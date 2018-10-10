15 фактов о «Теории Большого взрыва», о которых не знали даже самые преданные поклонники
Сложно поверить, что первые серии «Теории Большого взрыва» появились на экранах в далеком 2007 году — целых 11 лет назад. За эти годы мы посмотрели более 250 эпизодов сериала, рассказывающих о 4 физиках, а 24 сентября 2018 года вышла 1-я серия заключительного, 12-го сезона. Сериал закончится в марте 2019 года, а вот спин-офф, рассказывающий о детстве Шелдона, только набирает обороты — в этом году вышел всего лишь 2-й сезон.
В честь завершения «ТБВ» AdMe.ru собрал для вас 15 малоизвестных фактов об одном из самых популярных и любимых сериалов нашего времени.
- В конце каждой серии сценарист Чак Лорри выкладывает так называемые «карточки тщеславия», в которых он шутит, делится своими мыслями и даже напрямую обращается к зрителям. А в 18-й серии 10-го сезона, вышедшей 9 марта 2017 года, предлагает поклонникам сериала исполнить вместе с ним известную русскую песню «Подмосковные вечера».
- Лори Меткалф, играющая роль мамы Шелдона, — мать актрисы Зои Перри, которая снимается в роли матери юного Шелдона в спин-оффе сериала «Детство Шелдона».
- Джим Парсонс на самом деле умеет играть на терменвоксе — одном из любимых инструментов Шелдона. И это не может не удивлять, поскольку этот инструмент, созданный в 1920 году советским изобретателем Львом Терменом, считается одним из самых сложных в освоении. Кстати, Джонни Галэки умеет играть на виолончели, Маим Бялик — на арфе, а Саймон Хелберг — на фортепиано.
- Существует фанатская теория, согласно которой каждый из цветов футболки Шелдона обозначает определенную эмоцию: красный — гнев, фиолетовый — любовь и страсть, зеленый — спокойствие и уверенность в себе, желтый — страх, синий — жалость, голубой — надежду, оранжевый — жадность.
- Знаменитая колыбельная Soft Kitty была написана учительницей из Австралии Эдит Ньюлин в 30-х годах прошлого века. Ее дочери подали в суд на создателей сериала за незаконное использование песни, которая попала в сериал благодаря дочери продюсера Билла Прэди, услышавшей колыбельную от своей воспитательницы в детском саду.
- В очках Леонарда нет линз. По словам актера Джонни Галэки, из-за разницы в росте между ним и Джимом Парсонсом ему приходилось смотреть на того снизу вверх, из-за чего свет от прожекторов отражался в стеклах и создавал блики.
- На протяжении многих серий Пенни появляется с одной и той же сумкой. И даже когда аксессуар меняется, он выглядит практически точно так же: сделан из коричневой кожи и имеет идентичную форму.
- Шелдон и Леонард получили свои имена в честь актера и продюсера Шелдона Леонарда.
- В изначальном варианте пилотной серии «Теории Большого взрыва» не было Воловица и Кутраппали, а роли Пенни и Лесли Уинкл исполняли другие актрисы. Более того, в непоказанном «пилоте» Пенни звали Кейти.
- Шелдон носит футболку с изображением одного из самых любимых своих героев — Флэша. А персонаж Циско Рамон из сериала про супербыстрого человека — футболку с отсылкой к «Теории Большого взрыва».
- В доме, где живут Шелдон и Леонард, только один лестничный пролет и одна площадка. Каждый раз, когда герои поднимаются на свой этаж, члены съемочной группы просто меняют внешний вид дверей.
- Квартиру Раджа и дом Говарда и Бернадетт никогда не показывают в одной и той же серии по той простой причине, что и квартира, и дом — одна и та же декорация.
- Названия всех серий ситкома — это названия реально существующих научных принципов, теорий и экспериментов. За исключением пилотного эпизода, который называется просто «Пилот».
- Изначально сериал должен был называться «Пенни, Ленни и Кенни».
- В момент знакомства Леонарда и Пенни, которое происходит в пилотной серии, и в 100-м эпизоде шоу под названием «Теория о рекомбинации», когда Пенни соглашается пойти на свидание с будущим мужем, на девушке одна и та же футболка.
А вы будете грустить по любимым героям?