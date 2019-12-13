15+ деталей, которые мы почему-то проглядели в любимых сериалах
Некоторые сериалы мы готовы засматривать до дыр, но даже в этом случае упускаем кучу деталей и намеков, которые в них спрятали создатели. К примеру, обращали ли вы внимание на то, по какому адресу живет доктор Хаус и какая отсылка в этом кроется?
Мы в AdMe.ru прошерстили почти все популярные сериалы и готовы продемонстрировать вам золотую коллекцию любопытных деталей из хорошо известных и любимых шоу.
- В «Игре престолов» все дотракийцы-воины носят длинные волосы и заплетают их в косы. Если дотракиец проигрывает бой, то он отрезает свою косу, а значит чем длиннее коса, тем сильнее воин. Кхалиси Дейенерис следует этой традиции и начинает носить косы с тех пор, как становится настоящей королевой в своем кхаласаре. Чем больше побед, тем больше косичек на ее голове: к завершению сериала ее прическа выглядит сложнее, чем восьмой сезон шоу.
А пользователи интернета даже пошутили: «Хорошо, что создатели сериала не стали помещать колокольчики в косы Дейни, как это было в книгах. Иначе ее полеты на драконах сопровождались бы звуком рождественских саней».
- Обратите внимание, как Джон Ватсон набирает текст для своего блога в сериале «Шерлок»: он печатает только двумя пальцами. Это оммаж к технике печатания викторианской эпохи, во время которой и развернулось действие оригинальных рассказов о Шерлоке Холмсе.
- По сюжету сериала «Рассказ служанки», действие происходит в тоталитарном обществе, где женщинам отведена роль рабынь: им нельзя работать, учиться, читать и писать. Создатели сериала невероятно тщательно поработали над деталями. К примеру, вместо знака «стоп» используется изображение руки.
- То же самое с продуктами в магазинах: на упаковках вы не найдете текст, только изображения. Вот это внимание к деталям!
- В сериале «Корона» практически каждый раз, когда королеве предстоят такие серьезные мероприятия, как разговор с премьер-министром, дипломатическая встреча или обращение к гражданам, она надевает жемчужное ожерелье. У королевы Елизаветы II действительно есть подобное украшение, причем не одно, а сразу три, и носит она их очень часто. Спорим, что теперь вы обязательно станете обращать внимание на эту деталь?
- Форма Джима Хоппера из сериала «Очень странные дела» практически идентична форме шерифа Мартина Броуди из культового фильма 1980-х «Челюсти».
- Создатели сериала «Черное зеркало» обожают прятать пасхалки и отсылки к другим сериям. Так, в интерактивном фильме «Брандашмыг» можно увидеть постер Metal Hedd (рус. «Металлист»). Точно так же называется 5-й эпизод 4-го сезона телесериала-антологии.
- Сколько ни смотри сериал «Друзья», в нем всегда можно найти что-то новенькое. Так, в 17-й серии 8-го сезона Росс носит футболку, на которой изображен жест глухонемых, означающий слово «друзья». Как это мило, Росс!
- В 4-м сезоне можно заметить, как в квартире Джо и Чендлера внезапно появляется вторая микроволновка. Все знают, что Джо — большой любитель поесть. Возможно, ему нужны две микроволновки, чтобы быстрее греть еду? Вот такая загадка от создателей сериала!
- Титры сериала «Ходячие мертвецы», действие которого разворачивается во время зомби-апокалипсиса, отражают сюжет повествования: сначала от сезона к сезону они выглядят все более и более ветхими, а в 9-м сезоне титры будто сделаны из камня, что намекает зрителю на то, что герои получают новую силу.
- В одной из серий «Как я встретил вашу маму» можно заметить популярного американского комика Конана О’Брайена. Его роль была настолько крошечной, что в ней не было ни одного слова.
- Барни Стинсон так любит носить галстук, что надел его даже во время сумасшедшей вечеринки в 4-м сезоне. Более того, даже рождественскую елку Барни украсил не игрушками, а галстуками.
- В сериале «Доктор Хаус» на кофемашине в переговорной можно заметить надпись: «Отличный кофе. Дешевле, чем „Прозак“!» Прозак — это антидепрессант, который достаточно часто упоминается в сериале.
- Внимательный зритель заметит, что адрес Грегори Хауса — улица Бейкер-стрит, 221В. Создатели сериала не раз отмечали, что образ доктора Хауса вдохновлен образом Шерлока Холмса, потому и оставили такую любопытную отсылку.
- В 5-й серии 4-го сезона «Мистера Робота» можно не сомневаться в том, что действие действительно происходит в 2015 году. На это указывает эмоджи в виде настоящего пистолета. Дело в том, что в 2018 году этот эмоджи был заменен на водяной пистолет.
- Когда актриса Джейми-Линн Сиглер пришла на прослушивание в сериал «Клан Сопрано» (оригинальное название — The Sopranos), то из-за аналогии с высоким женским голосом, именуемым сопрано, она подумала, что это будет какой-то мюзикл. Чтобы в дальнейшем такой путаницы не возникло, создатели сериала срочно изменили логотип шоу и добавили пистолет вместо буквы R.
- В одной из сцен сериала «Во все тяжкие» можно заметить, как Хэнк осторожно держит стакан за крышку, чтобы не стереть отпечатки пальцев Густаво Фринка.
- В этом же сериале любопытно обыграна цветовая составляющая. Так можно заметить, что на протяжении всей истории Мари Шрэдер окружает фиолетовый цвет: он фигурирует в ее одежде и аксессуарах, текстиле, деталях интерьера. Это цвет между красным и синим, переходный, хорошо подходит для характеристики такого ранимого, со своими слабостями (вспомните ее страсть к клептомании) и нуждающегося в опоре человека, как Мари.
Замечали ли вы любопытные детали в сериалах? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях — и мы добавим их в следующую подборку.
Фото на превью Game of Thrones / HBO