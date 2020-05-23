15+ деталей в фильмах, на которые мы почему-то не обращали внимания
Сколько не пересматривай любимые фильмы, в них всегда отыщутся любопытные детали, которые упорно скрывались от наших глаз. Это немудрено: создатели картин так и норовят спрятать в своих творениях отсылки, пасхалки или просто маленькие секреты.
AdMe.ru не устает снова и снова находить и расшифровывать секретные послания, оставленные киношниками. Предупреждаем: вас могут ждать спойлеры. А в конце статьи ищите забавный бонус-киноляп.
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В фильме «Бэтмен» 1989 года главный герой носит не просто сапоги, а изготовленные специально для съемок бэтботинки, сшитые фирмой Nike.
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В мультфильме «Головоломка» одежда отражает настроение Райли. В начале истории Райли счастлива и на ее футболке широкие яркие полоски всех цветов, отражающие эмоции девочки. Но когда Радость (оранжевый цвет) и Печаль (синий цвет) выпадают из мозгового центра, на футболке Райли остаются лишь тонкие зигзаги цветов оставшихся эмоций. Когда пульт управления становится неактивным и гаснет, Райли сбегает из дома в черной кофте.
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В фильме «Паразиты» на детском рисунке изображен тот самый «призрак», которого видел сын Паков. Это муж бывшей экономки, который прятался в подвале и пугал мальчика.
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Начальные титры в фильме «Бесславные ублюдки» — это скан с оригинального сценария, вручную написанного Квентином Тарантино.
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Небольшой продакт-плейсмент, который вы могли не заметить. В одной из сцен «Пятого элемента» Лилу берет в руки специальную коробочку для мгновенного макияжа глаз — гаджет был изготовлен компанией Chanel. Как жаль, что такую крутую примочку в действительности так до сих пор и не придумали!
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В «Реальных упырях» никто из вампиров не отражается в полированной поверхности стола.
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Любопытная деталь из фильма «Остров проклятых»: каждый раз, когда герой Ди Каприо курит, он у кого-нибудь прикуривает. Это доказывает, что он был пациентом, ведь пациентам психиатрических больниц нельзя хранить спички.
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Когда в мультфильме «Золушка» главная героиня входит в комнату мачехи, тень падает на девушку так, будто она находится в клетке.
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На визитке Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба» можно разглядеть название его компании по производству мыла — Paper Street Soap Co. Это отсылка к выражению «Paper Street» («Бумажная улица»), которое используют для обозначения спроектированных, но так и не построенных улиц. Улиц, которые существуют только на бумаге и больше нигде. Крутая пасхалка, правда?
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В кресле Салли из «Корпорации монстров» есть специальное отверстие для хвоста.
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Камео Стэна Ли в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» скрывает несколько интересных деталей. Стоящая рядом женщина — это его жена Джоан Ли, а дом, возле которого они стоят, — это их настоящий дом.
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Стивен Спилберг несколько раз предлагал свою кандидатуру в качестве режиссера фильмов о Джеймсе Бонде, но студия отказывала ему. Возможно, именно по этой причине в одной из сцен фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» главный герой полностью копирует образ Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер».
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В «Малефисенте» роль маленькой Авроры исполнила Вивьен, дочь Анджелины Джоли. Девочка оказалась единственным ребенком, который не испугался Анджелины с ярким макияжем и в грозном облике Малефисенты.
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В трилогии «Назад в будущее» Марти чуть не сбивают всякий раз, когда он впервые оказывается на площади возле суда.
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Студент колледжа из «Невероятного Халка» и учитель Питера Паркера из фильма «Человек-паук: Возвращение домой» — это один и тот же персонаж.
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В фильме «Мстители: Финал» есть очень трогательный момент: когда герои готовятся к путешествию в прошлое, они вытягивают руки, образуя круг. Получившаяся фигура — это отсылка к дуговому реактору, принадлежавшему Тони Старку.
Бонус
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В фильме «8 подруг Оушена» есть забавный киноляп: в одной из сцен хорошо виден кран, а вот раковину киношники добавить забыли. Вряд ли здесь имелась в виду «cкрытая» раковина, как у Ким Кардашьян, ведь блокнот лежит совсем близко и воде совершенно некуда стекать.
Замечали ли вы интересные пасхалки и детали в фильмах и мультфильмах? Поделитесь в комментариях.