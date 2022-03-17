15 экранизаций наших любимых книг, которые выйдут на экраны в этом году

Экранизировать книги легко и сложно одновременно. Легко потому, что уже есть готовый сюжет, определенное количество поклонников и как минимум часть людей захочет посмотреть фильм, чтобы сравнить его с литературным источником. Сложность же в том, что просто взять и переложить книгу на экран нельзя, а значит, без режиссерского прочтения и некоторых допущений не обойтись, что не всегда может понравиться любителям первоначального текста.

AdMe.ru попытался заглянуть в будущее и выяснить, экранизация каких литературных произведений нас ждет в 2022 году.

Классика на то и классика, что всегда остается актуальной. И написанная Шекспиром 400 лет назад пьеса «Макбет» вновь появится на экранах в этом году. Это 1-й фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Что ж, посмотрим, что получилось. Говорят, что вышло красиво, сюрреалистично и по-театральному (в хорошем смысле).

Кеннет Брана, снявший также «Убийство в „Восточном экспрессе“», вновь одновременно и выступает в качестве режиссера, и играет главную роль — сыщика Эркюля Пуаро. На пароходе, плывущем из Египта, во сне погибла молодая миллионерша. Кто виноват? Ревнивая подруга? Опекун, скрывающий мошенничество? А может, кто-то другой? А еще мы наконец узнаем тайну усов знаменитого сыщика.

Готовится к выходу продолжение сериала, снятого по нашумевшей одноименной книге о непростых взаимоотношениях и еще более непростой судьбе 2 девочек, постепенно взрослеющих на наших глазах. В этом, уже 3-м сезоне одна из подруг выйдет замуж, а другая найдет новое увлечение и превратит его в дело всей жизни. Но между ними так и останется «все сложно».

Пожалуй, один из самых ожидаемых и на данный момент самых дорогих сериалов. Действие будет происходить за тысячи лет до описываемых в 1-й книге событий — когда были сделаны Кольца Всевластья. Подробностей сюжета нет, но дата выхода уже обозначена: 2 сентября 2022 года. Будет минимум 2 сезона, но по плану, если все сложится, выйдет 5.

Еще один ожидаемый многими сериал в жанре эпического фэнтези. И тоже повествующий о событиях, произошедших до тех, что мы уже видели в «Игре престолов». Конкретно — о правлении Таргариенов, борьбе за власть между родственниками и междоусобных войнах. Вплоть до ослабления могущества этой семьи.

Остросюжетный триллер по одноименному роману Тэйлора Адамса. Главная героиня вместе с другими путниками, которых, как и ее, метель застала в дороге врасплох, оказывается в небольшом мотеле. Она выходит на стоянку, чтобы позвонить, и видит в окне машины руку ребенка. Девушка пытается сообщить в полицию, но тщетно: нет связи. Так она оказывается отрезанной от мира в заброшенном месте наедине с преступниками.

Старая добрая Англия, бродвейский режиссер и извечная тема любви и разделенных разным материальным положением и социальным статусом людей — вот вроде бы составляющие успеха. К тому же создатели фильма обещали современное переосмысление классического романа. Поговаривают, что «Доводы рассудка» могут стать новым хитом.

Одно из самых известных и любимых многими произведений Ремарка вновь будет экранизировано — уже в 3-й раз. Впервые «На Западном фронте без перемен» стал кинокартиной в 1930 году и получил «Оскар» за лучший фильм и режиссуру. 2-й раз это произошло в 1979-м, и тогда критики отметили работу «Золотым глобусом» за лучшую телевизионную постановку. Современная версия должна стать не хуже.

Из «Пиноккио» хотят сделать мрачный кукольный мультфильм, действие которого происходит в Италии 30-х годов. Режиссер Гильермо дель Торо давно задумал эту идею, но постоянно получал отказы от разных студий. Теперь можно только гадать, что получится из столь необычного прочтения сказки. К счастью, ждать осталось недолго.

Книга «Там, где раки поют» была отмечена Риз Уизерспун как достойная внимания. А потом история борьбы странноватой, диковатой и одинокой женщины против общества и вовсе так понравилась актрисе, что она купила права на ее экранизацию. Динамики в сюжет добавляет загадочное убийство, в котором, разумеется, обвиняют главную героиню.

В 2008 году роман уже экранизировали. Но на этот раз из книги решили сделать сериал. Выпустит его студия HBO, а продюсером выступит Стивен Моффат (он же продюсировал «Шерлока»). У главного героя редкое генетическое заболевания, из-за которого он неконтролируемо перемещается во времени. И при этом у него есть жена, на отношениях с которой и сделан один из основных акцентов произведения.

История про вампиров от «короля ужасов». Действие происходит в маленьком городке, куда молодой писатель приезжает за вдохновением. А вокруг вместо друзей детства и родственников ходят сплошные кровопийцы. Экранизировать роман взялись те, кто работал над фильмами «Пила», «Заклятие», «Астрал», «Оно» и «Проклятие Аннабель».

Еще одна детская сказка появится на экранах в 2022 году. История волшебного мальчика и не по годам рассудительной девочки, попадающей в чудесную страну, известна многим. Но каждый режиссер умудряется добавить в экранизацию нечто свое и сделать ее не похожей на другие. Эту стоит посмотреть хотя бы из-за Джуда Лоу в роли Капитана Крюка.

Роман, буквально взорвавший книжный рынок в 2015–2016 годах. История о непростых жизненных выборах покорила многих. В этом году сестры Дакота и Эль Фэннинг сыграют главных героинь (тоже, кстати, сестер) в экранизации «Соловья», выход которого ожидается в конце 2022 года.

В 2022 году нас ждет еще одна премьера сериала по роману, который однажды уже экранизировали, — «Интервью с вампиром». Для кино 1994 года был подобран настоящий звездный состав (Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер), а сам фильм был номинирован в 2 категориях «Оскара» и «Золотого глобуса». В новом сериале снимаются менее известные актеры, зато продюсером выступила сама автор романа Энн Райс. Да и в любом случае всегда интересно сравнить старую и новую экранизации одной и той же книги.