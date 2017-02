15 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра

Некоторые фильмы бывают настолько интересными, что при просмотре боишься пропустить хоть один кадр и пытаешься быть внимательным, чтобы найти разгадку к тайне быстрее детективов. Если вы любите неожиданные повороты сюжета и фильмы, напичканные загадками, то это подборка как раз для вас. AdMe.ru собрал увлекательные детективы, во время просмотра которых придется поднапрячь мозги.

Жизнь Дэвида Гейла The Life of David Gale, 2002

Журналистка Бити Блум берет интервью у популярного профессора и ярого противника смертной казни Дэвида Гейла. Он осужден за убийство активистки Констанции Харравей, и через 3 дня его ждет смертная казнь. Чем больше Бити Блум общается с профессором, тем лучше понимает, что жизнь этого человека находится в ее руках и именно ей предстоит доказать невиновность Дэвида Гейла. Драматический фильм, который финал которого невозможно предугадать.

Транс Trance, 2013

Во время ограбления сотрудник аукционного дома Саймон получает удар по голове и просыпается в больнице с амнезией. Только он знает, куда пропала картина стоимостью в несколько миллионов долларов, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают его, но не добившись ответа, нанимают гипноз-терапевта Элизабет, которая может достать из его памяти все что угодно. Интригующий фильм, где события разворачиваются настолько стремительно, что сносит крышу.

Прощай, детка, прощай Gone Baby Gone, 2007

Когда матери не было дома, в пригороде Бостона похищают маленькую 4-летнюю девочку. Вся полиция задействована в расследовании, но по происшествии нескольких дней поиски так и не увенчались успехом. Тетя девочки обращается за помощью к двум частным детективам, которые, взявшись за дело, поставили на кон не только собственную репутацию, но и жизни. Отличный кинодетектив, режиссером которого стал Бен Аффлек.

Девушка в поезде The Girl on the Train, 2016

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо замечательного коттеджа, где живет идеальная, на первый взгляд, пара. Но в один день все меняется. Рэйчел видит то, что ей видеть не следовало, и оказывается втянутой в запутанную историю. Завораживающий фильм, снятый по одноименному роману Полы Хокинс.

Зодиак Zodiac, 2007

На протяжении 25 лет серийный убийца Зодиак держал в страхе весь Сан-Франциско. Он общался с властями через репортеров и в своих письмах упрекал полицию в бездействии. Два сотрудника газеты, Пол Двери и Роберт Грэйсмит, заинтересовались загадочными письмами и решили помочь полиции выйти на след убийцы. Но поймать его оказывается не так просто, как кажется. Фильм снят Дэвидом Пинчером на основе реальных событий.

Малхолланд Драйв Mulholland Dr., 2001

После автомобильной аварии девушка теряет память и выбирает себе имя Рита с рекламного плаката. Она пытается начать новую жизнь в Голливуде, но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, которые сидели с ней в машине и погибли в аварии? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга Бетти? Необычный фильм с закрученным сюжетом и неожиданным финалом.

Роковое число 23 The Number 23, 2007

Сотрудник службы по отлову животных Уолтер Спэрроу берется за чтение романа «Номер 23», который ему подарила жена. Но чем больше он читает, тем больше понимает: то, что происходит с главным героем книги, слишком напоминает его собственную судьбу. Чтобы изменить будущее, Уолтер должен раскрыть тайну числа 23, иначе совершит такое же чудовищное убийство, какое совершил герой книги. Фильм понравится всем, кто любит драму, мистику и, конечно, актера Джима Керри.

Помни Memento, 2000

Леонард Шелби страдает редкой формой амнезии, при которой он помнит те события, которые были до появления болезни. Его память обострилась после убийства жены, и теперь он пытается найти тех, кто это сделал. Чтобы воссоздать события недавнего прошлого, Леонард делает снимки, которые помогают ему в непростой жизни без памяти. Необычный фильм, который постоянно держит в напряжении.

