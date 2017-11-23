15 доказательств того, что Disney не заморачивался и использовал одинаковые рисунки для доброй половины своих мультфильмов
Это сегодня Disney — одна из крупнейших компаний не только в мультипликационной сфере, а в целом в мировой индустрии развлечений. Но, как и любой грандиозный бизнес, начиналась она с мала: в середине ХХ века у студии не было многомиллионных бюджетов и армии мультипликаторов, которая могла бы рисовать оригинальный фон для каждого произведения. Только представьте себе, для мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) продолжительностью 83 минуты было вручную отрисовано более миллиона кадров! И создавались они 570 художниками в течение 3 лет — титанический труд!
AdMe.ru разыскал выход, который в свое время нашли работники студии Disney: для новых мультфильмов они использовали сцены, которые уже были выпущены в предыдущих картинах. Спорим, вы этого даже не замечали!
«Робин Гуд» (1973) и «Белоснежка и семь гномов» (1937)
«Робин Гуд» (1973) и «Книга джунглей» (1967)
«101 далматинец» (1961) и «Книга джунглей» (1967)
«Меч в камне» (1963) и «Книга джунглей» (1967)
«101 далматинец» (1961) и «Меч в камне» (1963)
«Меч в камне» (1963) и «Правда о Матушке Гусыне» (1957)
«Приключения Винни-Пуха» (1977) и «Книга джунглей» (1967)
«Принцесса и лягушка» (2009) и «Меч в камне» (1963)
«Алиса в Стране чудес» (1951) и «Пиноккио» (1940)
«Книга джунглей» (1967) и «Приключения Икабода и мистера Тоада» (1949)
«Спящая красавица» (1959) и «Красавица и Чудовище» (1991)
После такого открытия кажется, что все события мульфильмов происходят в одной волшебной вселенной! И все-таки ручная рисовка Disney даст фору любым современным компьютерным мультфильмам, правда?
Фото на превью Walt Disney Studios