15 фактов о сериале «Дом дракона», в котором покажут, что было за 200 лет до событий «Игры престолов»
В мае 2019 года зрители увидели последнюю серию культового сериала «Игра престолов». Правда, поклонники оказались не в восторге от финала: более 1,7 млн человек подписали петицию, в которой требовали переснять 8-й сезон. Но представители HBO на уступки не пошли, а решили, что в вымышленном мире писателя Джорджа Мартина есть еще немало захватывающих сюжетов. Поэтому уже в январе телеканал HBO объявил о создании приквела под названием «Дом дракона».
AdMe.ru с предвкушением ждет выхода нового сериала о жителях Вестероса. А пока съемки в самом разгаре, мы решили рассказать, о чем будет эта история.
- Сериал основан на фэнтези Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Это история правления династии Таргариенов — далеких предков Дейенерис.
- В сериале зрителям покажут, что происходило за 2 века до событий «Игры престолов». Создатели расскажут о распрях между членами семьи Таргариенов и борьбе за власть, превратившейся в междоусобицу под названием «Танец драконов».
- Главные действующие лица — принцесса Рейнира Таргариен и ее сводный брат, принц Эйгон, которые будут бороться за Железный трон после ухода из жизни короля Визериса I Таргариена. Кроме них в династическом кризисе будут участвовать мачеха и дядя Рейниры.
- В битве за престол принцесса и принц активно использовали драконов, поэтому зрителей явно ждет масса масштабных батальных сцен.
- Одна из ключевых фигур «Дома дракона» — Рейнира Таргариен. Она наездница, лихо управляющая драконами, которая рассчитывает стать первой правящей королевой Вестероса. Роль исполнит Эмма Д’Арси, а принцессу в юности сыграет Милли Олкок.
- Согласно генеалогическому древу Таргариенов, Рейнира — предок Дейенерис Бурерожденной.
Актриса Милли Олкок в роли юной принцессы Рейниры.
- Отца принцессы Рейниры — короля Визериса I Таргариена — сыграет актер Пэдди Консидайн.
- Жена короля Визериса Алисента Хайтауэр — самая красивая женщина во всем королевстве. Она мачеха принцессы Рейниры и мать принца Эйгона. Эту роль исполнит Оливия Кук, которая играла Бекки Шарп в сериале «Ярмарка тщеславия».
- На роль принца Эйгона — главного соперника Рейниры — пока никого не нашли.
Оливия Кук и Пэдди Консидайн — королева Алисента и король Визерис I.
- Деймон Таргариен — дядя принцессы Рейниры. Он младший брат короля и предполагаемый наследник престола. Этого персонажа воплотит на экране актер Мэтт Смит, который сыграл принца Филиппа в 1-м сезоне сериала «Корона».
- Ближайшую союзницу принца Деймона сыграет британская актриса японского происхождения Соноя Мидзуно. Ее героиня по имени Мисария приехала в Вестерос из другой страны.
- Производство сериала началось в апреле 2021 года и продолжается до сих пор. Большая часть съемок проходит в Англии, в студии Leavesden, где создавались все фильмы о Гарри Поттере. Некоторые эпизоды отсняли на западе Испании и в Португалии.
- Музыку для «Дома дракона» пишет композитор Рамин Джавади, который получил премию «Эмми» за свою работу над «Игрой престолов».
- Официальную дату выхода еще не объявляли, но создатели уверяют, что все будет готово в 2022 году.
- 5 октября вышел первый тизер. Посмотрите его, чтобы ощутить масштабность «Дома дракона».
Принцесса Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) и Деймон Таргариен (Мэтт Смит).
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