15+ досадных киноляпов в фильмах о Гарри Поттере, которые мы все дружно проморгали

Требуется много сил, времени и денег, чтобы создать на экране сказочную вселенную о знаменитых волшебниках, у которой будут миллионы фанатов во всем мире. Но как бы ни старались гримеры, костюмеры, операторы и специалисты по компьютерной графике и спецэффектам, практически в каждом фильме о храбром Гарри Поттере можно заметить большое количество досадных ляпов.

Мы в AdMe.ru вооружились лупой и пересмотрели всю сагу о юном волшебнике, чтобы найти сцены, от которых у Джоан Роулинг мог бы начаться нервный тик.

1. Рубашка на Гарри сначала надета полностью, но при смене кадра она мистически сползает

2. Доска прикручивается под одним углом, но в следующей сцене меняет расположение и трескается

3. В кармане Хагрида виден мятый конверт, но как только письмо попадает в руки гоблина, то сразу разглаживается

4. Когда Гарри впервые оказывается в магазине волшебных палочек, то у него на несколько секунд исчезает шрам

5. Прическа Рона постоянно меняется, когда он встречает Поттера в купе «Хогварст-экспресса»

6. Когда распределяющая шляпа отправляет Гарри за стол к ученикам Гриффиндора, то он садится рядом с Роном, но при смене кадра его уже видно вместе с Гермионой

7. Во время сцены, где дети учатся управлять метлами, волосы Гермионы таинственным образом выпрямляются

8. Совсем не волшебные страховочные канаты можно разглядеть практически во всех сценах игры в квиддич

9. Легендарные свечи, в которых вместо магии — лишь леска

10. Волосы профессора Квиррелла можно заметить в начальных сценах фильма, хотя зрители помнят, что этот персонаж точно должен быть лысым

11. В самом первом фильме о юном волшебнике герои носили очки со стеклами, а во второй части саги оправы у актеров были уже без линз, чтобы не создавать блики

12. В знаменитой сцене, где Гарри врезается в стену, можно заметить, что его сова Букля совсем не настоящая

13. Гремучая ива, которая атакует героев, оставляет приличную вмятину на крыше машины, но в следующей сцене вмятина исчезает

14. Во время учебного поединка между Гарри и Малфоем в кадр случайно попадает оператор с камерой

15. Шорты Дадли Дурсля резко меняют рисунок, когда мальчик встречает дементоров в подземном переходе

16. Когда Гарри лежит на кровати и видит страшный сон, то на нем футболка без выреза, а когда мальчик просыпается, то на нем уже совсем другая футболка — с вырезом

17. В сцене, где Амбридж допрашивает Поттера, сначала можно заметить, что в блюдце ложки нет, но через секунду она волшебным образом появляется

18. Если сравнивать сцены с гибелью Лили Поттер, то в первом фильме на героине была надета синяя кофта с длинным рукавом, а в последнем фильме одежда была уже совершенно другого фасона