиных пирогов, салатов с майонезом и наваристых супов.
1. Властелин колец: Братство Кольца
2. Человек-паук: Возвращение домой
3. Игра престолов
4. Малефисента: Владычица тьмы
5. Гарри Поттер и узник Азкабана
6. Терминатор 2: Судный день
7. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
8. Дьявол носит Prada
9. Теория Большого взрыва
10. Секс в большом городе
11. Лига справедливости
12. H2O: Просто добавь воды
13. Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар
14. Темный рыцарь: Возрождение легенды
15. Секретные материалы
А вы согласны, что некоторым героем пара дополнительных кило только прибавила бы шарма?
Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros. Television, FaceApp
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