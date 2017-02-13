15 фильмов для женщин, которые плевать хотели на этот ваш День всех влюбленных

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AdMe.ru собрал для вас фильмы, героини которых — женщины, без сомнения, сильные. Кто-то — по собственному желанию, а кто-то — в силу непростых жизненных обстоятельств.

Месть от кутюр The Dressmaker, 2015

В ролях: Кейт Уинслет, Лиам Хемсворт

Миртл Донадж обвинили в убийстве и отправили в закрытую школу-интернат, откуда ей удается сбежать. Через несколько лет, вернувшись в родной городок, она натолкнулась на неприятие местных жителей, в памяти которых живы обстоятельства ее отъезда. Однако Миртл постепенно удается наладить с ними отношения благодаря своему таланту портнихи. Но старые тайны, как известно, не исчезают, а только прячутся. На время.

Рейтинг IMDb: 7,1

Комната Room, 2015

В ролях: Бри Ларсон, Джейкоб Тремблэ

Жизнь 17-летней Джой изменилась в один миг — ее похитили и заточили в небольшой комнатке в сарае. Два года спустя она родила от похитителя мальчика, которого назвала Джеком. С момента своего появления на свет и до 5-летия, когда ему случайно удается сбежать, весь мир мальчика ограничивается только этой комнаткой. Впрочем, жизнь после освобождения будет не совсем такой, как представляла Джой.

Рейтинг IMDb: 8,2

Все еще Элис Still Alice, 2014

В ролях: Джулианна Мур, Алек Болдуин, Кристен Стюарт

Жизнь 50-летней профессора лингвистики Элис Хаулэнд идет привычным чередом — успешная карьера, счастливый брак и трое детей. Однажды во время доклада она понимает, что его текст исчез из памяти. Врачи ставят ей диагноз — первая стадия болезни Альцгеймера, болезни, из-за которой сознание постепенно будет разрушаться, а воспоминания просто сотрутся.

Рейтинг IMDb: 7,5

Воспоминание о будущем Testament of Youth, 2014

В ролях: Алисия Викандер, Кит Харингтон

1914 год. Жизнь Веры Бриттен обещает быть счастливой и успешной — она поступает в Оксфорд, у нее есть любящая семья и молодой человек. Но все меняется, когда в их жизнь врывается Первая мировая война и ее братьев, друзей и возлюбленного призывают на фронт, а сама Вера становится медсестрой и помогает спасать раненых английских и немецких солдат.

Рейтинг IMDb: 7,3

Прислуга The Help, 2011

В ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис

Американский юг, 1960-е годы. Юджина Филан, которую все зовут Скитер, возвращается домой после окончания университета, мечтая стать успешной писательницей и вырваться из сонной атмосферы маленького городка. Пытаясь выяснить причину ухода служанки, которая покинула дом за время ее отсутствия, девушка проникается проблемами чернокожих людей, отношение к которым практически не изменилось со времен рабства.

Рейтинг IMDb: 8,1

Искупление Atonement, 2007

В ролях: Кира Найтли, Джеймс МакЭвой, Сирша Ронан

1935 год. 13-летняя Бриони обладает богатой фантазией и мечтает стать писательницей. Однажды ее кузина Лола становится жертвой насильника, и сознание Бриони дорисовывает сцены, которых не было, и девочка обвиняет в этом преступлении сына служанки, Ронни, возлюбленного своей старшей сестры Сесилии. В его вину верят все, кроме Сесилии, и молодого человека сажают в тюрьму, откуда он отправляется на поля сражений Второй мировой войны.

Рейтинг IMDb: 7,8

Женщина в золотом Woman in Gold, 2015

В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс

Во времена Второй мировой войны все имущество семьи Фердинанда Блох-Бауэра, в том числе и картина Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр I», было отобрано нацистами. Спустя полстолетия Мария Альтман, племянница Фердинанда, которую он объявил своей наследницей, решает побороться за справедливость и вернуть украденное.

