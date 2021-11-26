15+ детей знаменитостей, которых мы редко видим

Многие дети звезд нам хорошо знакомы. Родители выкладывают их фотографии в соцсетях, да и сами они достаточно популярны. Кто не знает, например, Аву, копию своей мамы Риз Уизерспун, или Бруклина Бекхэма, который сделал успешную карьеру фотографа и модели. Но есть знаменитости, чьих детей мы видим нечасто.

AdMe.ru решил копнуть поглубже и узнать, как выглядят наследники известных людей, которых мы были бы рады наблюдать почаще.

1. Белла, дочь Тома Круза и Николь Кидман

2. Маноло Гонсалес-Риполль, сын Софии Вергары

3. Джек, сын Джеймса Марсдена

4. Педро, сын Фрэнсис Макдорманд

5. Шон и Джейден, сыновья Бритни Спирс

6. Руби, дочь Дженнифер Мейер и Тоби Магуайра

7. Энни, дочь Джейми Ли Кертис

8. Харлоу, дочь Николь Ричи (на фото слева)

9. Эллери и Джайя, дети Лоры Дерн

10. Эверли, дочь Ченнинга Татума

11. Авиана, дочь Эми Адамс

12. Роми, дочь Софии Копполы

13. Элла Блю и Бенджамин, дети Джона Траволты

14. Чарльз и Теннисон, сыновья Рассела Кроу (на фото с мамой)

15. Роквелл, сын Люси Лью

16. Филиппа, дочь Николая Костера-Вальдау