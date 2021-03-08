15 фактов о Шэрон Стоун — актрисе, которой судьба подставила подножку, но не на ту напала

Шэрон называют одной из самых умных актрис Голливуда: считается, что ее IQ — 154 балла, и поклонники актрисы нередко сравнивают ее с Илоном Маском, IQ которого составляет 155 баллов. Стоун с детства считалась вундеркиндом, уже в 15 лет поступила в университет, чтобы изучать изобразительное искусство и литературу, но не окончила его. Вместо этого девушка заключила контракт с модельным агентством и работала в Нью-Йорке, Париже и Милане. Интересно, что Шэрон вернулась в этот же институт в 2016 году, чтобы все же получить ученую степень.