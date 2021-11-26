15+ детей знаменитостей, которых мы редко видим
Многие дети звезд нам хорошо знакомы. Родители выкладывают их фотографии в соцсетях, да и сами они достаточно популярны. Кто не знает, например, Аву, копию своей мамы Риз Уизерспун, или Бруклина Бекхэма, который сделал успешную карьеру фотографа и модели. Но есть знаменитости, чьих детей мы видим нечасто.
AdMe.ru решил копнуть поглубже и узнать, как выглядят наследники известных людей, которых мы были бы рады наблюдать почаще.
1. Белла, дочь Тома Круза и Николь Кидман
2. Маноло Гонсалес-Риполль, сын Софии Вергары
3. Джек, сын Джеймса Марсдена
4. Педро, сын Фрэнсис Макдорманд
5. Шон и Джейден, сыновья Бритни Спирс
6. Руби, дочь Дженнифер Мейер и Тоби Магуайра
7. Энни, дочь Джейми Ли Кертис
8. Харлоу, дочь Николь Ричи (на фото слева)
9. Эллери и Джайя, дети Лоры Дерн
10. Эверли, дочь Ченнинга Татума
11. Авиана, дочь Эми Адамс
12. Роми, дочь Софии Копполы
13. Элла Блю и Бенджамин, дети Джона Траволты
14. Чарльз и Теннисон, сыновья Рассела Кроу (на фото с мамой)
15. Роквелл, сын Люси Лью
16. Филиппа, дочь Николая Костера-Вальдау
Кто, по-вашему, больше всего похож на своего звездного родителя? Чьи дети вам понравились больше всего?
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