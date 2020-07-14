15 элегантных фильмов, которые помогут без СМС и регистрации прокачать чувство стиля

Картины о других эпохах нередко доставляют особое эстетическое удовольствие, ведь у нас появляется шанс полюбоваться непривычными образами героев. Мода прошедших лет производит завораживающий эффект: короткие кружевные перчатки и платья-чехлы 1920-х, пышные юбки и прически с завитушками 1950-х и, конечно же, элегантные шляпы как неотъемлемый атрибут мужского костюма. И кажется, что одним просмотром таких кинолент прокачиваешь свое чувство стиля.

Мы в AdMe.ru не можем оторвать глаз от фильмом с элегантными костюмами. Потому рекомендуем к просмотру картины из подборки ниже.

Супружество (2007)

Гарри, женатый мужчина в солидном возрасте, заводит роман с привлекательной Кей. Он намерен уйти из семьи, но возможная реакция жены пугает его. Чтобы избежать неприятного разговора с супругой, Гарри задумывает ее убить. Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Смертельный номер (2007)

Иллюзионист Гарри Гудини гастролирует по Шотландии, где впервые представляет публике номер с невероятным освобождением из резервуара с водой. В этих краях он встречает женщину-медиума Мэри, которая по сути является мошенницей. Фокусник бесповоротно в нее влюбляется. Рейтинг IMDb — 5,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Хичкок (2012)

Известный режиссер Альфред Хичкок начинает работу над фильмом «Психо», которому суждено войти в золотой фонд кинематографа. Но тогда в успех начинания не верил никто. И только благодаря поддержке жены Альмы Хичкоку удается завершить проект. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Артист (2011)

Появление звукового кино оставляет без работы актеров старой школы. Среди них — некогда популярный Джордж Валентайн, консервативно настроенный против записи звука на съемках. В то же время новые горизонты открываются перед статисткой Пеппи Миллер. Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Арсен Люпен (2004)

Галантный преступник Арсен Люпен становится свидетелем, как священники провозглашают ведьмой графиню Калиостро, что сулит казнь. Арсен влюбляется в красоту женщины и спасает ее. Позднее он узнает от опальной графини, что причина немилости со стороны церкви кроется не в колдовстве. Рейтинг IMDb — 5,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

1939 (2009)

Энн Киз, приемная дочь аристократов, случайно обнаруживает пластинки, на которых ведутся шокирующие политические разговоры. Среди звучащих голосов есть и знакомые ей. Девушка пытается разобраться в происходящем, но это приводит к роковым последствиям. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Дом вице-короля (2017)

Конец колониальной эпохи Индии. Лорд Маунтбэттен в качестве последнего вице-короля приезжает в Дели вместе с супругой и дочерью. Ему предстоит передать власть индийскому народу. Но эта задача будет не из легких. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Без изъяна (2007)

Лаура работает менеджером в ювелирной компании. Она давно поставила крест на личной жизни в пользу работы, но признания от руководства так и не получила. Желанное повышение достается только коллегам-мужчинам. Ночной уборщик Хоббс предлагает женщине ограбить компанию, и она соглашается. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Любимчик (2004)

Красочный мюзикл, посвященный жизни известного американского композитора Коула Портера. История взлетов и падений музыканта, волнительных путешествий и, конечно же, большой любви. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

К черту любовь (2003)

«К черту любовь» — так назвала книгу писательница Барбара Новак. В своем труде она призывает женщин делать карьеру и отказаться от любви в пользу коротких романтических связей. Ее постулаты бросают вызов репортеру Катчеру Блоку. Он намерен влюбить в себя Барбару и заставить отказаться от своих убеждений. Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Их звездный час (2016)

Англия, 1940-е годы. Идет война, большая часть мужчин на фронте. Министерство информации принимает решение снять фильм, который откликнулся бы в сердцах граждан. Для этого они приглашают на место сценариста автора сентиментальных романов Кэтрин Коул. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Хорошая женщина (2004)

Мег Уиндермер отдыхает с мужем на Итальянской Ривьере. Но наслаждаться покоем долго не приходится. Ее благоверный устраивает тайные встречи с некоей эффектной зрелой женщиной, чем вызывает волну сплетен среди отдыхающих. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Профессор Марстон и его Чудо-женщины (2017)

Уильям Марстон — профессор психологии Гарвардского университета, прославившийся за счет создания комиксов о Чудо-женщине. Популярный рисованный персонаж вобрал в себя черты двух любимых женщин профессора: жены Элизабет и любовницы Оливии, которые отлично ладили между собой. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

У моря (2004)

Накануне юбилейного концерта известный певец Бобби Дарин встречает себя самого в детстве. Вместе они вспоминают жизненный путь: от мальчика, которому поставили страшный диагноз, до признанного во всем мире музыканта, женатого на красавице. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Черная орхидея (2006)

Двум полицейским поручают расследовать дело об убийстве голливудской старлетки. Чем дальше продвигается работа, тем больше людей оказывается замешано в этой темной истории. Вскоре выясняется, что и девушка одного из полицейских как-то причастна к преступлению. Рейтинг IMDb — 5,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5