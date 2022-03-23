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17 эмоциональных моментов на вручении кинопремии «Оскар», которые сами по себе достойны награды

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Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» не оставляет равнодушными кинолюбителей из разных стран. Нарядные актеры и актрисы с надеждой ожидают, что их имя окажется в конверте с именем победителя. А зрители, прикованные к экранам, стараются не упустить ни одного момента мероприятия.

Мы в AdMe.ru пересмотрели церемонии награждения, прошедшие в разные годы, и отыскали эпизоды, когда эмоции звезд просто били через край.

Леонардо Ди Каприо получил «Оскар» спустя 23 года после первой номинации. В тот памятный вечер актер купил печенье у ведущего и наслаждался едой прямо в зале

Леди Гага не сдерживала эмоций, когда заветная награда за исполнение главной роли в фильме «Звезда родилась» оказалась в ее руках

Брэд Питт предлагает кусочек пиццы Мерил Стрип на церемонии 2014 года. Идея накормить проголодавшихся звезд пришла в голову ведущей Эллен Дедженерес

Французский актер Жан Дюжарден вышел получать награду за лучшую мужскую роль с собакой по кличке Угги. Пес был его партнером по фильму «Артист»

Одно из самых знаменитых селфи было сделано на церемонии в 2014 году. Оказывается, кто-то успел запечатлеть еще и вид сзади

В 2019 году Рами Малек, спускаясь со сцены, споткнулся и упал в зрительный зал со статуэткой в руках. Фотограф успел заснять эмоции на лице звезды

В 2018 году Фрэнсис Макдорманд получила свой второй «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Что это, если не триумф?

На церемонии 2017 года произошел конфуз. Кто-то перепутал конверты, и актер Уоррен Битти вместо «Лунного света» объявил победителем «Ла-Ла Ленд»

Элизабет Тейлор объявляла лучший фильм года в прямом эфире, когда на сцену неожиданно выбежал чудаковатый мужчина. Снимок смеющейся актрисы вошел в историю

В 2019 году актеры Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вышли на сцену в нелепых нарядах, чтобы вручить награду в категории «Лучший дизайн костюмов»

Джулия Робертс попросила оркестр не прерывать ее речь, которая по правилам ограничена 45 секундами. В итоге победительница говорила со сцены аж 4 минуты

Бенедикт Камбербэтч ворвался в фотосессию участников группы U2 на красной дорожке церемонии в 2014 году. Это фото породило немало мемов

Звезда фильма «Однажды в... Голливуде» Джулия Баттерз показала, что спрятала в своей сумочке сэндвич. «Мне не нравится то, чем здесь кормят», — призналась девочка

Неловкий момент встречи Джона Траволты и Идины Мензел был запечатлен на церемонии в 2015 году. Годом ранее Джон неправильно произнес со сцены ее имя

Тайка Вайтити, получивший свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, позирует фотографам вместе с Натали Портман и Тимоти Шаламе

В 2020 году актеры Джеймс Корден и Ребел Уилсон вышли на сцену в костюмах кошек, чтобы объявить победителя в номинации «Лучшие визуальные эффекты»

Новоиспеченный обладатель статуэтки «Оскар» 2014 года Джаред Лето решил разнообразить фотосессию с Энн Хэтэуэй и корчил гримасы за ее спиной

А вы помните какой-нибудь забавный случай на церемонии вручения «Оскара»?

Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / East News, Supplied by Capital Pictures / East News
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AdMe/Кино/17 эмоциональных моментов на вручении кинопремии «Оскар», которые сами по себе достойны награды
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