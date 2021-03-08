15 фактов о Шэрон Стоун — актрисе, которой судьба подставила подножку, но не на ту напала
10 марта 2021 года одной из самых красивых актрис Голливуда Шэрон Стоун исполняется 63 года. Харизматичная Стоун славится не только своей красотой, но и одним из самых высоких IQ, добрым сердцем, прямолинейностью и, конечно, талантом.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые неординарные факты из жизни этой эффектной и умной женщины, которая всегда жила по своим собственным правилам. Уже совсем скоро выйдут в свет ее мемуары «Красота жить дважды», в которых она откровенно рассказала о своем детстве, работе над самыми нашумевшими фильмами и личной жизни.
Шэрон Стоун в своей первой роли, фильм «Воспоминания о звездной пыли».
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Актриса стала звездой в 34 года, когда в 1992 году на экраны вышел провокативный триллер «Основной инстинкт». До этого она работала моделью, снималась в ролях второго плана. Ее крестным отцом в мире кино стал Вуди Аллен — именно в его фильме «Воспоминания о звездной пыли» Шэрон дебютировала в «молчаливой» роли.
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До Шэрон на роль писательницы «с двойным дном» пробовалось или было приглашено много актрис, и все они отказались от роли из-за слишком откровенных сцен или по другим причинам. Среди них были Джулия Робертс, Мэг Райан, Мишель Пфайффер, Брук Шилдс. Когда утвердили эффектную, но малоизвестную актрису, от роли едва не отказался Майкл Дуглас — он хотел сниматься с Джулией Робертс. Но в итоге фильм стал настоящей сенсацией, а Шэрон — звездой.
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После выхода фильма Стоун какое-то время не могла привыкнуть к популярности до такой степени, что даже посещала психоаналитика. По ее словам, она училась различать себя на экране и в жизни. А ведь когда-то она была настоящим «ботаником» в очках, неуверенной и застенчивой девочкой.
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Шэрон называют одной из самых умных актрис Голливуда: считается, что ее IQ — 154 балла, и поклонники актрисы нередко сравнивают ее с Илоном Маском, IQ которого составляет 155 баллов. Стоун с детства считалась вундеркиндом, уже в 15 лет поступила в университет, чтобы изучать изобразительное искусство и литературу, но не окончила его. Вместо этого девушка заключила контракт с модельным агентством и работала в Нью-Йорке, Париже и Милане. Интересно, что Шэрон вернулась в этот же институт в 2016 году, чтобы все же получить ученую степень.
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Она известна как человек, который озабочен не только миром кино. В 2013 году Стоун получила Нобелевскую премию мира за свою работу с людьми, имеющими ВИЧ.
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Однажды Шэрон оплатила гонорар Леонардо Ди Каприо из своего кармана. Актриса хотела, чтобы он снимался вместе с ней в фильме «Быстрый и мертвый». Юный актер уже не был новичком в кино, но широкая публика о нем не знала. Считается, что эта картина стала одним из «двигателей» в его карьере.
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Первая часть триллера «Основной инстинкт» сделала Шэрон знаменитой на весь мир, а вторая в 2007 году принесла ей «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса года».
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Единственная номинация на премию «Оскар» была у Шэрон за фильм «Казино», однако награда в том году ушла к Сьюзан Сарандон. Но эта роль принесла Стоун «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса».
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Актриса была замужем 2 раза и очень хотела иметь детей. Родить самой у нее не получилось, зато Шэрон усыновила 3 мальчишек. Первый сын появился в семье в 2000 году, когда она была замужем за редактором газеты Филом Бронштейном. Вскоре актрисе пришлось пережить очень тяжелые времена: случился инсульт, после которого ей пришлось восстанавливать свою речь, зрение и способность нормально ходить.
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Вслед за здоровьем начала рушиться личная жизнь: она развелась с мужем, кроме того, Фил подал в суд, чтобы получить опеку над сыном, что Шэрон посчитала настоящим предательством. Суды длились несколько лет и закончились в пользу Бронштейна — мальчик остался жить с ним.
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После пережитой болезни и потери семьи актриса занялась общественной работой и благотворительностью, связанными с освещением потребностей людей с проблемами мозгового кровообращения и помощью им.
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После восстановления Шэрон усыновила еще 2 детей. Она старалась делать жизнь мальчиков непубличной, их фото практически нет в соцсетях. Сейчас старшему сыну Роэну 20 лет, Лэрду — 15, а Куинну — 14. Иногда актриса говорит, что не исключает еще одного усыновления или по крайней мере принятия в семью детей своего гипотетического партнера.
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О своей личной жизни Шэрон не слишком распространяется, но один забавный случай все же вынесла на публику. Недавно актриса решила зарегистрироваться на сайте знакомств. Ее профиль тут же заблокировали администраторы, так как посчитали его 100%-м фейком. Стоун поделилась этой историей в своем Instagram и попросила «не выгонять ее».
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Актриса не раз отмечала, что в Голливуде есть стандарты возраста и карьера актеров после 40 лет может стремительно идти на убыль. Так случилось и с ней, когда в возрасте едва за 40 ей пришлось справляться с последствиями инсульта, воспитывать детей и надеяться на карьеру. Тем не менее интересные проекты находили ее, хотя и не были многочисленными. Колоритные роли есть у Шэрон и сейчас.
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Например, в нашумевшем сериале от Netflix «Сестра Рэтчед» Шэрон Стоун исполняет роль матери одного из пациентов психиатрической клиники — гламурной социопатки Ленор Осгуд.
Нам очень нравится эта актриса. А вы знаете какие-нибудь факты из ее биографии, о которых мы не упомянули?