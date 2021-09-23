15 доказательств, что советские костюмеры крутились как могли
В советское время на страже моды стояла «текстильная промышленность». Выбор тканей и моделей одежды был регламентирован. Однако это не останавливало советских режиссеров: для воплощения их творческих идей художникам по костюмам приходилось подключать смекалку и в условиях дефицита создавать яркие и неповторимые кинообразы.
Мы в AdMe.ru вспомнили культовые костюмы из любимых советских фильмов и узнали, на что шли художники по костюмам, чтобы их создать.
- В фильме «Самая обаятельная и привлекательная» героиню Ирины Муравьевой превращали из простушки в модницу. В конце фильма она блистает в кадре в собственной белой шубке и широкополой красной шляпе. Кстати сказать, шляпа принадлежала актрисе Татьяне Васильевой, ее героиня тоже появлялась в ней в фильме.
- В фильме «Чародеи» директор института Кира Анатольевна Шемаханская носит платья миди, двубортный клетчатый пиджак и рубашку в тон. Эти элегантные вещи костюмеры брали напрокат в СХКБ — специальном художественно-конструкторском бюро. Его в 1962 году основала художник-модельер Алла Левашова. Бюро ориентировалось на европейские модные дома, и «простые смертные» там не одевались.
- Для фильма «Чародеи» красное платье Алены, в котором она появляется на новогоднем балу, сшила жена художника по костюмам. Наталия Журавлева создавала такие платья с объемными рюшами и ручной росписью на продажу. Их моментально сметали с вешалок сотрудники французского посольства в Москве. Платье Алены было одним из них.
- Как видите, создатели фильмов активно привлекали к работе своих родственников. Еще один пример — супруг художника фильма «Москва слезам не верит» Жанны Мелкоян, который пожертвовал свои дорогие, дефицитные джинсы Wrangler для образа Гоши. По легенде, Алексей Баталов впервые надел эти джинсы в кадре, а потом так и не вернул их владельцу.
- Продолжим тему мужского костюма. В 1960-е годы французский дизайнер Пьер Карден ввел в модный мужской гардероб водолазки. Вскоре этот предмет одежды демонстрировал герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука». Белую водолазку костюмеры купили в валютном магазине «Березка», а голубая принадлежала самому актеру.
- Яркий берет в фильме «Любовь и голуби» появился буквально накануне съемок. Актриса Нина Дорошина, исполнившая роль Надежды, решила, что эмоциональная стычка героинь должна иметь логичный финал: жена просто обязана выдрать что-то у обидчицы. Поэтому буквально за ночь связали легендарный берет, на нитку к нему прикрепили помпон, который и срывает героиня Дорошиной в момент схватки.
- Костюмы для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» разрабатывал начинающий тогда модельер Вячеслав Зайцев. На белый брючный костюм подруги Якина Зайцев добавил белоснежные перья. Эта деталь придала образу невероятную роскошь.
- В другом брючном костюме появляется Зиночка. Посыл этого образа несколько иной: белый цвет и удлиненный жакет — черты эпохи покорения космоса и 70-х годов. Костюм является отражением героини — смелой, целеустремленной, решительной. В белом костюме Зиночка вот-вот уйдет от мужа. А появившиеся в следующей сцене ярко-красные аксессуары дают зрителю понять, что от супруга Зиночка-таки ушла.
- По легенде, подбор очков для героини Алисы Фрейндлих оказался непростым делом. Нужно было добавить образу строгости и серости и скрыть от окружающих глаза одинокой женщины. Очки в толстой роговой оправе принес на площадку оператор Владимир Нахабцев. Знал ли его отец, когда одалживал очки, что они станут культовыми?
- Режиссер «Сказки о царе Салтане» поставил перед художником по костюмам Ольгой Кручининой сложную задачу: одежду героев надо было сшить из красивых тканей, которых в продаже просто не было. Кручинина нашла выход: она наложила друг на друга несколько тканей: плотную, легкую и тонкую. Прошила узор, а лишнюю ткань удалила. Получалась многоуровневая текстура, которая дополнялась вышивкой и бусинами.
- Костюмами в фильме «Собака на сене» занималась Татьяна Острогорская. Художник по костюмам чудом достала необычные ткани и создала для героини Дианы невероятные наряды. Многочисленные шикарные воротнички были сделаны из кружев, а вышивкой Острогорская занималась сама.
- Острогорская готовила костюмы для еще одного советского фильма — «Д’Артаньян и три мушкетера». Для Анны Австрийской она создала множество эскизов: и закрытые платья, и платья с открытыми плечами на французский манер, и пышные платья с широкими рукавами.
- Маргарита Терехова сама составила один из образов миледи — черный мужской костюм: рубашка из гардероба Бэкингема, лосины, ботфорты, плащ и шляпа с единственным цветовым акцентом — красным пером.
- Лосины оказались универсальным элементом гардероба и появились еще в одном советском фильме совсем о другом времени. В конце 80-х на экраны вышла провокационная картина «Интердевочка». Джинсовая одежда, объемные куртки, яркие клипсы и браслеты, короткие юбки и лосины — почти все костюмы для героинь были куплены в Стокгольме и немало удивили советского зрителя.
- Все, вплоть до белья, которое носили героини, должно было отличаться от привычного для советского человека гардероба. Одежда работала на усиление контраста между «здесь» и «там». Кстати, нижнее белье для Елены Яковлевой костюмеры подбирали специальное — из тонкого светлого шелка. Актрисе так понравился комплект ее героини, что режиссер предложил Яковлевой оставить белье себе.
Рискнули бы повторить какой-то образ в обычной жизни?
Фото на превью Собака на сене / Киностудия «Ленфильм»
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