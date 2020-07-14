15 элегантных фильмов, которые помогут без СМС и регистрации прокачать чувство стиля
Картины о других эпохах нередко доставляют особое эстетическое удовольствие, ведь у нас появляется шанс полюбоваться непривычными образами героев. Мода прошедших лет производит завораживающий эффект: короткие кружевные перчатки и платья-чехлы 1920-х, пышные юбки и прически с завитушками 1950-х и, конечно же, элегантные шляпы как неотъемлемый атрибут мужского костюма. И кажется, что одним просмотром таких кинолент прокачиваешь свое чувство стиля.
Мы в AdMe.ru не можем оторвать глаз от фильмом с элегантными костюмами. Потому рекомендуем к просмотру картины из подборки ниже.
Супружество (2007)
Гарри, женатый мужчина в солидном возрасте, заводит роман с привлекательной Кей. Он намерен уйти из семьи, но возможная реакция жены пугает его. Чтобы избежать неприятного разговора с супругой, Гарри задумывает ее убить.
Смертельный номер (2007)
Иллюзионист Гарри Гудини гастролирует по Шотландии, где впервые представляет публике номер с невероятным освобождением из резервуара с водой. В этих краях он встречает женщину-медиума Мэри, которая по сути является мошенницей. Фокусник бесповоротно в нее влюбляется.
Хичкок (2012)
Известный режиссер Альфред Хичкок начинает работу над фильмом «Психо», которому суждено войти в золотой фонд кинематографа. Но тогда в успех начинания не верил никто. И только благодаря поддержке жены Альмы Хичкоку удается завершить проект.
Артист (2011)
Появление звукового кино оставляет без работы актеров старой школы. Среди них — некогда популярный Джордж Валентайн, консервативно настроенный против записи звука на съемках. В то же время новые горизонты открываются перед статисткой Пеппи Миллер.
Арсен Люпен (2004)
Галантный преступник Арсен Люпен становится свидетелем, как священники провозглашают ведьмой графиню Калиостро, что сулит казнь. Арсен влюбляется в красоту женщины и спасает ее. Позднее он узнает от опальной графини, что причина немилости со стороны церкви кроется не в колдовстве.
1939 (2009)
Энн Киз, приемная дочь аристократов, случайно обнаруживает пластинки, на которых ведутся шокирующие политические разговоры. Среди звучащих голосов есть и знакомые ей. Девушка пытается разобраться в происходящем, но это приводит к роковым последствиям.
Дом вице-короля (2017)
Конец колониальной эпохи Индии. Лорд Маунтбэттен в качестве последнего вице-короля приезжает в Дели вместе с супругой и дочерью. Ему предстоит передать власть индийскому народу. Но эта задача будет не из легких.
Без изъяна (2007)
Лаура работает менеджером в ювелирной компании. Она давно поставила крест на личной жизни в пользу работы, но признания от руководства так и не получила. Желанное повышение достается только коллегам-мужчинам. Ночной уборщик Хоббс предлагает женщине ограбить компанию, и она соглашается.
Любимчик (2004)
Красочный мюзикл, посвященный жизни известного американского композитора Коула Портера. История взлетов и падений музыканта, волнительных путешествий и, конечно же, большой любви.
К черту любовь (2003)
«К черту любовь» — так назвала книгу писательница Барбара Новак. В своем труде она призывает женщин делать карьеру и отказаться от любви в пользу коротких романтических связей. Ее постулаты бросают вызов репортеру Катчеру Блоку. Он намерен влюбить в себя Барбару и заставить отказаться от своих убеждений.
Их звездный час (2016)
Англия, 1940-е годы. Идет война, большая часть мужчин на фронте. Министерство информации принимает решение снять фильм, который откликнулся бы в сердцах граждан. Для этого они приглашают на место сценариста автора сентиментальных романов Кэтрин Коул.
Хорошая женщина (2004)
Мег Уиндермер отдыхает с мужем на Итальянской Ривьере. Но наслаждаться покоем долго не приходится. Ее благоверный устраивает тайные встречи с некоей эффектной зрелой женщиной, чем вызывает волну сплетен среди отдыхающих.
Профессор Марстон и его Чудо-женщины (2017)
Уильям Марстон — профессор психологии Гарвардского университета, прославившийся за счет создания комиксов о Чудо-женщине. Популярный рисованный персонаж вобрал в себя черты двух любимых женщин профессора: жены Элизабет и любовницы Оливии, которые отлично ладили между собой.
У моря (2004)
Накануне юбилейного концерта известный певец Бобби Дарин встречает себя самого в детстве. Вместе они вспоминают жизненный путь: от мальчика, которому поставили страшный диагноз, до признанного во всем мире музыканта, женатого на красавице.
Черная орхидея (2006)
Двум полицейским поручают расследовать дело об убийстве голливудской старлетки. Чем дальше продвигается работа, тем больше людей оказывается замешано в этой темной истории. Вскоре выясняется, что и девушка одного из полицейских как-то причастна к преступлению.
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