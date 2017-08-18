15 современных фильмов для тех, кто думает, что посмотрел все на свете

15 современных фильмов для тех, кто думает, что посмотрел все на свете

Порой так сложно выбрать один фильм, ведь хочется посмотреть все и сразу. Особенно если кинокартина собрала много восторженных отзывов от зрителей.

Для тех, кто думает, что посмотрел все на свете, AdMe.ru составил список лучших фильмов, которые вы могли пропустить.

2+1

Demain tout commence

Молодой ловелас Самюэль зарабатывает тем, что катает богачей на яхте, а свободное время проводит на пляжных вечеринках, знакомясь с красотками. Но однажды в его беспечную жизнь врывается женщина с младенцем на руках, которая утверждает, что это его ребенок. Решив, что такая проблема ему не нужна, Самюэль отправляется на поиски матери ребенка, но все складывается иначе.

Красивый и добрый фильм, который после просмотра оставляет только положительные эмоции.

Жена смотрителя зоопарка

The Zookeeper’s Wife

Фильм рассказывает одну из множества историй Второй мировой войны. Историю, в которой есть место героизму, любви и состраданию. Главная героиня Антонина Жабинская и ее муж Ян не смогли смириться с тем, что происходило в их городе. Они постарались сделать все возможное, чтобы спасти не только животных, но и совершено незнакомых людей, не смотря на то что в любой момент их могли разоблачить.

Фильм снят по мотивам одноименной книги Дайан Акерман, основанной на дневниках Антонины Жабинской.

Голос монстра

A Monster Calls

Это история о мальчике Конноре, которого жизнь заставила повзрослеть намного раньше положенного. Его мама больна раком, отец не хочет брать на себя родительские обязанности, а одноклассники постоянно издеваются над ним. Но однажды после очередного ночного кошмара за окном появляется великан, который помогает мальчику пройти через все испытания.

Проникновенная картинка, после просмотра которой сложно прийти в себя.

Иллюзия любви

Mal de pierres

Юную и чувственную Габриэллу родители отдают замуж за человека, которого она никогда не любила. Он оказался спокойным и добропорядочным мужчиной, но жизнь с ним становится тюремным заключением. Через некоторое время у Габриэллы находят «каменную» болезнь и отправляют ее на лечение. Там она встречает человека, в которого безумно влюбляется, и вместе они решают сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.

Отличный фильм, который понравится семейным парам.

Патерсон

Paterson

Жизнь главного героя Патерсона похожа на рутину, но даже в этой обыденности он находит вдохновение для стихов. Будь то подслушанный разговор, жизненная ситуация или поход в бар. Он записывает стихи в свой секретный блокнот и не мечтает прославиться. Однако одно событие меняет все его планы.

Добрый фильм, который показывает волшебный мир глазами поэта.

Скрижали судьбы

The Secret Scripture

Розанна Макналти большую часть жизни провела в психиатрической больнице. Она находилась там так долго, что уже никто и не помнил, почему она там оказалась. Новый главврач больницы заинтересовался случаем женщины и нашел спрятанный дневник, в котором Розанна рассказывала о всепоглощающей любви и тайне своего заключения.

Пронзительный фильм, который заставляет задуматься о сложностях отношений между людьми.

Золото

Gold

Главному герою Кенни перешла компания в наследство от отца, но через несколько лет все рухнуло и он еле держался на плаву. После необычного сна Кенни находит такого же неудачника, как и он сам, и предлагает ему отправиться в путешествие, которое может изменить их жизнь. А именно поехать искать золото в неизведанных джунглях.

Потрясающая приключенческая история, основанная на реальных событиях.

Собачья жизнь

A Dog’s Purpose

Обычная провинциальная семья забирает из приюта милого щенка ретривера. Пес живет счастливо много лет, но через некоторое время умирает от старости. Проснувшись, он обнаруживает себя в теле полицейской овчарки и понимает, что способен к перерождению.

Трогательный фильм о жизни глазами собаки — самого преданного и любящего друга, для которого человек — это целый мир.

Одаренная

Gifted

Фрэнк Адлер в одиночку воспитывает свою племянницу Мэри, которая обладает редкими способностями в области математики. Дядя хочет только одного: чтобы ребенок оставался ребенком. Играл в игры, заводил друзей. Но на горизонте появляется мать Фрэнка, у которой свои представления о будущем девочки.

Семейный фильм, в котором поднимается вечная проблема отношений родителей и детей.

Во всем виноват енот

Wakefield

У Говарда Уэкфилда была отличная жизнь: роскошный дом, хорошая работа, любящая жена и дочки. Но однажды все меняется. Говард погнался за наглым енотом и оказался на чердаке дома, из которого открывался отличный вид на его собственное жилище. Главный герой видел, что накрыт стол, семья ждет отца, и задался вопросом: «А что будет, если я пропаду?» И Говард решил остаться жить на чердаке.

Интересный фильм, который заставляет задуматься о многих вещах.

Идеальные незнакомцы

Perfetti sconosciuti

Большая компания друзей собирается на ужине. В шутку они предлагают сыграть в игру: все СМС надо читать вслух, а на звонки отвечать только по громкой связи. Но они и представить не могли, куда заведет их безобидная игра и какие тайны они могут обнаружить.

Глубокий фильм о том, что у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу.

Весь этот мир

Everything, Everything

Главная героиня Мэдди — умная и любознательная девушка. Она хочет попробовать мир на вкус, но из-за болезни не может выйти на улицу. Ее единственное спасение — это книги, рисование и дистанционные курсы архитекторов. Но однажды ее жизнь меняется. Она знакомится с новым соседом, в которого до беспамятства влюбляется.

Романтичный фильм, которые стоит посмотреть всем, кто верит в любовь и чудеса.

Дэвид Линч: Жизнь в искусстве

David Lynch: The Art Life

Очень личный монолог самого таинственного режиссера мирового кино, создателя таких картин, как «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Дэвид Линч — поистине гениальный и исключительный человек, который раскрыл для зрителей свой мир — мир художника.

Роковое искушение

The Beguiled

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до тех пор, пока юная воспитанница не находит в лесу раненного капрала армии. Все решительно против появления гостя, но директриса пускает его в дом, и вместе они начинают за ним ухаживать. Вскоре все привыкают к капралу, и в женском обществе начинается нешуточная борьба за внимание мужчины.

Фильм понравился всем любителям артхауса.

Нелюбовь

Супружеская жизнь Жени и Бориса подходит к концу: они приняли решение развестись и уже фактически начали новую главу жизни с другими людьми.
Поэтому им не терпится покончить со всей бумажной волокитой и идти своей дорогой. Но в череде бесконечных ссор и конфликтов они совершенно забывают про своего 12-летнего сына Алешу, который начинает чувствовать себя лишним в этой семье. После очередной ссоры Алеша исчезает.

Душераздирающий фильм, который открывает глаза на все трудности реальной жизни.

241 На склад!
3 Комментарии
  • 18 августа 2017
  • 3
  • 5728

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