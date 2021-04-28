15+ фактов о «Властелине колец», который станет самым дорогим сериалом в истории
Ежедневно выходят тысячи новых серий различных сериалов. Какие-то из них более известные, какие-то менее. Но пару лет назад Amazon объявил, что снимет сериал по легендарной саге всех времен «Властелин колец».
Мы в AdMe.ru много раз пересматривали оригинальную трилогию и теперь с нетерпением ждем премьеры. А пока расскажем, какие факты нам известны о предстоящем сериале.
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Генеральный директор Amazon Джефф Безос поручил киностудии выпустить сериал, сопоставимый по масштабам с «Игрой престолов».
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В сентябре 2017 года компании, которым принадлежали права на произведения Толкина, предложили сразу нескольким студиям выкупить права на производство сериала.
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Amazon выиграла в конкурентной борьбе между Netflix и HBO. Безос лично участвовал в переговорах. Amazon обязаны снять пять сезонов, по 8–10 серий в каждом, а производство должно быть запущено в течение двух лет.
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С учетом производственных затрат, таких как кастинг, продюсирование и визуальные эффекты, ожидается, что стоимость сериала будет превышать 1 млрд долларов. Если так случится, проект станет самым дорогим сериалом в истории.
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Сериал будет является приквелом к «Властелину колец». Сюжет расскажет о ранее неизвестных событиях из жизни персонажей эпопеи и будет частично основан на произведениях из легендариума автора.
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В синопсисе упоминаются ключевые локации Средиземья, такие как Туманные горы и столица эльфов. Действие будет происходить в легендарной Второй Эпохе, за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец».
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Съемки пройдут там же, где снимали оригинальную трилогию, — в Новой Зеландии. Однако студия рассматривала возможность переноса работы в Шотландию.
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В проекте появятся знакомые нам имена, такие как Саурон, Гладриэль и Элронд. В оригинальной трилогии в фильме снималась Кейт Бланшетт, а в новинке — Морвед Кларк.
- Синопсис сериала вызвал у фанатов яркую реакцию. Люди по всему миру обсуждают, как будет выглядеть новая картина. Но киностудия пока не выпустила трейлер.
- Сюжет держится в строжайшем секрете. Президент Amazon Studios Дженнифер Салк заявила о беспрецедентных мерах, которые принимала компания для того, чтобы не допустить утечек информации о сценарии сериала.
- Салк рассказала, что в комнате сценаристов уровень секретности не уступает закрытости Мордора. У дверей круглосуточно дежурит охрана. Доступ в секретную комнату осуществляется только по отпечаткам пальцев, и тот, чьи отпечатки не обнаружатся в базе, не сможет попасть в помещение.
- Частично объявлен актерский состав фильма. В сентябре 2019 года стало известно, что одну из ведущих ролей в 1-м сезоне исполнит Уилл Поултер. Позднее Поултер покинул проект, его сменил другой англичанин — Роберт Арамайо. Актер может быть знаком зрителям по роли молодого Неда Старка, а также Роба из нового триллера «В ее глазах». В сериале он сыграет одного из ключевых персонажей.
- Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа, выразил заинтересованность проектом, но, по его словам, студия не обращалась к нему с предложениями. Так что увидим ли мы этого актера в роли Гэндальфа — большой вопрос.
- Другие участники предыдущих экранизаций тоже в стороне не остались. Например, Вигго Мортенсен, изобразивший Арагорна, посоветовал своему преемнику почитать книги Толкина. А Орландо Блум выразил надежду, что сериал будет действительно интересным.
- В прошлом году Новозеландское агентство по поиску талантов объявило кастинг актеров для съемок сериальной версии «Властелина колец». Организаторы искали людей, которых можно эвфемистически назвать странными. Претенденты на роли должны иметь длинные худые конечности, худые лица, большие глаза, шрамы от прыщей, выразительные скулы.
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Режиссером первой серии выступил Хуан Антонио Байона. Съемки первого сезона уже завершились.
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В 2019 году компания начала работу над одноименной игрой, но в апреля 2021 выяснилось, что Amazon отменили разработку.
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Официальная дата и сроки премьеры не разглашаются. Однако глава Amazon Studios Дженнифер Салк сказала The Hollywood Reporter, что «есть надежда», что «Властелин колец» выйдет в 2021 году.
А как вы считаете, повторит ли сериал успех оригинальной трилогии и «Хоббита»?