15+ детей-актеров, которые выросли на наших глазах, и в 2022 году им исполняется 30 лет

Время летит быстро! Дети, которых мы видели на экранах совсем недавно, стали совсем взрослыми и в этом году отмечают 30-летие. Мы не можем не впадать ностальгию, глядя на фотографии детей-актеров, когда они только начинали свою карьеру, и сравнивая их с тем, как они выглядят сейчас.

AdMe.ru выяснил, что бывшие дети-актеры в 2022 году разменяют четвертый десяток. Мы и не знали, что некоторые из них ровесники.

1. Майли Сайрус исполнится 30 в ноябре

Майли стала популярной после появления в телесериале «Ханна Монтана». Ее последняя актерская работа была в 2019 году — она снялась в эпизоде «Черного зеркала».

2. Тейлору Лотнеру исполнилось 30 в феврале

Тейлор Лотнер начал свою актерскую карьеру в возрасте 9 лет, снявшись в фильме «Тень-убийца». Ему было всего 16 лет, когда он получил роль Джейкоба в популярной кинофраншизе «Сумерки». Его последний фильм «Домашняя игра» вышел в январе 2022 года. Тейлор Лотнер играет в нем главную роль.

3. Логану Лерману исполнилось 30 в январе

В детстве Логан Лерман снимался в телесериале «Джек и Бобби», где играл роль Бобби. Позже он стал еще известнее, снявшись во франшизе про Перси Джексона, а также фильмах «Хорошо быть тихоней» и «Ярость». Сейчас актер снимается в сериале «Охотники».

4. Дилану и Коулу Спраусу исполнится 30 в августе

Будучи детьми, близнецы снялись в нескольких фильмах и сериалах, а одним из их самых запоминающихся проектов стало телешоу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». С 2017 года Коул снимается в сериале The CW «Ривердейл», а Дилан появился в фильме «Проклятье Турандот» в 2021 году.

5. Селене Гомес исполнится 30 в июле

Селена снялась в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» в роли одной из главных героинь Алекс Руссо. Ее последняя работа в качестве актрисы состоялась в 2021 году в шоу «Убийства в одном здании». Также Селена строит успешную карьеру в качестве певицы.

6. Джошу Хатчерсону исполнится 30 в октябре

7. Нейтану Крессу исполнится 30 в ноябре

Одна из его самых известных ролей — Фредди из молодежного сериала «АйКарли» на канале Nickelodeon. Недавно отсняли новый сезон — спустя почти 10 лет после завершения первоначального показа. Нейтан Кресс вернулся, чтобы еще раз сыграть ту же роль.

8. Эмили Осмент исполнилось 30 в марте

9. Нику Джонасу исполнится 30 в сентябре

Ник Джонас — одна из звезд сериала «Братья Джонас», в котором он играл Ника Лукаса. Сейчас парень сосредоточился на своей музыкальной карьере.

10. Фредди Хаймору исполнилось 30 в феврале

В детстве Фредди Хаймор снялся в нескольких известных фильмах, среди которых «Волшебная страна» и «Чарли и шоколадная фабрика». Сейчас он главная звезда медицинской драмы «Хороший доктор».

11. Дэрилу Сабаре исполнится 30 в июне

Его актерская карьера началась практически сразу после рождения — в 1992 году он снялся в телесериале «Мерфи Браун». В 2001 году он сыграл Джуни в фильме «Дети шпионов» и сиквелах. В последнее время Дэрил Сабара занимается озвучкой. С 2016 по 2021 год он работал над мультсериалом «Бен 10».

12. Дженнет Маккарди исполнится 30 в июне

Подростком Дженнет Маккарди сыграла одну из главных героинь в сериале «АйКарли», эта роль и по сей день остается самой заметной в ее списке. Дженнет заявила, что ей не нравилось играть и она согласилась на участие в сериале только ради матери. Она не планирует возвращаться к актерской карьере. Сейчас она ведет собственный подкаст.

13. Адаму Севани исполнится 30 в июне

Адам Севани снялся в 4 фильмах серии «Шаг вперед», начиная со второго. Его последний актерский опыт связан с телефильмом «Art Prison», который вышел в 2018 году.

14. Джеку Глисону исполнится 30 в мае

Первый полнометражный фильм, в котором снялся Джек Глисон, — это «Бэтмен: Начало». Это было в 2005 году, а до этого он снялся в нескольких короткометражках. В 10 лет он был статистом в фильме «Власть огня», но его имя в титрах не указывалось. Во взрослом возрасте вы могли видеть его в сериале «Игра престолов» в роли короля Джоффри.

15. Софье Васильевой исполнится 30 в октябре

Она получила свою первую роль в 9 лет, сыграв Елену в сериале «Агентство». Подростком Анна в течение 5 лет была задействована в сериале «Медиум», она играла Ариель Дюбуа. Сейчас актриса продолжает свою карьеру, недавно она появилась в нескольких эпизодах «Черной молнии».

16. Александру Людвигу исполнится 30 в мае

Прежде чем сняться в «Голодных играх» в роли Катона, Александр Людвиг появился в фильме «Ева и огненная лошадь» в 2005 году. Сейчас он играет Эйса Спэйда в сериале «Хилы».

17. Джорджу Маккею исполнится 30 в марте

У Джорджа Маккея был мощный старт актерской карьеры, так как его первым фильмом стал «Питер Пэн», вышедший в 2003 году. Ребенком он поучаствовал во многих проектах, в том числе в фильмах «Лорд-вор» и «Вызов». В 2019 году он снялся в оскароносной военной драме «1917».

18. Тайлеру Джеймсу Уильямсу исполнится 30 в октябре

Тайлер Джеймс Уильямс известен тем, что играл главного героя в ситкоме «Все ненавидят Криса» и Чарли Голдфинча в фильме «Дети без присмотра». Сейчас его можно увидеть в роли Грегори Эдди в сериале «Начальная школа „Эбботт“».