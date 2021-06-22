15 деталей из мультфильмов, которые станут настоящим откровением и для детей, и для взрослых

Фильмы в анимационном жанре существуют в мире вот уже более 100 лет: первым мультиком в истории человечества стал мультфильм «Фантасмагория», который был показан публике еще в 1908 году. И хотя мультик был абсолютно немым и черно-белым, именно он стал «прадедушкой» таких современных и технически продвинутых анимационных фильмов, как «Шрек», «Зверополис» и «В поисках Немо».

Мы в AdMe.ru не прочь иногда вспомнить детство и скоротать часок-другой за просмотром современного мультфильма. Проанализировав самые нашумевшие анимационные фильмы наших дней, мы в очередной раз убедились, что даже в самых популярных мультиках есть еще немало неизведанных моментов. А в бонусе мы разоблачили всю подноготную известного отечественного мультгероя.

Холодное сердце

Король Агнарр — отец Эльзы и Анны в «Холодном сердце» — кажется подозрительно похожим на самого Уолта Диснея. И хотя студия Disney не дает каких-либо комментариев по этому поводу, сходство знаменитого мультипликатора с королем Эренделла сложно оспорить.

Шрек-2

Хотя в «Шреке-2» самый суровый персонаж 1-й части — дракониха — появляется едва ли не в самом конце, изначально все должно было быть совсем иначе. Планировалось, что брутальное создание получит одну из главных ролей в мультфильме, превратившись в Пегаса, когда Осел выпьет зелье.

Король Лев — 3: Акуна Матата

Студия Disney славится своей любовью прятать Микки Мауса в самых, казалось бы, неожиданных местах своей вселенной. Не отказались иллюстраторы от старой доброй традиции и в мультфильме «Король Лев 3: Акуна Матата», где особо бдительные поклонники смогли отыскать образ Микки Мауса среди звезд.

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек

В фильме «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» Флинт ловит рыбу при помощи катушки для начинающих, в то время как его отец — профессиональный рыбак — использует катушку, предпочитаемую многими опытными рыболовами.

История игрушек — 4

Диснеевские мультипликаторы смогли связать между собой сразу несколько придуманных ими вселенных при помощи одной маленькой, но очень любопытной детали. Так, в 4-й части «Истории игрушек» в антикварном магазине можно заметить очки, которые носил аквалангист, укравший Немо в мультфильме «В поисках Немо».

Лило и Стич

В диснеевском фильме «Лило и Стич» использовались исключительно акварельные фоны. На момент производства мультфильма студия столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего художникам пришлось рисовать фоны для «Лило и Стич» вручную.

Храбрая сердцем

Создатели мультфильма «Храбрая сердцем» сделали для прически Мериды более 1 500 прядей волос. Если бы кудряшки персонажа были выпрямлены, волосы Мериды имели бы длину больше метра.

Смывайся!

Главный герой мультфильма «Смывайся!» в оригинале был озвучен актером Хью Джекманом. В сцене, когда персонаж мультика выбирал одежду, один из костюмов принадлежал Росомахе — герою комиксов, роль которого исполнил тот же актер.

Аладдин

В знаменитом мультфильме «Аладдин» можно увидеть его создателей — Рона Клементса и Джона Маскера. Кажется, именно в таких случаях вспоминают поговорку о людях, которые «погружаются в работу с головой».

Принцесса и лягушка

В мультфильме «Принцесса и лягушка» намерения и характер доктора Фасилье легко угадываются по узору обоев, на которые отбрасывается тень главного антагониста. Наверняка это было сделано для того, чтобы у зрителя исчезли все оставшиеся сомнения в злодейском характере персонажа.

Геркулес

Согласно легенде об аргонавтах, Ясон погиб после падения на него одной из балок старого корабля. В мультфильме о Геркулесе главный герой бьется о похожую балку, когда входит в одну из кают на «Арго».

В поисках Немо

Акула Брюс из мультфильма «В поисках Немо» была названа в честь гигантской белой акулы из фильма «Челюсти». В свою очередь, акулу из фильма ужасов назвали так в честь юриста Стивена Спилбега — Брюса Рэймера.

Коралина в Стране кошмаров

Для того чтобы сделать реалистичный попкорн в мультфильме «Коралина в Стране кошмаров», команде художников потребовалось потратить более 800 часов на раскраску 250 тысяч зерен. Их, кстати, можно увидеть на цветущих деревьях позади Коралины.

Гадкий я — 2

В финале 2-й части мультфильма «Гадкий я» 3 миньона оказываются на прослушивании для фильма «Миньоны». Именно эти персонажи в конечном итоге появляются в главных ролях знаменитого мультфильма.

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