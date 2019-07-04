15 деталей из фильмов, которые ускользнули даже от самых внимательных киноманов

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Создатели фильмов обожают добавлять в свои творения интересные детали и послания. Делают они это неспроста: такие мелочи помогают истории стать душевнее и теплее, ведь выполнены они с любовью к своему делу.

Правда, далеко не всегда удается разглядеть, какие же любопытные мелочи спрятали киноделы в свои работы. AdMe.ru рассказывает о некоторых из них и предупреждает: после прочтения статьи возникает острое желание пересмотреть любимые фильмы.

Студия Pixar всегда славилась тщательной детализацией в своих работах, но на этот раз они грозятся превзойти самих себя: в мультфильме «История игрушек — 4» можно разглядеть каждую ворсинку на одежде персонажей.

В трилогии «Одиннадцать друзей Оушена» можно заметить, как от фильма к фильму растут и становятся все гуще усы персонажа Кейси Аффлека.

Помните эту шикарную сцену в фильме «Укрощение строптивого», когда герой Челентано вытаскивает кровать, на которой лежит героиня Орнеллы Мути, при помощи троса? Создатели картины решили просто нарисовать ковер на полу, чтобы он не задирался и не мешал при съемке.

В мультфильме «Спящая красавица» есть сцена, где принц Филипп и принцесса Аврора танцуют, а феи никак не могут определиться с цветом платья принцессы и постоянно меняют его с розового на голубой. Оказывается, аниматоры бесконечно спорили о том, какого цвета должно быть платье, и в мультфильме решили обыграть эту историю.

Последняя сцена фильма «Назад в будущее» и первая сцена продолжения «Назад в будущее — 2» абсолютно одинаковы, но создателям картины пришлось ее переснять, потому что исполнительница роли Дженнифер была заменена на другую актрису. Постановщики решили сделать это максимально точно, но в этих сценах можно найти множество мелких отличий — сравнение смотрите здесь.

В фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» роль королевы Амидалы исполнила Натали Портман, а вот ее служанку-двойника сыграла Кира Найтли. В юности девушки были так сильно похожи друг на друга (особенно когда их загримировали), что даже мама Киры не могла распознать свою дочь. Эта роль стала первой большой работой в кино для Киры Найтли, поэтому можно сказать, что Натали Портман косвенно повлияла на ее успех в кинематографе.

В мультфильме «Лило и Стич» у Лило есть старшая сестра Нани: она настоящая звезда серфинга и у нее полно медалей. Но вскоре мы замечаем, что серфинг отодвинут на второй план, потому как после смерти родителей Нани полностью сосредоточена на своей сестренке. Кстати, на стене в комнате Нани также можно увидеть постер с Мулан — небольшая отсылка к другому мультфильму студии.

Коронная фраза Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе» изначально звучала как «I’ll come back» вместо «I’ll be back». Правда, смысл от этого ничуть не меняется.

В «Человеке-пауке» с Тоби Магуайром в одной из сцен Питер Паркер говорит, что ему необходимо сфокусироваться — по-английски это звучит как «strong focus». Буквально через секунду после этого он ударяется о машину Ford Focus.

В фильме спрятана еще одна интересная деталь: в одной из сцен Гарри просит Мэри Джейн надеть черное платье для знакомства с его отцом. Вскоре мы видим, что, когда Мэри Джейн знакомится с отцом Гарри в День благодарения, она действительно одета в черное платье.

В мультфильме «Лего. Фильм» можно заметить отпечатки пальцев на костюме главного героя. Вот что значит любовь к деталям!

Обратите внимание на Когсворта в картине «Красавица и чудовище», после того как он превратился в человека: его усы напоминают своими очертаниями стрелки часов.

В фильме «Мстители: Эра Альтрона» скульптура над часами Центрального вокзала Нью-Йорка была заменена на мемориал спасателям: оригинальная скульптура была разрушена во время сражения в первых «Мстителях».

В мультфильме «Бесподобный мистер Фокс» лисенок Эш постоянно старается отличиться от всех остальных. В последней сцене мультфильма он снова это делает: все персонажи пьют яблочный сок, а он выбрал виноградный.

В сцене беседы Джордана Белфорта со швейцарским банкиром в фильме «Волк с Уолл-стрит» обратите внимание на то, что находится за спиной у каждого из персонажей: позади Белфорта раскинулось Женевское озеро, а за спиной банкира стоит аквариум. Таким образом создатели подчеркнули, что «большая рыба» имеет дело с «мелкой рыбешкой».

Подмечали ли вы какие-нибудь любопытные детали в известных фильмах? Поделитесь в комментариях самыми интересными из них, и мы добавим их в следующую подборку.