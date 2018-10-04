15 фильмов для тех, кто устал от банальных историй

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Кинокомпании ежегодно выпускают так много фильмов, что глаза разбегаются, и найти картину с небанальным сюжетом с каждым разом становится все труднее. Если вы считаете себя настоящим знатоком захватывающего кино, смело сохраняйте наш список и пополняйте свою копилку современных нетривиальных лент.

Мы в AdMe.ru отобрали 15 цепляющих своим сюжетом фильмов, которых вы наверняка еще не видели.

Американские животные, 2018

Безбашенная четверка молодых парней решает совершить самое дерзкое арт-ограбление в истории США. Получится ли у амбициозных, полных запала героев украсть одну из самых ценных и дорогих книг в мире — «Птицы Америки» Джона Джеймса Одюбона? Эта динамичная история интересна еще и тем, что основана на реальных событиях, а отличный актерский состав точно не даст вам оторваться от экранов.

Том на ферме, 2013

Копирайтер Том (которого играет сам режиссер фильма — Ксавье Долан) приезжает в захолустную деревушку, чтобы проститься с погибшим возлюбленным и прочитать речь на похоронах. Но герой даже не подозревает, какой ужас ждет его за дверью милого дома, где живут родители умершего друга. Пребывание молодого человека в четырех стенах в итоге превратится в настоящую психологическую пытку.

Преступление в маленьком городе, 2017

Майк — полицейский в отставке, который частенько прикладывается к бутылке и в целом ведет не самый праведный образ жизни, — вдруг находит тело убитой девушки. Личное расследование — последний шанс воcстановиться на службе, и главный герой (Джон Хоукс) решает взяться за это дело. Поиски убийцы втягивают полицейского в такие заварушки, что встает вопрос: выйдут ли Майк и его близкие живыми из этой неравной схватки?

Проект «Флорида», 2017

Муни и ее молодая мама живут в отеле рядом с Диснейлендом, вот только сказкой тут и не пахнет. Пока Хейли пытается хоть как-то заработать, в основном незаконными путями, ее дочь слоняется без присмотра, хулиганит и ругается с каждым встречным. Тяжелая кинолента о невероятных приключениях, детских травмах, скандалах и обретении свободы.

Зои, 2018

Ученые Зои (Леа Сейду) и Коул (Юэн Макгрегор) работают над созданием роботов-синтетиков, которые станут идеальными партнерами для каждого жителя планеты. Искусственный интеллект призван навсегда избавить человечество от одиночества. Но вдруг Зои понимает, что внутри нее просыпается любовь к напарнику. Коул же носит в сердце страшную тайну о происхождении Зои. К чему приведут странные эксперименты ученых?

Пылающая равнина, 2008

Сильвия (Шарлиз Терон) не может отпустить прошлое и в вечных попытках все изменить балансирует на грани сумасшествия. Юная Марианна (Дженнифер Лоуренс) узнает, что брак ее родителей трещит по швам, и пытается спасти призрачный союз. Джина (Ким Бейсингер) и Ник утопают в запретной любви. Судьбы персонажей сплелись в крепкую паутину. Смогут ли эти потерянные люди выбраться из нее и наконец обрести себя?

Сделано в Америке, 2017

Барри Сил (Том Круз) купается в роскоши и успехе. Самый молодой пилот самолета Boeing 747 в США. Большой профессионал в сфере бизнеса. Невероятно популярный богач, который закатывает самые отвязные закрытые вечеринки и получает лучших женщин мира. Но одна нелепая ошибка, и весь его золотой мир разлетается на мелкие куски.

Недруги, 2017

Война превратила капитана Блокера (Кристиан Бейл) в настоящего монстра. Мужчина, который видел столько крови, мог испытывать только одни чувства: ненависть и озлобленность на краснокожих. Последний приказ — доставить на родину умирающего вождя — вынуждает капитана вновь столкнуться с опасностью и уродством войны. Но встреча с обезумевшей от горя вдовой, на глазах которой убили ее детей, меняет все.

На пределе, 2017

Жизнь Кати (Диана Крюгер), полная радости, в одно мгновение разбивается вдребезги: налет террористов унес жизни ее мужа и детей. Попытки родственников и друзей вытащить девушку из затяжной депрессии ни к чему не приводят. Но однажды Катя понимает, что готова все изменить и пойти на радикальные меры ради мести.

За пропастью во ржи, 2017

Фильм-биография о Джероме Сэлинджере, одном из самых читаемых авторов Америки. Его роман «Над пропастью во ржи», отразивший настроение и мысли целой эпохи, вмиг разлетелся с полок всех книжных магазинов страны. Захватывающая история о многогранной судьбе писателя, ужасах Второй мировой войны, душевных терзаниях и сильнейшей любви.

Большая игра, 2017

Молли Блум (Джессика Честейн) — настоящая принцесса подпольного покера, и в ее распоряжении самое дорогое заведение Голливуда. Миллиардеры, звезды, дилеры и шейхи каждый вечер оставляют там огромные суммы. Но большие деньги — это всегда большой риск. Как остаться в живых, если за твоей головой охотятся спецслужбы и преступные группировки?

Сильнее, 2017

Джефф Бауман (Джейк Джилленхол) лишился обеих ног из-за терракта во время Бостонского марафона. Теперь герою нужно заново учиться жить. Постоянная боль от протезов, сложности в отношениях с любимой девушкой, непонимание близких и встречи с ФБР высасывают из него все силы. Полная напряжения картина о стойкости, преодолении и смелости.

Дело храбрых, 2017

Команда пожарных Granite Mountain Hotshots — одна из самых отважных и профессиональных. На счету группы не один побежденный пожар и сотни спасенных жизней. Но однажды они столкнутся с самым смертоносным пожаром в истории — из пожирающего огня выберутся не все.

В этом мире я больше не чувствую себя как дома, 2018

В дом к кроткой Рут забрались хулиганы и вынесли, ни много ни мало, бабушкины ложки. Полицейские только посмеиваются и не собираются браться за дело. Тогда девушка, уставшая от вечного безразличия, бардака и хаоса, решает найти воришек самостоятельно. Для этого она объединяется с чудаком-соседом (Элайджа Вуд). Что натворит эта парочка, сложно даже представить.

Альфа, 2018

Юный охотник пытается найти дорогу домой, к своему племени, сражаясь с опасностями жестокого мира. Волк, которого герой встречает на своем пути, из злейшего врага превращается в преданного друга. Завораживающая история про ребенка, вынужденного действовать в условиях суровой реальности. Что, если от финала этого путешествия зависит будущее всего человечества?

А какой последний фильм вы посмотрели? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.