17 эмоциональных моментов на вручении кинопремии «Оскар», которые сами по себе достойны награды

Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» не оставляет равнодушными кинолюбителей из разных стран. Нарядные актеры и актрисы с надеждой ожидают, что их имя окажется в конверте с именем победителя. А зрители, прикованные к экранам, стараются не упустить ни одного момента мероприятия.