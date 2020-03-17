15 фактов о сериале «Клиника», про которые не слышали даже самые преданные поклонники
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10 лет назад, 17 марта, вышла заключительная серия известного ситкома «Клиника». В последних двух сезонах сменились некоторые главные герои и место действия, из-за чего зрители резко охладели к сериалу.
Но первые 8 лет истории про молодых врачей стали культовыми. Мы до сих пор цитируем самые сочные шутки и под настроение готовы пересматривать «Клинику» бесконечное количество раз.
Мы в AdMe.ru тоже любим посмеяться над приключениями Джей Ди и Тёрка. Раскопали несколько любопытных фактов о любимом сериале.
- Нейл Флинн, который сыграл уборщика, первоначально прослушивался на роль доктора Кокса. Что ж, нам кажется, он бы тоже справился отлично, ведь оба персонажа — несносные личности, всегда недовольные всем вокруг.
- Джей Ди мог сыграть другой актер — Майкл Мюни. Однако в конце концов создатели сериала решили, что тот недостаточно странный для этой роли. А вот Зак Брафф — в самый раз.
- Внимательные зрители заметили в некоторых эпизодах желто-голубой браслет на руке доктора Кокса. Это украшение символизирует программу Buddy Walk, посвященную проблеме синдрома Дауна. У актера Джона Макгинли есть личная связь с этим заболеванием: им страдает его сын.
- Фотография мамы на столе Теда — реальный портрет матери актера Сэма Ллойда.
- Кстати, Сэм Ллойд — племянник Кристофера Ллойда. Да-да, доктора Эмметта Брауна из «Назад в будущее».
- «Группа Теда» — реально существующий музыкальный коллектив, в котором поет Ллойд. Она называется The Blanks. Музыканты выпустили два альбома.
- Телеканал NBC постоянно менял время выхода сериала на экраны. Это было не очень удобно, потому что заботливая еврейская мама Зака Браффа часто звонила актеру, чтобы узнать, когда же ее сынулю покажут по телевизору.
- Дублеры, которые сыграли Джей Ди и Эллиот в эпизоде с прыжком с тарзанкой (2-й сезон, серия My first step), впервые увидели друг друга на съемочной площадке и вскоре поженились.
- Герой Зака Браффа постоянно заказывает яблочный мартини, а вот сам актер не любит этот напиток. Отвечая на вопросы пользователей сайта Reddit, он признался: «Нет, я его не люблю. Яблочный мартини не заставляет меня чувствовать себя крутым, как Джей Ди».
- Сейчас мы не можем представить сериал без этого героя, однако изначально уборщика не собирались делать одним из постоянных персонажей. Как можно заметить, он общается только с Джеем Ди на протяжении всего 1-го сезона, практически не взаимодействуя с другими персонажами. Это было сделано в том числе и для того, чтобы, если сериал закроется после одного-единственного сезона, представить уборщика как плод богатой фантазии Джона Дориана.
- Настоящее имя уборщика никогда не называлось на протяжении всего сериала. И только в последней серии 8-го сезона мы узнаем, что его зовут Глен Мэтьюз.
- После окончания шоу Зак Брафф хотел забрать чучело собаки по имени Рауди к себе домой, но создатели сериала не позволили ему этого сделать и жестоко поместили искусственного пса на склад.
- Зак Брафф бросил работу официанта, когда узнал, что утвержден на роль в «Клинике». А потом выяснилось, что съемки начнутся лишь через 4 месяца. Что было делать Заку, ведь нужно было на что-то жить? Разве что написать сценарий к другому фильму, пока суд да дело. Этим фильмом стала лента «Страна садов», где Брафф также сыграл и главную роль.
Кто из героев сериала «Клиника» вам полюбился больше всех?
Фото на превью Scrubs / NBC