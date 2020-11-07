15+ фактов о фильме «Завтрак у Тиффани», съемки в котором Одри Хепберн считала самыми сложными в своей карьере
«Завтрак у Тиффани» — культовый фильм, ставший классикой голливудского кинематографа. В нем элегантная атмосфера 1960-х гармонично сочетается с вневременными темами, которые с годами не теряют своей актуальности. И хотя с момента выхода на экраны этой киноленты прошла не одна эпоха, искрометные диалоги, лихой сюжет и талантливые актеры влюбляют зрителей так же, как и почти 60 лет назад.
Мы в AdMe.ru нашли 15+ примечательных фактов о романтической комедии «Завтрак у Тиффани», после которых захочется по-новому взглянуть на любимый фильм.
- По сценарию, Холли Голайтли было всего 19 лет, когда она встретила Пола. Одри Хепберн в тот момент исполнился 31 год.
- Хепберн ненавидела датскую выпечку, поэтому съемка знаменитой сцены с завтраком была для нее не столь приятной, как многим может показаться.
- Обычно киногероини не появляются в кадре в одних и тех же нарядах. Но Одри Хепберн надевает свое культовое черное платье-сорочку как минимум в 4 сценах. Однако это сложно сразу заметить, поскольку каждый образ разбавлен разными аксессуарами.
- За съемками первой сцены фильма, где Холли наслаждается завтраком у Tiffany’s, наблюдали сотни зрителей. Они стояли в витринах магазинов, и это заставляло актрису нервничать и совершать ошибки. Только когда одного из операторов чуть не ударило током, Одри смогла взять себя в руки и закончить сцену.
- В романе Трумена Капоте, на котором основан сюжет фильма, описывается, как Холли мыла волосы, а затем сидела на пожарной лестнице и играла на гитаре, ожидая, пока они высохнут. Именно поэтому в этот момент у Одри на голове платок.
- На одном из финальных совещаний по постпродакшену фильма руководитель студии, говоря о сцене с «Moon River», сказал: «Ну, я думаю, первое, что нужно сделать, — избавиться от этой дурацкой песни». Тогда Хепберн встала из-за стола и сказала: «Только через мой труп!» В результате сцену оставили.
- Песня «Moon River» была написана специально для Одри, так как у нее отсутствовало вокальное образование. Композицию продумали таким образом, чтобы петь можно было только в одной октаве.
- Чтобы сыграть на фортепиано песню «Moon River», вам не потребуется ни одна черная клавиша.
- Свист Холли, когда она ловит такси для Пола, на самом деле исполнила не Хепберн. Актриса всеми силами пыталась научиться свистеть двумя пальцами, но так и не смогла добиться нужного звука.
- Джордж Пеппард, сыгравший главную мужскую роль, постоянно ругался с режиссером Блейком Эдвардсом и однажды даже чуть с ним не подрался. Поводом для конфликтов послужил тот факт, что Пеппард всегда играл сцену так, как считал нужным, и не принимал во внимание ничье мнение. В частности, ему не нравилось амплуа своего героя и то, что он играет альфонса, над которым доминирует женщина.
- Хепберн была настолько не уверена, что сможет правдоподобно сыграть Холли, что из-за стресса резко похудела. Актриса считала эту роль одной из самых сложных в своей карьере, поскольку ей, интроверту, требовалось вжиться в образ экстраверта.
- Для сцены, в которой Холли устраивает вечеринку в своей квартире, режиссер Блейк Эдвардс хотел наглядно показать свободный образ жизни Нью-Йорка 1960-х. Для этого Эдвардс заказал несколько ящиков игристого и попросил внезапно откупорить бутылки, чтобы неожиданно пустить в толпу пузырящийся поток. Так сцена получилась наиболее непринужденной, и каждый актер смог внести свой неповторимый вклад в отвязное веселье.
- Многие полагают, что солнцезащитные очки Холли — это Ray-Ban. На самом деле эту оправу придумал Оливер Голдсмит. К 50-летию фильма, в 2011 году, была выпущена новая партия этой модели. Очки можно было купить за $ 440.
- Книга, которую Пол написал и принес в квартиру Холли, называется «Девять жизней» — это отсылка к Коту.
- У рыжего кота, сыгравшего питомца Холли, было около 8 дублеров. А еще он был единственным котом, награжденным двумя премиями «Пэтси» (американский аналог «Оскара» для животных).
- Хепберн признавалась, что сцена, где она бросает кота на дождливую улицу, была самой неприятной вещью, которую ей когда-либо приходилось играть.
- Специально для фильма ювелирный магазин Tiffany’s впервые с XIX века открыл свои двери в воскресенье, чтобы съемки могли проходить внутри помещения.
- Автор романа Трумен Капоте представлял в роли Холли Голайтли Мэрилин Монро. Однако когда Монро предложили работу в «Завтраке у Тиффани», она ответила отказом. Дело в том, что тренер по драматургии Ли Страсберг сказал актрисе, что роль «девушки по вызову» может плохо сказаться на ее имидже. В итоге фильм имел огромный успех, а заменившая Монро Хепберн получила «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
- Когда Холли и Пол провожают Дока до автобусной станции, тот сказал Полу: «По крайней мере смотри, чтобы она хоть иногда что-нибудь ела». Затем он вручил Полу что-то, предположительно деньги, хотя ни один из персонажей больше никогда не вспоминает об этом моменте.
- Гонорар Одри Хепберн за фильм составил $ 750 000, что сделало ее самой высокооплачиваемой актрисой своего времени.
А вы смотрели «Завтрак у Тиффани»? Что вас зацепило или озадачило в этом фильме больше всего?
Фото на превью AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News, East News