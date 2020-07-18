15+ фактов о Бенедикте Камбербэтче, который оказался супергероем не только на экране, но и в реальной жизни

Многие творческие люди выбирают себе звучные псевдонимы, чтобы прославиться. Но актер Бенедикт Карлтон был невостребованным и никому не известным, пока однажды не рискнул представиться своей настоящей фамилией — Камбербэтч. Хотя она кажется ему смешной: «„Камбербэтч“ звучит так, как будто кто-то пукнул в ванной, не так ли? Какая странная фамилия. Я и сам не могу выговорить ее в понедельник утром. Сначала мама была против, чтобы я ее использовал».

Мы в AdMe.ru восхищаемся этим классным британским актером (особенно женская половина редакции) и с нетерпением ждем его новых ролей. Как оказалось, он активно поддерживает важные общественные инициативы. В январе 2020-го Бенедикт стал одной из 2 000 публичных персон, подписавших письмо мировым лидерам, призывающее их активнее бороться с глобальными проблемами: крайней нищетой, несправедливостью и неравенством, климатическим кризисом. Сегодня мы хотим рассказать вам о малоизвестных фактах из биографии Бенедикта Камбербэтча и поделиться его искрометными цитатами.

Бенедикт происходит из знатной английской семьи, многие его предки были видными государственными деятелями. Он является потомком короля Эдуарда III из династии Плантагенетов. Однако самое интересное, что Камбербэтч оказался дальним родственником сэра Артура Конан Дойла, а также математика Алана Тьюринга, чья роль ему досталась в фильме «Игра в имитацию». Это выяснила команда специалистов из США, изучающих генеалогию. Для самого актера эта информация оказалась большим сюрпризом.

Свою первую роль Бенедикт сыграл в 12 лет в школьном спектакле, изобразив Титанию, королеву фей, в постановке «Сон в летнюю ночь». Несмотря на явный талант, Камбербэтч не сразу решил, что хочет связать жизнь со сценой. Родители (сами актеры) хотели, чтобы сын получил более стабильную профессию, и предлагали ему стать адвокатом. После школы он провел год в тибетском монастыре, преподавая английский, медитируя и раздумывая над тем, куда поступить.

«Мой тибетский учитель сказал мне: „Не наказывай себя. Ты будешь студентом университета на севере Англии. Тебе нужно набираться жизненного опыта и веселиться, а не судить себя. Не живи в вине и сожалении“». Бенедикт Камбербэтч / Interview Magazine

В итоге юноша все-таки решил получить профессиональное актерское образование. Он окончил Лондонскую академию музыки и драматического искусства, получив степень магистра в области классического актерского мастерства.

В молодости с Бенедиктом произошел ужасный случай. В 2005 году он с приятелями снимал фильм в Южной Африке. Когда ребята остановились, чтобы поменять лопнувшую шину, на них неожиданно напала местная банда, связала и увезла на машине в неизвестном направлении.

«Мне было страшно, очень страшно. Я кричал: „Что вы собираетесь с нами делать? Вы хотите убить нас?“ Меня затолкали в багажник. Но я не спорил. Я сказал: „Здесь очень маленькое пространство, мало воздуха. У меня больное сердце. У меня может случиться припадок, да я и вовсе могу умереть. У вас будут большие проблемы из-за мертвого англичанина в машине“. Тогда участники банды поссорились между собой и вытащили меня. Они выкинули нас на обочине. Двое моих друзей не пострадали. Этот случай напомнил мне, что у нас не так уж много времени до того, как мы покинем этот мир, и мне захотелось жить менее обычной жизнью». Бенедикт Камбербэтч / The Hollywood Reporter

Широкая известность пришла к Камбербэтчу только после роли Шерлока Холмса. Но в его послужном списке есть и такие персонажи, как Ван Гог, Стивен Хокинг и многие другие. А его театральные перевоплощения в Гамлета и Франкенштейна получили самые высокие оценки критиков и престижные награды.

