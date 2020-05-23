15+ деталей в фильмах, на которые мы почему-то не обращали внимания

Небольшой продакт-плейсмент, который вы могли не заметить. В одной из сцен «Пятого элемента» Лилу берет в руки специальную коробочку для мгновенного макияжа глаз — гаджет был изготовлен компанией Chanel. Как жаль, что такую крутую примочку в действительности так до сих пор и не придумали!