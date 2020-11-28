15 неуловимых деталей в фильмах, которые заметили только внимательные зрители

Продуманная до мелочей кинокартина — это удовольствие не только для зрителей, но и для создателей фильма, которые болеют за свой проект всей душой. Настоящая радость киномана — найти спрятанную пасхалку или заранее приметить сцену, в которой кроется разгадка финала. Но немногим это удается с первого раза.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили популярные фильмы и записали несколько особо удачных деталей. В конце вас ждет приятный бонус: история о том, что между кино и жизнью порой бывают любопытные совпадения.

Довод (2020)

В конце фильма «Довод» внимательный зритель понимает, что Нил пожертвовал жизнью для того, чтобы спасти друзей в бункере, ведь у умершего солдата был такой же брелок, как и у Нила. Однако немногие заметили, что брелок с красной нитью мелькал в кадре еще раньше, у спецназовца, который спас протагониста в опере в самом начале фильма.

Мандалорец (2019—...)

В 1-й серии 2-го сезона сериала «Мандалорец» мелькает дроид R5-D4. Эта сцена привела фанатов «Звездных войн» в восторг, поскольку это тот же дроид, которого чуть не купил дядя Люка Скайуокера у джавов в начале «Новой надежды». Но R2-D2 сломал конкурента, не оставив покупателям иного выбора. На то, что это именно тот дроид, намекает след от возгорания.

Прочь (2017)

В необычном триллере «Прочь» есть сцена, которая предвещает главный сюжетный поворот. Когда в доме начинают собираться гости аукциона, некоторые из них тепло приветствуют чернокожего слугу Уолтера. В конце мы узнаем, что это именно в его теле находится человек, придумавший эксперимент с переселением, и гости здороваются с давним другом.

Человек-паук: Возвращение домой (2017)

В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» фото Брюса Беннера висит рядом с портретами других выдающихся ученых. Брюс Беннер — один из героев кинематографической вселенной Marvel, известный ученый, в ходе неудачного эксперимента превративший себя в зеленого монстра — Халка.

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

В постапокалиптическом мире фильма «Безумный макс: Дорога ярости» молитвенный жест напоминает двигатель V8.

Ходячий замок (2004)

В аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», в эпизоде, где Софи попадает в прошлое и видит, как молодой Хаул ловит падающую звезду — Кальцифера, она кричит ему: «Найди меня в будущем!» В самом начале аниме, когда Хаул впервые встречает Софи, он говорит: «Я везде искал тебя».

Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009)

В «Гарри Поттере и Принце-полукровке» на уроке зельеварения профессор Слизнорт приготовил Амортенцию, любовное зелье, запах которого у каждого ассоциируется с тем, что ему дорого. Гермиона говорит, что запах напоминает ей аромат свежескошенной травы, нового пергамента и мятной зубной пасты. Чуть ранее, в сцене прибытия Гарри в «Нору», Рон потянулся к Гермионе, чтобы стереть с ее щеки зубную пасту.

Знаки (2002)

В начале триллера М. Найта Шьямалана «Знаки» телевизор, показывающий сцену из мультсериала «Лаборатория Декстера», предвещает события в конце фильма.

Корпорация монстров (2001)

В «Корпорации монстров» существуют канистры, содержимое которых преобразуется в энергию. Интересная деталь: канистры для смеха больше, чем канистры для криков. Соответственно, от смеха можно получить больше энергии, чем от страха.

Доктор Сон (2019)

В фильме «Доктор Сон» кабинет врача, который говорит с Дэном о его способностях, очень напоминает кабинет из сцены интервью Джека в «Сиянии». Цвет стен в комнате, ракурсы и предметы на столе врача не дают усомниться в том, что это отсылка к фильму Стэнли Кубрика.

Стекло (2019)

В триллере М. Найта Шьямалана «Стекло» Джеймс Макэвой сыграл героя, страдающего от множественного расщепления личности. Все его персонажи указаны в титрах.

Мистер Бин (1997)

Актер Роуэн Аткинсон сам придумал своего персонажа Мистера Бина, вдохновившись образом месье Юло, героя одной старой французской комедии. В одной из сцен фильма раскрывается реальное имя киногероя. Забавно, что его действительно зовут Мистер.

Благие знамения (2019)

В одной из серий «Благих знамений» Смерть увлечена игровыми автоматами. Она побила все рекорды, кроме одного — на 1-м месте T. Pratchett. Это один из авторов книги «Благие знамения» Терри Пратчетт.

Майор Пэйн (1995)

В одном из эпизодов «Майора Пэйна» майор кричит курсанту: «Я не твой чертов братец!» Любопытно, что актеры являются родственниками. Дэмиен Уэйанс (курсант) приходится Дэймону Уэйансу (Пэйну) племянником.

Солнцестояние (2019)

В первом кадре фильма ужасов «Солнцестояние» можно увидеть рисунок, который отображает большинство дальнейших событий фильма.

Бонус: Лоренс Фишберн соврал о своем возрасте, чтобы сыграть парня, совравшего о своем возрасте

В одном из интервью Лоренс Фишберн проговорился, что для того, чтобы получить роль в легендарном фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», он соврал о своем возрасте. Актеру на момент начала съемок было всего 14 лет. Забавно, что играет он парня, который соврал о своем возрасте, чтобы попасть в армию.