15 фантастических сериалов для тех, кто устал от будней и хочет с головой нырнуть в «параллельную реальность»

Этот год обещает стать золотым временем для любителей сериалов. Все — от DC до Netflix — выпускают многообещающие новинки, особняком среди которых стоят сериалы фантастические, а все потому, что качественные работы в этом жанре выходят нечасто. Перед их создателями стоит сложная задача: сотворить новое, максимально правдоподобное и атмосферное пространство, в которое зритель захочет возвращаться снова и снова.

AdMe.ru приглашает погрузиться в мир киберпанка и антиутопий, где люди создают колонии на других планетах, в закрытой комнате запросто может уместиться параллельная вселенная, путешествия во времени — реальны, а сверхспособности — нечто само собой разумеющееся.

1. Мне это не нравится (I Am Not Okay with This), 2020

В конце февраля состоялась премьера сериала, основанного на одноименной серии комиксов. Узнаете Софию Лиллис — юную звезду, сыгравшую Беверли Марш в экранизации культового романа «Оно» Стивена Кинга? Здесь она играет старшеклассницу по имени Сидни. Обычные подростковые проблемы главной героини усугубляет наличие сверхъестественных способностей. Сидни пытается с ними совладать, но все выходит из-под контроля.

2. Воспитывая Диона (Raising Dion), 2019 — настоящее время

«Воспитывая Диона» — супергеройский и супердраматичный сериал с лихо закрученным сюжетом: Николь Риз потеряла мужа и теперь одна воспитывает сына по имени Дион. Ей и так жить нелегко, а тут еще у мальчика обнаруживается куча сверхспособностей разного масштаба — от превращения в невидимку до контроля над стихиями. Теперь ей вдвойне тяжелее, ведь приходится контролировать сына и стараться сделать так, чтобы его дар оставался в тайне. Сериал стоит посмотреть потому, что он не только о мистике и тайнах, но и о сложностях воспитания и семейных взаимоотношений.

3. Марс (Mars), 2016 — настоящее время

Cериал снят в популярном нынче жанре докудрамы — «гибридного» жанра игрового кино. По форме это документалка, по сути — художественное произведение. В «Марсе» сюжет чередуется с интервью с ведущими умами планеты.

Производством занимается телеканал National Geographic, а сюжет основан на книге Стивена Петранека «Как мы будем жить на Марсе». Согласно сюжету в 2033 году на Марс отправится первая пилотируемая экспедиция. 6 человек будут создавать первое человеческое поселение на красной планете. Но, как водится, их ждут опасности и испытания. Любители «Гравитации», «Интерстеллара» и «Марсианина» будут в восторге.

4. Пандора (Pandora), 2019 — настоящее время

Действие сериала перенесет нас на 179 лет вперед — на дворе 2199 год. Девушка-сирота по имени Джакс поступает в космическую академию и пытается начать новую жизнь. В учебном заведении ее учат защищать планету от инопланетных угроз, но тут прошлое догоняет героиню и страшные тайны начинают всплывать на поверхность. Джакс понимает, что у нее особое предназначение, только вот какое — спасти Вселенную или уничтожить ее?

5. Послания призрака (Ghostwriter), 2019 — настоящее время

В местном книжном магазине заводится призрак, и начинается кошмар для обычных людей и счастье для учителя литературы — книжные герои оживают. 4 друга должны разобраться с призраком, но для этого надо понять, что именно держит его в нашем мире. Героев ждут головоломки и тайные послания. Сериал можно смотреть всей семьей: следить за захватывающими приключениями друзей и внимательно отслеживать все подсказки — кто знает, может быть, вы первыми разгадаете тайну?

6. Темная сеть (Dark/Web), 2019 — настоящее время

Любители «Черного зеркала», обратите внимание на этот сериал. Сюжет крутится вокруг внезапного исчезновения гениальной программистки. Как это произошло и кто виноват — тайна, покрытая мраком, которую пытаются разгадать друзья девушки. Их упорство вознаграждается — они находят подсказки, которые указывают на приближение глобального технологического кризиса.

7. Ладья (The Rook), 2019 — настоящее время

Сериал объединяет разные жанры: тут детектив, мистика и фантастика в одном флаконе. Сюжет повествует о девушке по имени Мифанви Томас. Однажды она просыпается под дождем и не помнит, кто она и что произошло. Выясняется, что девушка обладает сверхспособностями, связана с секретным подразделением британской разведки, а еще ей приходят послания-подсказки... от себя самой из прошлого. Похоже, она ожидала, что с ней что-то случится, и тщательно к этому готовилась. Осталось выяснить, кто стоит за убийствами.

