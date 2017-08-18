15 современных фильмов для тех, кто думает, что посмотрел все на свете

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Порой так сложно выбрать один фильм, ведь хочется посмотреть все и сразу. Особенно если кинокартина собрала много восторженных отзывов от зрителей. Для тех, кто думает, что посмотрел все на свете, AdMe.ru составил список лучших фильмов, которые вы могли пропустить.

2+1 Demain tout commence

Молодой ловелас Самюэль зарабатывает тем, что катает богачей на яхте, а свободное время проводит на пляжных вечеринках, знакомясь с красотками. Но однажды в его беспечную жизнь врывается женщина с младенцем на руках, которая утверждает, что это его ребенок. Решив, что такая проблема ему не нужна, Самюэль отправляется на поиски матери ребенка, но все складывается иначе. Красивый и добрый фильм, который после просмотра оставляет только положительные эмоции.

Жена смотрителя зоопарка The Zookeeper’s Wife

Фильм рассказывает одну из множества историй Второй мировой войны. Историю, в которой есть место героизму, любви и состраданию. Главная героиня Антонина Жабинская и ее муж Ян не смогли смириться с тем, что происходило в их городе. Они постарались сделать все возможное, чтобы спасти не только животных, но и совершено незнакомых людей, не смотря на то что в любой момент их могли разоблачить. Фильм снят по мотивам одноименной книги Дайан Акерман, основанной на дневниках Антонины Жабинской.

Голос монстра A Monster Calls

Это история о мальчике Конноре, которого жизнь заставила повзрослеть намного раньше положенного. Его мама больна раком, отец не хочет брать на себя родительские обязанности, а одноклассники постоянно издеваются над ним. Но однажды после очередного ночного кошмара за окном появляется великан, который помогает мальчику пройти через все испытания. Проникновенная картинка, после просмотра которой сложно прийти в себя.

Иллюзия любви Mal de pierres

Юную и чувственную Габриэллу родители отдают замуж за человека, которого она никогда не любила. Он оказался спокойным и добропорядочным мужчиной, но жизнь с ним становится тюремным заключением. Через некоторое время у Габриэллы находят «каменную» болезнь и отправляют ее на лечение. Там она встречает человека, в которого безумно влюбляется, и вместе они решают сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви. Отличный фильм, который понравится семейным парам.

Патерсон Paterson

Жизнь главного героя Патерсона похожа на рутину, но даже в этой обыденности он находит вдохновение для стихов. Будь то подслушанный разговор, жизненная ситуация или поход в бар. Он записывает стихи в свой секретный блокнот и не мечтает прославиться. Однако одно событие меняет все его планы. Добрый фильм, который показывает волшебный мир глазами поэта.

Скрижали судьбы The Secret Scripture

Розанна Макналти большую часть жизни провела в психиатрической больнице. Она находилась там так долго, что уже никто и не помнил, почему она там оказалась. Новый главврач больницы заинтересовался случаем женщины и нашел спрятанный дневник, в котором Розанна рассказывала о всепоглощающей любви и тайне своего заключения. Пронзительный фильм, который заставляет задуматься о сложностях отношений между людьми.

Золото Gold

Главному герою Кенни перешла компания в наследство от отца, но через несколько лет все рухнуло и он еле держался на плаву. После необычного сна Кенни находит такого же неудачника, как и он сам, и предлагает ему отправиться в путешествие, которое может изменить их жизнь. А именно поехать искать золото в неизведанных джунглях. Потрясающая приключенческая история, основанная на реальных событиях.

Собачья жизнь A Dog’s Purpose

Обычная провинциальная семья забирает из приюта милого щенка ретривера. Пес живет счастливо много лет, но через некоторое время умирает от старости. Проснувшись, он обнаруживает себя в теле полицейской овчарки и понимает, что способен к перерождению. Трогательный фильм о жизни глазами собаки — самого преданного и любящего друга, для которого человек — это целый мир.

Одаренная Gifted

Фрэнк Адлер в одиночку воспитывает свою племянницу Мэри, которая обладает редкими способностями в области математики. Дядя хочет только одного: чтобы ребенок оставался ребенком. Играл в игры, заводил друзей. Но на горизонте появляется мать Фрэнка, у которой свои представления о будущем девочки. Семейный фильм, в котором поднимается вечная проблема отношений родителей и детей.

Во всем виноват енот Wakefield

У Говарда Уэкфилда была отличная жизнь: роскошный дом, хорошая работа, любящая жена и дочки. Но однажды все меняется. Говард погнался за наглым енотом и оказался на чердаке дома, из которого открывался отличный вид на его собственное жилище. Главный герой видел, что накрыт стол, семья ждет отца, и задался вопросом: «А что будет, если я пропаду?» И Говард решил остаться жить на чердаке. Интересный фильм, который заставляет задуматься о многих вещах.

Идеальные незнакомцы Perfetti sconosciuti

Большая компания друзей собирается на ужине. В шутку они предлагают сыграть в игру: все СМС надо читать вслух, а на звонки отвечать только по громкой связи. Но они и представить не могли, куда заведет их безобидная игра и какие тайны они могут обнаружить. Глубокий фильм о том, что у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу.

Весь этот мир Everything, Everything

Главная героиня Мэдди — умная и любознательная девушка. Она хочет попробовать мир на вкус, но из-за болезни не может выйти на улицу. Ее единственное спасение — это книги, рисование и дистанционные курсы архитекторов. Но однажды ее жизнь меняется. Она знакомится с новым соседом, в которого до беспамятства влюбляется. Романтичный фильм, которые стоит посмотреть всем, кто верит в любовь и чудеса.

Дэвид Линч: Жизнь в искусстве David Lynch: The Art Life

Очень личный монолог самого таинственного режиссера мирового кино, создателя таких картин, как «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Дэвид Линч — поистине гениальный и исключительный человек, который раскрыл для зрителей свой мир — мир художника.

Роковое искушение The Beguiled

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до тех пор, пока юная воспитанница не находит в лесу раненного капрала армии. Все решительно против появления гостя, но директриса пускает его в дом, и вместе они начинают за ним ухаживать. Вскоре все привыкают к капралу, и в женском обществе начинается нешуточная борьба за внимание мужчины. Фильм понравился всем любителям артхауса.

Нелюбовь