Кстати, фото Камбербэтча в образе Гамлета украсило обложку украинского учебника по зарубежной литературе для 10-го класса. Авторы учебника посчитали, что этот образ популярного актера поможет пробудить интерес молодежи к классической литературе.

Гипнотический взгляд Бенедикта связан с врожденной гетерохромией: его глаза меняют цвет от голубого до зеленого в зависимости от освещения. Кстати, натуральный цвет волос — темно-рыжий.

Сам актер довольно скептично относится к своей внешности.

«Если вы посадите меня в комнату с Брэдом [Питтом], Джорджем [Клуни] и всеми остальными, вы подумаете: „Прекрасный, да. Красивый, да. О, какой странный парень!“» Бенедикт Камбербэтч / RadioTimes

«У меня странное лицо: что-то среднее между мордой выдры и тем, что люди считают смутно привлекательным». Бенедикт Камбербэтч / Vanity Fair

В 2015 году один британский ТВ-канал устроил необычную акцию. Среди телезрителей был проведен опрос: кого они считают лучшим драматическим актером в Великобритании? Победил Бенедикт Камбербэтч. Тогда телевизионщики заказали шоколадную статую Камбербэтча в натуральную величину. «Чокобэтч», как ласково назвали его журналисты, был выставлен в одном из торговых центров Лондона, и любой желающий мог его потрогать и попробовать на вкус. Чем многие с радостью воспользовались.

Камбербэтч, как и все известные личности, порой страдает от излишнего внимания поклонников и папарацци. Однажды он спрятался от назойливых фоторепортеров за красноречивой надписью.

«Идите фотографируйте Египет. Покажите миру что-то действительно важное».

Не так давно актер проявил себя как настоящий герой. Он ехал на такси по улицам Лондона, недалеко от Бейкер-стрит, и вдруг увидел, как хулиганы напали на парня-доставщика, столкнули с велосипеда и ударили. Камбербэтч немедленно остановил такси, выскочил и попытался унять нападавших. Водитель такси был сильно впечатлен храбростью актера и поспешил прийти ему на помощь. Таким образом драка был прекращена и курьер избежал серьезных травм.

Он ехал на такси по улицам Лондона, недалеко от Бейкер-стрит, и вдруг увидел, как хулиганы напали на парня-доставщика, столкнули с велосипеда и ударили. Камбербэтч немедленно остановил такси, выскочил и попытался унять нападавших. Водитель такси был сильно впечатлен храбростью актера и поспешил прийти ему на помощь. Таким образом драка был прекращена и курьер избежал серьезных травм. Бенедикт неплохо рисует и иногда продает свои работы на аукционах, а вырученные средства жертвует на благотворительность. В 2015 году королевой Елизаветой II Камбербэтч был пожалован в командоры ордена Британской империи за высокие заслуги в искусстве и благотворительную деятельность.

«Любовь и доброта — это то, в чем мы сейчас больше всего нуждаемся. У каждого человека есть возможность делать что-то хорошее независимо от того, насколько слабой или незначительной личностью он себя чувствует. Только благодаря людям, которые совершают маленькие добрые дела, добро побеждает в больших масштабах». Бенедикт Камбербэтч / People

Актер активно выступает против гендерного неравенства.

«Я откажусь от роли, если моей коллеге-женщине заплатят меньше, чем мне. У нас должна быть равная оплата труда». Бенедикт Камбербэтч / RadioTimes

В 2015 году Бенедикт женился на своей давней подруге, актрисе и театральном режиссере Софи Хантер. Они подружились в 2009 году после совместных съемок в фильме «Бурлеск сказки». О предстоящей свадьбе было объявлено милым старомодным способом: через объявление в колонке газеты The Times.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: Кристофера Карлтона и Хэла Одена. В 2019-м некоторые издания заподозрили Софи в 3-й беременности, но пара никак не прокомментировала эту новость. Впрочем, Камбербэтч однажды признался, что готов стать многодетным отцом.

«Я муж и отец — и я счастлив. Я чувствую, что готов наполнить дом кучей мальчишек. Я всегда спешу поскорее оказаться дома». Бенедикт Камбербэтч / Mirror