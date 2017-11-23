15 доказательств того, что Disney не заморачивался и использовал одинаковые рисунки для доброй половины своих мультфильмов

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Это сегодня Disney — одна из крупнейших компаний не только в мультипликационной сфере, а в целом в мировой индустрии развлечений. Но, как и любой грандиозный бизнес, начиналась она с мала: в середине ХХ века у студии не было многомиллионных бюджетов и армии мультипликаторов, которая могла бы рисовать оригинальный фон для каждого произведения. Только представьте себе, для мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) продолжительностью 83 минуты было вручную отрисовано более миллиона кадров! И создавались они 570 художниками в течение 3 лет — титанический труд!

AdMe.ru разыскал выход, который в свое время нашли работники студии Disney: для новых мультфильмов они использовали сцены, которые уже были выпущены в предыдущих картинах. Спорим, вы этого даже не замечали!