Пленницы Prisoners, 2013

Келлер Ковер сталкивается с самым жутким кошмаром всех родителей: его 6-летняя дочь пропала вместе с подругой. Единственная зацепка — это фургон, припаркованный на улице, где они играли последний раз. Детектив Локки арестовывает водителя фургона, но вскоре из-за нехватки улик его отпускают. Полиция медлит, и обезумевший от горя отец решает взять дело в свои руки. Остросюжетный детективный триллер, который захватит все ваше внимание.

Перелом Fracture, 2007

Перед тем как перейти в другую компанию, ассистент окружного прокурора Уилли Бичум берется за дело Тэда Кроуфорда, который прострелил голову своей жене. Бичум считает это дело легким, ведь есть признание преступника, и значит, он виновен. Но результаты расследования приводят к тому, что у подсудимого не остается ни одной улики. Тогда кто же на самом деле стрелял в жену Кроуфорда? Захватывающий детектив, который не раскрывает всех карт до самого финала.

Прежде чем я усну Before I Go to Sleep, 2013

Главная героиня фильма Кристин Лукас страдает потерей памяти. Просыпаясь каждое утро, она совершенно ничего не помнит и старается восстановить события собственной жизни. Хорошо, что у нее есть заботливый муж, который помогает ей вспомнить, кто же она такая. По рекомендации доктора Кристин начинает вести видеодневник и благодаря этому начинает вспоминать жуткие подробности прошлого, которые не только ужасают, но и выявляют настоящую сущность некоторых людей. Загадочный фильм, который точно отражает нашу непростую жизнь.

Таинственная река Mystic River, 2003

Джимми Маркум, Дэйвид Бойл и Шон Девин были неразлучными приятелями с детства. Они любили играть в хоккей и хулиганить, как все мальчишки, но однажды несчастье перевернуло всю их жизнь. Спустя 30 лет новая трагедия сводит старых друзей. Дочь Джимми Маркума была убита, и Шон Девин берется раскрыть это дело. Однако параллельно Джимми решает провести свое расследование и подозревает в содеянном своего друга Дэйвида, который подходит под описание преступника. Потрясающий фильм, который был удостоен двух премий «Оскар».

Иллюзия полета Flightplan, 2005

Во время авиарейса Берлин — Нью-Йорк у Кайл Пратт пропадает маленькая дочь. Переживая эмоциональный стресс после кончины мужа, Кайл пытается доказать свою адекватность не верящим ей членам экипажа и пассажирам. Ситуация выглядит настолько абсурдной, что женщина и сама уже сомневается в своем восприятии реальности. К тому же факты свидетельствуют, что ее дочери вообще не было на борту самолета. Но Кайл чувствует, что происходит что-то неладное, и решает докопаться до правды во что бы то ни стало. Захватывающий детектив, от которого вы не сможете оторваться, пока история полностью не закончится.

И никого не стало (мини-сериал) And Then There Were None, 2015

Восемь не знакомых друг с другом человек отказываются приглашенными в великолепный замок, расположенный на острове. Собравшись за столом, гости узнают, что хозяев нет в доме, а единственными жильцами замка оказывается семейная пара слуг. Именно они ставят граммофонную запись, которая обвиняет в убийствах всех присутствующих и грозит наказанием за содеянное. Теперь каждый день в замке кто-то умирает, но кто же это делает, если на острове кроме них никого нет? Фильм снят по детективному роману Агаты Кристи «Десять негритят».

Убийства в Оксфорде The Oxford Murders, 2007

Студент Мартин приезжает в престижный университет — Оксфорд, чтобы послушать лекцию своего кумира, выдающегося математика и логика мистера Сэлдома. Не успел парень распаковать вещи, как в Оксфорде начала происходить целая серия загадочных убийств. Вместе с профессором Мартин начинает собственное расследование, вторгаясь во все более и более любопытные закоулки знаменитого университета... Отличный фильм, который поможет скоротать вечер.