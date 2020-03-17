15 фактов о сериале «Клиника», про которые не слышали даже самые преданные поклонники

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10 лет назад, 17 марта, вышла заключительная серия известного ситкома «Клиника». В последних двух сезонах сменились некоторые главные герои и место действия, из-за чего зрители резко охладели к сериалу.

Но первые 8 лет истории про молодых врачей стали культовыми. Мы до сих пор цитируем самые сочные шутки и под настроение готовы пересматривать «Клинику» бесконечное количество раз.