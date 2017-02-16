15 добрых фильмов, которые смогут вернуть веру в лучшее

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Иногда бывает так, что чувствуешь себя паршиво, на работе завал, личная жизнь не клеится и кажется, что весна никогда не наступит. В эти моменты просто необходимо отвлечься от всего и потратить пару часов на просмотр отличного фильма. AdMe.ru подобрал специально для такого случая 15 по-настоящему добрых и светлых картин. Тоска и грусть отменяются!

3 идиота 3 Idiots, 2009

В ролях: Аамир Кхан, Карина Капур

Тем, кто с опаской и легкой усмешкой относится к болливудским фильмам, нужно срочно посмотреть данную картину. «3 идиота» — это очень чистая, добрая и слегка наивная история о настоящей дружбе, о ценностях, которые не устаревают никогда, ну и, конечно, о любви.

Рейтинг IMDb — 8,4

Мистер Черч Mr. Church, 2016

В ролях: Эдди Мёрфи, Бритт Робертсон

Фильм рассказывает о немного странной, но от того не менее искренней и доброй дружбе между девушкой Шарли и ее чернокожим поваром мистером Черчем. Картину стоит посмотреть хотя бы ради непривычной для Эдди Мёрфи некомедийной роли.

Рейтинг IMDb — 7,5

Белль и Себастьян Belle et Sébastien, 2013

В ролях: Марго Чатели, Чеки Карио

Эта добрая и в чем-то даже поучительная история не сможет оставить равнодушным даже самого придирчивого зрителя. Прекрасные альпийские пейзажи, натурные съемки, живая и непосредственная игра актеров, а также милый французский саундтрек делают этот фильм прекрасным выбором для просмотра всей семьей.

Рейтинг IMDb — 6,8

Легенда Багера Ванса The Legend of Bagger Vance, 2000

В главных ролях: Уилл Смит, Мэтт Деймон, Шарлиз Терон

Главный герой Раннулф когда-то был большим мастером игры в гольф, но личная драма превратила его из красавца спортсмена в обычного пьяницу. Но его жизнь кардинально меняется, когда он встречает таинственного Багера Ванса, который намеревается сделать из Раннулфа чемпиона по гольфу.

Рейтинг IMDb — 6,7

Лучшая жизнь A Better Life, 2011

В ролях: Демиан Бишир

Нелегальный иммигрант из Мексики Карлос работает на нескольких работах, стараясь обеспечить достойное будущее своему подрастающему сыну. Главный герой находится в постоянном страхе — полиция, вооруженные группировки, иммиграционные агенты. Но каждый день Карлос отдает всего себя, лишь бы выбить у судьбы крохотный шанс на лучшую жизнь.

Рейтинг IMDb — 7,2

Мальчики возвращаются The Boys Are Back, 2009

В ролях: Клайв Оуэн, Джордж МакКэй

Недавно овдовевший Джо пытается стать хорошим отцом своему 6-летнему сыну и подарить ему всю любовь, которую он недополучил после смерти матери. Помимо забот о доме и ребенке главному герою еще приходится искать контакт со старшим сыном от первого брака, приехавшим к отцу в Австралию на каникулы. В первую очередь фильм хорош удивительной операторской работой, ну и, конечно же, актерским составом во главе с красавцем Клайвом Оуэном.

Рейтинг IMDb — 6,8

Мой пес Скип My Dog Skip, 1999

В ролях: Дайан Лэйн, Люк Уилсон, Кевин Бейкон

Маленький мальчик Уилл очень мечтает о собаке, и наконец в день рождения родители исполняют его мечту. Верный пес Скип становится для главного героя лучшим товарищем и напарником во всех играх. Фильм еще раз напоминает зрителям о важности настоящей дружбы и позволяет на пару часов снова вернуться в детство.

Рейтинг IMDb — 7,0

Невидимая сторона The Blind Side, 2009

В ролях: Сандра Буллок

Благополучная религиозная семья усыновляет бездомного темнокожего подростка и тем самым помогает ему приобрести новых друзей, поступить в университет, добиться успехов в спорте и стать знаменитым футболистом.

Рейтинг IMDb — 7,7

Под солнцем Тосканы Under the Tuscan Sun, 2003

В ролях: Дайан Лэйн, Рауль Бова

Переживая тяжелый развод, писательница Фрэнсис Мэйс решает переехать жить в Италию, на старинную тосканскую виллу. Здесь ее ждут новые друзья, веселые соседи, неожиданные приключения и, конечно же, любовь. Фильм словно пронизан духом самой Италии, смотришь его — и на душе становится теплее.

Рейтинг IMDb — 6,7

Вторая жизнь Уве En man som heter Ove, 2015

В ролях: Рольф Лассгорд

После смерти своей жены Уве потерял всякое желание жить. Все, о чем он мечтает, — поскорее отправиться на небеса к своей любимой. Но у жизни свои планы на этого ворчливого старика. Этот фильм, уже получивший две номинации на «Оскар», дает нам отличную возможность прикоснуться к миру необычного шведского кинематографа.

Рейтинг IMDb — 7,6

Тренер McFarland, USA, 2014

В ролях: Кевин Костнер

Бывший тренер по американскому футболу, уволенный с прошлой работы за жестокое обращение с учениками, переезжает в городок на границе с Мексикой. Здесь главный герой решает подготовить обычных деревенских сорванцов и двоечников к соревнованиям — и, как ни странно, у него это получается!

Рейтинг IMDb — 7,4

Субмарина Submarine, 2010

В ролях: Крэйг Робертс, Ясмин Пейдж

Эта необычная британская картина непременно понравится всем любителям старого доброго английского юмора и атмосферного кино. Главный герой, 15-летний Оливер Тейт, романтик и мечтатель, переживает очень тяжелый период в жизни. С одной стороны, он наконец-то встречается с девушкой своей мечты, а с другой — отчаянно пытается склеить разрушающийся брак своих родителей.

Рейтинг IMDb — 7,3

Звуки музыки The Sound of Music, 1965

В ролях: Джули Эндрюс, Кристофер Пламмер

Не будет преувеличением назвать данную картину одним из легендарных голливудских мюзиклов. Фильм поражает не только своим волшебным саундтреком, но и головокружительными горными пейзажами, фантастической игрой легендарной Джули Эндрюс и Кристофера Пламмера и полным погружением в атмосферу прекрасной Австрии.

Рейтинг IMDb — 8,0

Каникулы в Провансе Avis de mistral, 2014

В ролях: Жан Рено

Планы Поля (в исполнении блистательного Жана Рено) на беззаботное лето рушатся в одночасье, когда к нему из Парижа приезжают трое внуков, которых он никогда не видел. Неизбежный конфликт поколений приведет к тому, что это лето станет лучшим и в жизни детей, и в жизни их деда.

Рейтинг IMDb — 6,6

Уличный кот по кличке Боб A Street Cat Named Bob, 2016

В ролях: Люк Тредевей

Кажется, что жизнь Джеймса Брауна беспросветна: наркотическая зависимость, безденежье, голод. Герой практически отчаивается, когда однажды ночью к нему домой приходит бездомный рыжий кот Боб. Животное помогает своему новому хозяину встать на ноги, поверить в себя и изменить свою жизнь. Очень трогательная история, основанная на реальных событиях.

Рейтинг IMDb — 7,4