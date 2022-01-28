15+ детей, которые могли бы появиться у знаменитостей, если бы звездный Купидон не дал деру

Знаменитости часто сходятся и расходятся, а миллионы их поклонников по всему миру следят за развитием отношений любимых селебрити. Многие фанаты гадают до сих пор, а что случилось бы, если бы звездные союзы не распались и в них родились бы дети.

Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как могли бы выглядеть дочери и сыновья знаменитостей, если бы те не решили разбежаться. А в бонус мы добавили еще одну звездную пару, хотя официально эти люди никогда не были вместе. Но их совместные дети точно сорвали бы генетический джекпот.

Том Круз и Николь Кидман

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс

Эштон Кутчер и Деми Мур

Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз

Хью Грант и Элизабет Херли

Джейк Джилленхол и Кирстен Данст

Крис Эванс и Джессика Бил

Иен Сомерхолдер и Нина Добрев

Джастин Тимберлейк и Кэмерон Диас

Джейми Дорнан и Кира Найтли

Криштиану Роналду и Ирина Шейк

Шон Пенн и Мадонна

Бонус: Брэдли Купер и Леди Гага