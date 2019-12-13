15+ деталей, которые мы почему-то проглядели в любимых сериалах

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Некоторые сериалы мы готовы засматривать до дыр, но даже в этом случае упускаем кучу деталей и намеков, которые в них спрятали создатели. К примеру, обращали ли вы внимание на то, по какому адресу живет доктор Хаус и какая отсылка в этом кроется?