15 фактов о сериале «Дом дракона», в котором покажут, что было за 200 лет до событий «Игры престолов»

В мае 2019 года зрители увидели последнюю серию культового сериала «Игра престолов». Правда, поклонники оказались не в восторге от финала: более 1,7 млн человек подписали петицию, в которой требовали переснять 8-й сезон. Но представители HBO на уступки не пошли, а решили, что в вымышленном мире писателя Джорджа Мартина есть еще немало захватывающих сюжетов. Поэтому уже в январе телеканал HBO объявил о создании приквела под названием «Дом дракона».