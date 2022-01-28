15+ детей, которые могли бы появиться у знаменитостей, если бы звездный Купидон не дал деру
Знаменитости часто сходятся и расходятся, а миллионы их поклонников по всему миру следят за развитием отношений любимых селебрити. Многие фанаты гадают до сих пор, а что случилось бы, если бы звездные союзы не распались и в них родились бы дети.
Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как могли бы выглядеть дочери и сыновья знаменитостей, если бы те не решили разбежаться. А в бонус мы добавили еще одну звездную пару, хотя официально эти люди никогда не были вместе. Но их совместные дети точно сорвали бы генетический джекпот.
Том Круз и Николь Кидман
Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс
Эштон Кутчер и Деми Мур
Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз
Хью Грант и Элизабет Херли
Джейк Джилленхол и Кирстен Данст
Крис Эванс и Джессика Бил
Иен Сомерхолдер и Нина Добрев
Джастин Тимберлейк и Кэмерон Диас
Джейми Дорнан и Кира Найтли
Криштиану Роналду и Ирина Шейк
Шон Пенн и Мадонна
Бонус: Брэдли Купер и Леди Гага
У кого из знаменитостей получились бы самые красивые дети?
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