8. Поток (The Feed), 2019 — настоящее время

Сериал представляет собой экранизацию книги Ника Кларка Виндо о влиянии корпораций. Недалекое будущее, мозг людей напрямую подключен к вездесущей социальной сети под названием «Поток». Воспоминания, мысли, ощущения людей — всем можно мгновенно поделиться друг с другом. И по закону жанра в один ужасный день «Поток» выходит из строя и человечество ждет настоящий кошмар.

9. Странный город (Weird City), 2019 — настоящее время

Город в сериале действительно странный — он разделен надвое, тут есть богатые и бедные, но напрочь отсутствует средний класс. Первым, как водится, хорошо: у них есть современные гаджеты, лучшая медицина, а вторые не могут сидеть на месте и ищут приключений. Вас ждут 6 захватывающих историй с разными сюжетами, но все они связаны между собой.

10. Война миров (The War of the Worlds), мини-сериал, 2019

Существует бессчетное количество фильмов и сериалов, основанных на одноименном романе Герберта Уэллса, среди них этот трехсерийный фильм от BBC отличается тем, что главной в сюжете стала история любви. Джордж сбегает из неудачного брака к возлюбленной Эми. Они хотят начать новую, счастливую жизнь, но у инопланетян другое мнение — они долго планировали вторжение и намерены уничтожить человечество. В сериале царит мрачная атмосфера туманной Англии начала ХХ века, зритель вместе с героями чувствует нарастающий ужас.

11. Вновь давным-давно (Il était une seconde fois), 2019

Французский сериал с внезапным сочетанием — он о любви и перемещениях во времени. Венсану за 30, и все вроде в жизни нормально, да только у него есть идея фикс — он мечтает вернуть Луиз, свою бывшую возлюбленную. Не просто мечтает, он помешан на этой мысли. Однажды курьер привозит ему посылку — коробку без дна, через которую можно путешествовать во времени. Коробка переносит Венсана в те счастливые времена, когда они с Луиз еще были вместе. Это шанс все исправить. Как думаете, он им воспользуется? Этакий «Эффект бабочки» с французским флером.

12. Ключи Локков (Locke & Key), 2020

В феврале состоялась долгожданная премьера сериала, и надо сказать, получился динамичный и атмосферный триллер. Сюжет стартует с посредственной сцены — мать с тремя детьми переезжает в родовое поместье в глуши, чтобы начать новую жизнь. Но все мы знаем, какого рода жизнь начинается в таких местах. Вот и в этот раз дети обнаруживают портал в иную реальность, сила которой — в волшебных ключах. Именно они даруют своим владельцам необыкновенные способности. Радоваться бы жизни, да только вот за ключами кое-кто охотится.

13. Крушение утопии (Utopia Falls), 2020

В будущем на Земле осталось лишь одно пригодное для жизни место под названием Новый Вавилон. Чтобы местные не скучали, ежегодно проводится вокальный конкурс. Пока идет подготовка, одна из участниц обнаруживает древний архив и узнает то, что навсегда изменит ее мир, а попутно и мир окружающий. От жителей скрывали огромный пласт культуры, и теперь героине предстоит донести свои открытия через музыку и танец, а на пути ее ждут невероятные приключения.

14. Роковой патруль (Doom Patrol), 2019 — настоящее время

Сериал основан на комиксах об одноименной команде супергероев. Команда подобралась интересная: разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями внутри, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего — сумасшедший ученый. Все они встретились и нашли для себя новый смысл жизни, а своим способностям — применение.

15. Разрабы (Devs), 2020

В марте стартовал атмосферный и динамичный сериал про айтишников. Главная героиня Лили Чан — компьютерный инженер. Она работает на передовую технологическую компанию, занимающуюся квантовыми вычислениями. Но однажды жизнь совершает крутой поворот — ее парень пропадает. Лили начинает собственное расследование и в попытке найти следы преступления натыкается на секретное подразделение разработчиков, которым заведует загадочный Форест. Девушка уверена, что именно они причастны к произошедшему, и действительно, IT-компания скрывает множество тайн.

