15+ фактов о «Властелине колец», который станет самым дорогим сериалом в истории

Сериал будет является приквелом к «Властелину колец». Сюжет расскажет о ранее неизвестных событиях из жизни персонажей эпопеи и будет частично основан на произведениях из легендариума автора.

В синопсисе упоминаются ключевые локации Средиземья, такие как Туманные горы и столица эльфов. Действие будет происходить в легендарной Второй Эпохе, за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец».

Съемки пройдут там же, где снимали оригинальную трилогию, — в Новой Зеландии. Однако студия рассматривала возможность переноса работы в Шотландию.