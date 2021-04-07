15 фамилий героев кино, которые мы бесстыдно перевели на русский язык (Некоторым именам тоже досталось)

Сколько фильмов про Якова Связного вы смотрели? А как вам приквел к приключениям Федора Кошелкина и Семена Ваточкина? Не понимаете, о ком речь? Немудрено, ведь вы привыкли слышать эти имена и фамилии на языке оригинала.

Мы в AdMe.ru порой любим нарушать правила, поэтому перевели фамилии известных киноперсонажей, а некоторым еще и подобрали русские имена. Надеемся, вы простите нам эту лингвистическую шалость.

Александра Новосельцева («Несносные леди», 2016)

В этой романтической комедии Дженнифер Энистон сыграла очаровательную Сэнди Ньюхаус (Sandy Newhouse). Мы разбили фамилию героини на 2 слова, и получился «новый дом». Цепочка ассоциаций привела нас к Новосельцевой. Вы сейчас тоже вспомнили «Служебный роман»?

Эвелина Попова («Тихое место», 2018)

Многие зрители сопереживали Эвелин Эббот (Evelyn Abbott), которой пришлось жить и даже рожать в полной тишине. Но не все знают, что ее фамилия переводится как «аббат» или «настоятель монастыря». Вот откуда у этой женщины столько силы и смирения.

Юлий Расторгуев («Любовь по правилам и без», 2003)

Фамилия харизматичного Джулиана Мерсера (Julian Mercer) совсем не соответствует его профессии. Слово mercer переводится как «торговец» или «продавец», а парень-то по сюжету врачом работает.

Лариса Скворцова («Молчание ягнят», 1991)

Милую птичью фамилию Клариссы Старлинг (Clarice Starling) сложно соотнести с суровым и даже несколько мрачным характером героини. Но словарь говорит, что это скворец. И точка.

Савелий Лисичкин («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», 2007)

У безумного парикмахера Суини Тодда (Sweeney Todd) древняя английская фамилия, которая переводится как «лисица». Ее давали хитрым и лукавым людям, а также обладателям рыжей шевелюры, напоминающей окрас этого красивого зверя.

Нелли Волкова («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», 2007)

Предки миссис Ловетт (Mrs. Lovett) тоже были интересными людьми. Их фамилия произошла от французского слова louvet — «детеныш волка». Имя Нелли мы тоже взяли не с потолка: оно чаще всего фигурирует в художественных адаптациях истории о Суини Тодде.

Денис Лучников («Кровавый алмаз», 2006)

У фамилии Дэнни Арчера (Danny Archer) лишь один вариант перевода — «лучник». Неудивительно, что парень так метко попал зрителям в самое сердце.

Франческа Кашеварова («Небесный капитан и мир будущего», 2004)

Или Кухаркина, а может, даже Поварешкина. Фамилия бесподобной Франчески Кук (Francesca Cook) в исполнении Анджелины Джоли так или иначе связана с приготовлением еды.

Раиса Каменская («Гравитация», 2013)

Безупречной, прямо-таки каменной выдержке женщины-космонавта Райан Стоун (Ryan Stone) можно только позавидовать. Так что фамилию героине подобрали идеально.

Эмма Коротышкина («Больше чем секс», 2011)

Рост Натали Портман — 159 см, что чуть меньше среднего значения по миру. Забавно, что в фильме «Больше чем секс» актриса сыграла Эмму Курцман (Emma Kurtzman), фамилия которой с идиша переводится как «короткий человек».

Федор Кошелкин («Властелин колец», 2001–2003)

Джон Рональд Руэл Толкин составил целое руководство по переводу имен своих персонажей. Писатель настаивал на том, чтобы перевод фамилии Бэггинс (Baggins) содержал элемент, обозначающий мешок или сумку. В некоторых издательствах выбрали вариант Торбинс. Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, сделал Фродо и Бильбо Сумкиными. Наше предложение — Кошелкины.

Семен Ваточкин («Властелин колец», 2001–2003)

За фамилией Сэмуайза Гэмджи (Samwise Gamgee) стоит целая история. Gamgee — разговорное словечко родом из Бирмингема, которое Толкин часто слышал в детстве. Так называли вату. А произошло слово от фамилии бирмингемского врача, который придумал особую хирургическую повязку.

Сара Мельникова («Что скрывает ложь», 2011)

Именно так переводится фамилия Сары Миллер (Sarah Miller), которую воплотила на экране блистательная Николь Кидман. Увы, героиня не смогла перемолоть свои семейные проблемы в муку, и ей пришлось решать их в экстремальных условиях.

Агент Кузнецов («Матрица», 1999–2003)

Неизвестно, как звали агента Смита (Agent Smith) и бывают ли имена у компьютерных программ. Но с простой ремесленнической фамилией персонаж кажется не таким уж и страшным.

Яков Связной (серия фильмов о Джеймсе Бонде,1962 — настоящее время)

У английского мужского имени James есть русский аналог — Яков. Слово bond переводится как «связь» или «узы». Так что Связной. Яков Связной.