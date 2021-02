15+ досадных ляпов в фильмах, режиссеры которых думали, что мы не заметим

Татуировка, сделанная героине фильма «Это все она», исчезает к выпускному балу

Укладка волос героя Джима Керри меняется прямо на глазах в ленте «Брюс Всемогущий»

Только магией можно объяснить исчезновение тарелок со стола в фильме «Фантастические твари и где они обитают»

В ленте «Мария-Антуанетта» персонажи Дюбарри и де Полиньяк отнюдь не подруги, но это не помешало им носить одни и те же серьги

Сериал «Белый воротничок»: таблица с отчетами в Microsoft Paint. Просто нет слов

Что Драко делает за столом Гриффиндора?

В картине «Джонни-мнемоник» допущена ошибка: не четверг, а воскресенье

«Властелин колец: Две крепости»: Гэндальф Белый в кедах?

В фильме «Алиса в Стране чудес» у главной героини пропадает украшение, как только она оказывается в норе

В «Клинике» диванная подушка куда-то испарилась

В комедии «Лемони Сникет: 33 несчастья» происходят чудеса с рисунками на руках

Куда делись подтяжки?

В комедийном боевике «Мисс Конгениальность» красавица резко меняет свой штат

В фильме «Властелин колец: Братство кольца» весь скарб Гэндальфа куда-то подевался, стоило запустить фейерверк

«Сумерки», увы, тоже оказались не без греха: у Тейлора таинственно пропала жилетка

В «Железном Человеке» у Пеппер Поттс исчезла гарнитура

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros.