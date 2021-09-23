15 доказательств, что советские костюмеры крутились как могли

В советское время на страже моды стояла «текстильная промышленность». Выбор тканей и моделей одежды был регламентирован. Однако это не останавливало советских режиссеров: для воплощения их творческих идей художникам по костюмам приходилось подключать смекалку и в условиях дефицита создавать яркие и неповторимые кинообразы.