15+ деталей из культовых фильмов, на которые мы годами не обращали внимания

У каждого из нас найдется хотя бы пара любимых фильмов, засмотренных до дыр. С годами начинает казаться, будто мы изучили их вдоль и поперек, вплоть до мельчайших деталей. Однако режиссеры — непревзойденные мастера наполнять свои творения различными ключами к пониманию сюжета и отсылками, которые часто ускользают даже от самых ярых фанатов. На первый взгляд такие мелочи могут показаться незначительными: например, мы не обращаем внимания на элементы одежды героев или неприметные жесты. Но в них нередко кроется дополнительный смысл.

Мы в AdMe.ru с удовольствием пересмотрели культовые фильмы и выяснили, какие любопытные детали все это время ускользали от нашего глаза.

1. Казино «Рояль»

Пытаясь сбить своих противников с толку, Ле Шиффр касается пальцами виска. Позднее этот же жест повторяет Веспер Линд, когда врет Бонду о том, что Шиффра прибрали к рукам американцы.

2. Рэмпейдж

Каждый раз, когда герой Дуэйна Джонсона показывает свое имя (Дэвис) на американском языке жестов, на самом деле актер изображает жест, означающий слово «rock» («скала»), то есть свой псевдоним в реальной жизни.

3. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

По мере того как власть и сила Белой Колдуньи слабеют, ее ледяная корона тает и уменьшается.

4. Достать ножи

Большую часть фильма Рэнсом носит белый шерстяной свитер. Не исключено, что этой деталью создатели хотели намекнуть на то, что он и является главным злодеем, то есть волком в овечьей шкуре.

5. Джон Уик

Действие первой и последней сцен фильма происходит в одном и том же месте на набережной.

6. Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

Большинство шляп Джека Воробья сделано из резины. Дело в том, что Джонни Депп все время их терял или выбрасывал за борт. После того как он утопил c десяток кожаных шляп, художник по костюмам начал делать их из резины, чтобы они не тонули, а всплывали.

7. Гарри Поттер и Принц-полукровка

В этой сцене можно заметить, что Кормак Маклагген единственный среди болельщиков Гриффиндора не аплодирует и не болеет за Рона Уизли. А все потому, что он проиграл ему место игрока на отборочных матчах по квиддичу.

8. Леон

Домашнее растение главного героя представляет собой разновидность аглаонемы. Леон еще говорит, что они с ним похожи, поскольку у того тоже «нет корней». В конце фильма Матильда сажает растение возле школы, чтобы оно пустило корни. Однако это убьет его, поскольку аглаонемы очень теплолюбивы и не могут пережить зиму.

9. Дэдпул-2

На главном герое можно заметить футболку с изображением кошек и надписью «Оливия и Мередит. Лучшие друзья навсегда». Эти две кошки принадлежат певице Тейлор Свифт, которая является ярой фанаткой франшизы.

10. Загадочная история Бенджамина Баттона

Надгробие миссис Мапл не содержит никакой информации. Это потому, что ранее в фильме Бенджамин говорит, что не может вспомнить, как в точности ее зовут или что-либо еще о ней.

11. Дневники принцессы

В сцене ужина можно увидеть, что Миа — единственная из гостей, кому вместо мяса подали фаршированный помидор, поскольку по книгам она вегетарианка.

12. Джокер

Готовясь дома к интервью, Артур обустроил свою гостиную таким образом, чтобы она напоминала студию, в которой снимается «Шоу Мюррея Франклина». Он даже поставил на столик кружку, на которой написал имя ведущего.

13. Kingsman: Секретная служба

В одном из эпизодов фильма о британских шпионах в ангаре среди прочего транспорта видна желтая подводная лодка, о которой пела культовая британская группа The Beatles.

14. Джон Уик — 2

В диалоге герой Киану Ривза говорит персонажу Лоуренса Фишборна: «У тебя снова есть выбор». Вероятнее всего, это отсылка к фильму «Матрица», в котором ранее снялись оба актера. Тема выбора в нем была едва ли не основополагающей.

15. Оно

По сюжету романа Оно пробуждается каждые 27 лет, чтобы охотиться на детей из городка Дерри. Ремейк фильма с Биллом Скарсгардом в главной роли вышел в 2017 году — спустя ровно 27 лет после премьеры первой экранизации с Тимом Карри.

16. Шоу Трумана

В сцене на пляже луна на секунду освещается вспышкой молнии. Это намекает на то, что она гораздо ближе, чем должна быть, а значит, ненастоящая.