15 деталей из любимых фильмов, которые мы почему-то никогда не замечали
Внимательные зрители не перестают находить в фильмах любопытные детали, которые мы почему-то раньше в упор не видели. К примеру, обращали ли вы внимание на то, в какой цветовой гамме снят фильм «Один дома»? А знаете, что сериал «Друзья» и фильм «Человек-паук» связаны между собой?
AdMe.ru не перестает удивляться фантазии киношников и наблюдательности зрителей. Спорим, что после прочтения статьи вам захочется пересмотреть какую-нибудь из этих картин?
- Во всеми любимом фильме «Один дома» есть одна любопытная деталь, которую обнаружила журналистка Клэр Рэйли: дом Маккалистеров чересчур сильно украшен к Рождеству. И дело даже не в елках, игрушках и мишуре, а в оттенках интерьера: в нем преобладают красный и зеленый цвета.
Стены, растения в горшках, кухня, мебель, домашний телефон и даже одежда героев неизменно окрашены в эти два цвета. Судя по всему, таким образом создатели картины решили сделать фильм максимально праздничным и «рождественским». Признайтесь, что раньше и не замечали этой детали.
- Еще одна любопытная деталь из фильма: помните, когда Маккалистеры только сели в самолет и мама Кевина стала беспокоиться о том, что они что-то забыли? Тогда Маккалистер-старший решил успокоить супругу и на ходу согласился с нею, будто забыл закрыть гараж. Позднее оказывается, что он действительно забыл это сделать.
- Помните, как в сериале «Друзья» Монике пришлось работать в ресторанчике, где ее заставляли носить накладную грудь и парик? Забавно, но в точно таком же заведении работала и Мэри Джейн в фильме «Человек-паук».
- В последней части «Гарри Поттера» можно заметить татуировку на шее Люциуса Малфоя. Это номер, который он получил во время заключения в Азкабане.
- В фильме «Бешеные псы» герой Стива Бушеми принципиально не дает официантам чаевые. В фильме «Криминальное чтиво» актер сыграл официанта, который обслуживал Мию Уоллес и Винсента Вегу. Оба фильма снял Квентин Тарантино — вот такая вот карма в его киновселенной!
- В одной из сцен 2-й части «Монстров на каникулах» появляется свадебный снимок Мейвис и Джонатана. Правда, от Мейвис на фотографии остался лишь силуэт, ведь она вампир.
- В фильме «Назад в будущее — 2» на афише кинотеатра мелькает имя режиссера «Челюстей-19» — Макс Спилберг. Так зовут сына Стивена Спилберга, который родился в год выхода фильма (правда, режиссером он не стал).
- Когда Марти пришел на прослушивание, он исполнил песню «Сила любви» группы Huey Lewis and the News. Мужчину, который отказывает Марти и называет эту песню «чертовски громкой», сыграл солист группы Хьюи Льюис.
- Ради открывающей сцены создателям фильма «Ла-Ла Ленд» пришлось как следует потрудиться: была перекрыта автомагистраль, собрана большая команда танцоров и дублеров. Если приглядеться внимательнее, то можно заметить, что на некоторых машинах погнулись крыши и другие детали, а все из-за многочасовых репетиций и дублей.
- В фильме «Черная Пантера» очертания одной из сторон корабля очень похожи на маску, которую носит главный герой.
- Финальная сцена в картине «Убийство в „Восточном экспрессе“» явно отсылает к картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Кстати, на месте Христа сидит героиня Мишель Пфайффер, из-за которой там и оказались все остальные персонажи.
- В «Последних джедаях» (вышел в 2017 году) под рукавом мантии Скайуокера можно заметить след от выстрела, который он получил в фильме аж 1983 года «Возвращение джедая».
- При исполнении роли «крестного отца» актер Марлон Брандо категорически отказался учить свои реплики: в те годы его характер ужасно испортился, а вот талант еще не угас. Киношники придумали выход из ситуации и развешивали листочки с репликами актера по всей съемочной площадке, в том числе и на других актерах. За свою работу Брандо получил премию «Оскар», правда, на церемонию вручения даже не пришел. На сцену вышла индианка (впоследствии оказалось, что это была актриса) и обвинила Голливуд в плохом отношении к индейцам и от имени Марлона отказалась от престижной награды.
- Для роли Ноя в фильме «Дневник памяти» режиссер искал далеко не секс-символа. Как он сам выразился, ему нужен «не красавчик, не крутой, а просто обычный парень». Роль досталась молодому Райану Гослингу. Ну и кто теперь поспорит с тем, что Гослинг не крутой красавчик?
- Если посмотреть внимательно, то становится хорошо видно, что в фильме «Титаник» из четвертой трубы корабля дым не идет. Джеймс Камерон сделал это специально: как оказалось, на «Титанике» эта труба выполняла только декоративную функцию и из нее действительно не шел дым.
А о каких любопытных деталях из фильма можете рассказать вы?
Фото на превью Home Alone / 20th Century Fox