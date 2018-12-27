15 деталей из любимых фильмов, которые мы почему-то никогда не замечали

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Внимательные зрители не перестают находить в фильмах любопытные детали, которые мы почему-то раньше в упор не видели. К примеру, обращали ли вы внимание на то, в какой цветовой гамме снят фильм «Один дома»? А знаете, что сериал «Друзья» и фильм «Человек-паук» связаны между собой?