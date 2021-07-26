15 сценарных штампов, которые по сей день кочуют из сериала в сериал

Любовь к мыльным операм и сериалам зародилась в нашем обществе в начале 1990-х годов, когда на экранах телевизоров зрители увидели первые латиноамериканские теленовеллы. Многие из нас смотрели их запоем, боясь в перерывах на рекламу отлучиться даже в туалет. Все хотели быть в курсе, признается ли Хуан Антонио Луизе в измене и расскажет ли Франческа своей дочери Марии правду о ее настоящем отце.

Во всех этих сериалах создатели использовали штампы, которые применяются даже в современных ситкомах. И мы в AdMe.ru собрали наиболее частые клише, которые уже порядком утомили зрителей.

Основные действия разворачиваются в огромном особняке

На весь город одно кафе или ресторан

Вспомните, как еще в бразильских теленовеллах все встречи персонажей происходили в одном и том же ресторане или клубе, как будто других заведений в городе и нет. Например, молодежь из «Дикого ангела» посещала только одну дискотеку, на которой Милагрос блистала, как звезда. Так же и в более современных сериалах место встречи героев обычно остается неизменным. В «Зачарованных» у сестер-ведьм был свой клуб. В сериале «Баффи — истребительница вампиров» герои также собирались в одном ночном клубе. В «Друзьях» излюбленным местом персонажей была центральная кофейня в Нью-Йорке, а в «Теории большого взрыва» ребята чаще всего посещали заведение, в котором работала Пенни. Даже в «Твин Пикс» у агента Купера было любимое кафе с самым вкусным кофе.

В центре событий — нищая дикарка или сирота

Возлюбленный героини неприлично богат

Если в сериале есть несчастная бедная девушка, то обязательно появится и богатый мачо, наследник династии, внук главного олигарха или, на худой конец, племянник миллионерши. Вспомните хотя бы Иво из «Дикого ангела», Хуана Карлоса из «Просто Марии», Лукаса из «Клона» или Луиса Альберто из сериала «Богатые тоже плачут». Чем не принцы? Также мы можем вспомнить состоятельных наследников в теленовеллах «Дикая Роза», «Кассандра» и «Селеста».

Любовь и ненависть — с первого взгляда

Главная соперница — высокомерная стерва

Обычно в сериалах, снятых по шаблону, не бывает «средних» героев. Есть только хорошие или плохие персонажи. При этом, если на экране появляется злейшая стерва, сразу становится понятно, что именно она будет соперничать с главной героиней. Нередко в известных новеллах таких соперниц сразу несколько. В «Диком ангеле» главной героине противостояли Андреа и Пилар, в «Гваделупе» — Луиса и Фабиана, в «Секрете тропиканки» — коварная Ракел. Также вспомним Ирму в картине «Богатые тоже плачут», Олимпию в сериале «Моя прекрасная толстушка», Лорену в «Просто Марии» и даже Блэр в «Сплетнице». Всех этих злодеек в конце истории обычно ждет раскаяние или справедливая расплата.

На сердце героини претендует не один мужчина

Мужчины в мыльных операх также не остаются без соперника, а порой и нескольких на одного. Обычно конкуренты главного героя безумно влюблены в его даму сердца и готовы ради нее на все. Иногда такие отношения заканчиваются браком без любви. Но чаще влюбленный персонаж просто страдает по главной женщине теленовеллы все 356 серий. Вспомним хотя бы Саида, Зейна и Лео в «Клоне», Пабло и Серхио в «Диком ангеле», Леонардо в сериале «Богатые тоже плачут».

Женщины падают в обморок и с лестницы

Помните, мы говорили про богатый дом? Так вот, если в этом доме есть лестница, с нее обязательно должна скатиться кубарем хоть одна героиня. А еще с такой же завидной частотой женщины в теленовеллах могут терять сознание. И к слову, именно таким образом они обычно узнают о своем интересном положении. Штамп с падением сценаристы использовали и в сериале «Дикий ангел», где Андреа притворялась беременной и якобы потеряла ребенка от Иво, упав с лестницы. Также падали героини из многих других теленовелл: Сильвия из «Просто Марии», Кандида из «Дикой Розы», Джина из «Санта-Барбары» и Чики из сериала «Моя прекрасная толстушка».

Эффект «Ромео и Джульетты»

Главные герои не подозревают, кто их настоящие родители

Сложно назвать сериал, в котором сценаристы не использовали этот шаблон. На примере новеллы «Дикий ангел» можем вспомнить, как сирота Милагрос в итоге оказалась дочерью богача Федерико Ди Карло, а отцом Иво на самом деле был Нестор Миранда. Герои теленовелл «Гваделупе», «Дикая Роза», «Богатые тоже плачут» также внезапно узнавали о своих настоящих матерях, отцах или детях. Обычно страшная тайна происхождения персонажей раскрывается в самый драматичный момент, и этом момент обязательно растягивается на несколько серий.

Детей постоянно крадут или путают

Еще один избитый штамп, у которого может быть множество вариаций. Например, в сериале «Богатые тоже плачут» героиня сама отдала своего ребенка случайной прохожей. В картине «Во имя любви» женщина подменила своего малыша, и правда вскрылась лишь в предпоследней серии. В новелле «Хозяйка судьбы» у многодетной матери украли новорожденную дочь, которую та потом искала долгие годы. Также сценаристы активно используют тему усыновления детей и искусственного оплодотворения. Кстати, это клише и сейчас пользуется большой популярностью. К примеру, в сериале «И повсюду тлеют пожары» выясняется, что главная героиня для своей дочери была суррогатной матерью и похитила малышку у биологических родителей. А другая девушка сначала сама отказалась от ребенка, а потом выкрала его из приемной семьи.

Если никто не впал в кому, значит, потеряет память

Братья и сестры враждуют, особенно если они близнецы

В теленовеллах есть еще одно правило: если у героя или героини есть брат или сестра, то они обязательно должны быть полной противоположностью друг друга. Внезапно объявившиеся близнецы, двоюродные братья, как две капли воды похожие на главных героев, сестры-близняшки, которые сражаются за одного на двоих возлюбленного. Знакомые сюжетные повороты? Так, коварная Ракел в «Секрете тропиканки» притворялась своей сестрой-близняшкой Рут, чтобы выйти замуж за Маркуса. Потом девушки поменялись местами, и уже Рут выдавала себя за Ракел. В теленовелле «Дикая Роза» сестры Кандида и Дульсина бились просто не на жизнь, а на смерть. Даже в «Друзьях» у Фиби в какой-то момент появилась сестра-близнец Урсула, которая, отметим, оказалась не очень приятной особой.

Подруги все такие разные

Еще один штамп — это компания совершенно разных по типажу женщин, которые каким-то образом стали подругами. Такая дружба была в сериалах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Большая маленькая ложь». Даже девушки из «Друзей» были каждая со своей причудой, но это не помешало им стать близкими и понимающими подругами.

Все закончится хеппи-эндом

К нашей радости, как бы ни била судьба героев теленовелл, какие бы козни ни строили им их коварные соперники, все главные персонажи мыльных опер в итоге обретают долгожданное счастье. Милагрос выходит замуж за Иво, Жади остается с Лукасом, а рабыня Изаура наконец становится свободной и счастливой. В современных сериалах понятие хеппи-энда несколько видоизменилось, но все же герои в конце концов получают именно то, за что они боролись. Теперь счастье необязательно связано с успешным браком. Это может быть карьерный взлет, преодоление жизненных трудностей или выход из абьюзивных отношений, как в случае с героиней Николь Кидман в «Большой маленькой лжи».