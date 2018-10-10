15 фактов о «Теории Большого взрыва», о которых не знали даже самые преданные поклонники

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Сложно поверить, что первые серии «Теории Большого взрыва» появились на экранах в далеком 2007 году — целых 11 лет назад. За эти годы мы посмотрели более 250 эпизодов сериала, рассказывающих о 4 физиках, а 24 сентября 2018 года вышла 1-я серия заключительного, 12-го сезона. Сериал закончится в марте 2019 года, а вот спин-офф, рассказывающий о детстве Шелдона, только набирает обороты — в этом году вышел всего лишь 2-й сезон.