Рейтинг IMDb: 7,3

Молодая Виктория The Young Victoria, 2009

В ролях: Эмили Блант, Руперт Френд

Во всемирной истории вряд ли найдется более влиятельная и любимая народом правительница, чем королева Виктория, которая занимала британский трон в течение 63 лет. Однако помимо успехов, которых Виктории удалось добиться на политическом поприще, она смогла совершить то, что не удавалось еще ни одной властительнице, — выйти замуж по любви.

Рейтинг IMDb: 7,3

Дикая Wild, 2014

В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн

Шерил Стрейд, пережившая тяжелый развод и смерть матери, решает в одиночку отправиться в путешествие длиною в 1 800 км. Ее путь пролегает по Тихоокеанской тропе — туристическому маршруту, который проходит по труднопроходимым горным хребтам, расположенным далеко от крупных населенных пунктов.

Рейтинг IMDb: 7,1

Мать и дитя Mother and Child, 2009

В ролях: Аннетт Бенинг, Наоми Уоттс

Трогательная драма «Мать и дитя» повествует о жизни трех женщин, судьбы которых вот-вот должны переплестись самым неожиданным для них образом. Казалось бы, что может связывать 50-летнюю одинокую женщину Карен, которая много лет назад отказалась от единственной дочери, успешного адвоката Элизабет, узнавшую о своей незапланированной беременности, и молодого кондитера Люси, чей диагноз — бесплодие.

Рейтинг IMDb: 7,2

Скандальный дневник Notes on a Scandal, 2007

В ролях: Джуди Денч, Кейт Бланшетт

У пришедшей на работу в новую школу преподавателя искусства Шебы Харт возникают доверительные отношения с пожилой коллегой Барбарой — замкнутой и одинокой женщиной. Однако все меняется, когда Барбара узнает, что у Шебы возник роман с 15-летним учеником школы Стивеном, и начинает шантажировать молодую коллегу. Впрочем, движет ею вовсе не мораль...

Рейтинг IMDb: 7,4

Агора Agora, 2009

В ролях: Рэйчел Вайс, Макс Мингелла

Александрия, конец IV века, Римская империя клонится к закату, а политические распри и кровопролитие становятся обыденным делом. Именно в этот трагический период выпало жить Гипатии — величайшему ученому своего времени, имеющей обширные познания в философии, математике и астрономии. Однако, как говорят мудрые японцы, нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен...

Рейтинг IMDb: 7,2

Чемпион Secretariat, 2010

В ролях: Дайан Лэйн, Джон Малкович

После смерти матери Пенни Твиди узнает, что их ферма, где несколько поколений семьи выращивали скаковых лошадей, может уйти с молотка. Оставив четырех детей на попечение мужа, она отправляется в семейные владения. Вскоре у одной из кобыл рождается жеребенок по имени Рыжик, которому через несколько лет суждено стать легендой конного спорта по имени Секретариат.

Рейтинг IMDb: 7,2

Милая Фрэнсис Frances Ha, 2012

В ролях: Грета Гервиг, Мики Самнер

В центре картины, снятой на черно-белую пленку, история Фрэнсис — 27-летней танцовщицы-любительницы, живущей по принципу стрекозы из всем известной басни. Ее жизнь вряд ли можно назвать простой, да и ряд неприятных событий, которые сваливаются на голову девушки одно за другим, могут сломить кого угодно. Кого угодно, но только не Фрэнсис.

Рейтинг IMDb: 7,4

Женщины на грани нервного срыва Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988

В ролях: Кармен Маура, Антонио Бандерас

Пепу бросает женатый любовник, и в попытках выяснить причину внезапного разрыва она сталкивается не только с его бывшей женой, которая недавно выписалась из психиатрической больницы, но и с его сыном, который по случайному совпадению появляется на пороге ее дома.

Рейтинг IMDb: 7,6