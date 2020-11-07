15+ фактов о фильме «Завтрак у Тиффани», съемки в котором Одри Хепберн считала самыми сложными в своей карьере

«Завтрак у Тиффани» — культовый фильм, ставший классикой голливудского кинематографа. В нем элегантная атмосфера 1960-х гармонично сочетается с вневременными темами, которые с годами не теряют своей актуальности. И хотя с момента выхода на экраны этой киноленты прошла не одна эпоха, искрометные диалоги, лихой сюжет и талантливые актеры влюбляют зрителей так же, как и почти 60 лет назад.