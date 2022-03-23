17 эмоциональных моментов на вручении кинопремии «Оскар», которые сами по себе достойны награды
Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» не оставляет равнодушными кинолюбителей из разных стран. Нарядные актеры и актрисы с надеждой ожидают, что их имя окажется в конверте с именем победителя. А зрители, прикованные к экранам, стараются не упустить ни одного момента мероприятия.
Мы в AdMe.ru пересмотрели церемонии награждения, прошедшие в разные годы, и отыскали эпизоды, когда эмоции звезд просто били через край.
Леонардо Ди Каприо получил «Оскар» спустя 23 года после первой номинации. В тот памятный вечер актер купил печенье у ведущего и наслаждался едой прямо в зале
Леди Гага не сдерживала эмоций, когда заветная награда за исполнение главной роли в фильме «Звезда родилась» оказалась в ее руках
Брэд Питт предлагает кусочек пиццы Мерил Стрип на церемонии 2014 года. Идея накормить проголодавшихся звезд пришла в голову ведущей Эллен Дедженерес
Французский актер Жан Дюжарден вышел получать награду за лучшую мужскую роль с собакой по кличке Угги. Пес был его партнером по фильму «Артист»
Одно из самых знаменитых селфи было сделано на церемонии в 2014 году. Оказывается, кто-то успел запечатлеть еще и вид сзади
В 2019 году Рами Малек, спускаясь со сцены, споткнулся и упал в зрительный зал со статуэткой в руках. Фотограф успел заснять эмоции на лице звезды
В 2018 году Фрэнсис Макдорманд получила свой второй «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Что это, если не триумф?
На церемонии 2017 года произошел конфуз. Кто-то перепутал конверты, и актер Уоррен Битти вместо «Лунного света» объявил победителем «Ла-Ла Ленд»
Элизабет Тейлор объявляла лучший фильм года в прямом эфире, когда на сцену неожиданно выбежал чудаковатый мужчина. Снимок смеющейся актрисы вошел в историю
В 2019 году актеры Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вышли на сцену в нелепых нарядах, чтобы вручить награду в категории «Лучший дизайн костюмов»
Джулия Робертс попросила оркестр не прерывать ее речь, которая по правилам ограничена 45 секундами. В итоге победительница говорила со сцены аж 4 минуты
Бенедикт Камбербэтч ворвался в фотосессию участников группы U2 на красной дорожке церемонии в 2014 году. Это фото породило немало мемов
Звезда фильма «Однажды в... Голливуде» Джулия Баттерз показала, что спрятала в своей сумочке сэндвич. «Мне не нравится то, чем здесь кормят», — призналась девочка
Неловкий момент встречи Джона Траволты и Идины Мензел был запечатлен на церемонии в 2015 году. Годом ранее Джон неправильно произнес со сцены ее имя
Тайка Вайтити, получивший свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, позирует фотографам вместе с Натали Портман и Тимоти Шаламе
В 2020 году актеры Джеймс Корден и Ребел Уилсон вышли на сцену в костюмах кошек, чтобы объявить победителя в номинации «Лучшие визуальные эффекты»
Новоиспеченный обладатель статуэтки «Оскар» 2014 года Джаред Лето решил разнообразить фотосессию с Энн Хэтэуэй и корчил гримасы за ее спиной
А вы помните какой-нибудь забавный случай на церемонии вручения «Оскара»?
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