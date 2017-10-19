15 масштабных декораций в кино, которые мы приняли за графику

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В эпоху компьютерной графики и спецэффектов мы успели забыть, что для многих фильмов строятся впечатляющие декорации. А для самых крутых — по-настоящему грандиозные. AdMe.ru нашел лучшие из них и предлагает взглянуть на самые масштабные декорации, которые воздвигли для любимых фильмов.

1. «Интерстеллар», 2014 — тессеракт

Сцена из фильма «Интерстеллар», в которой герой попадает в тессеракт — четырехмерный куб — внутри черной дыры, вызвала немало споров среди любителей науки о том, как должно было выглядеть четырехмерное пространство. Но мало кто знает, что съемки проходили в реально отстроенной декорации, которая поражает сложностью исполнения.

2. «Матрица: Перезагрузка», 2003 — шоссе

Сцена из фильма «Матрица: Перезагрузка» с погоней на оживленном шоссе планировалась такой сложной, что снимать ее нужно было 3 недели. Освобождать на такой срок настоящее шоссе было слишком дорого и проблематично, так что братья Вачовски решили не мелочиться и построили трассу длиной почти 2,5 км.

3. «Обливион», 2013 — Небесная башня

Когда у режиссера за плечами образование архитектора, можно смело ждать крутые декорации. Вот и Джозеф Косински в «Обливионе» сам спроектировал летающий форпост и курировал его постройку в полную величину. Более того, небо тоже не наложено на синий экран — это реальные съемки с нужной высоты, которые проецировались на круговой экран, опоясывающий декорацию. А во время просмотра фильма даже не возникает сомнений, что Небесная башня — крутая компьютерная графика.

4. «Мстители: Эра Альтрона», 2015 — башня

Marvel славится своими компьютерными спецэффектами, но все равно умудряется нас удивлять. Для съемок фильма «Мстители: Эра Альтрона» компания отстроила самую грандиозную декорацию — штаб супергероев, башню с внутренними съемочными локациями и лифтом.

5. «Багровый пик», 2015 — Аллердейл Холл

Мастер мрачно-прекрасных картин Гильермо Дель Торо при съемках «Багрового пика» не решился доверить создание атмосферы компьютерной графике, так что по его заказу 7 месяцев строили 3-этажный Аллердейл Холл, который был предельно детализирован. Разве что крыши не было — для удобства съемочной группы.

6. «Меч короля Артура», 2017 — мост и курган

Если Гай Ричи берется за съемки фэнтези, можно ожидать чего угодно. Для режиссера история короля Артура — амбициозный проект, который он хочет в будущем поставить в один ряд с «Властелином колец» и «Гарри Поттером». Поэтому уже для первого фильма он не поскупился на декорации: были отстроены огромные сооружения, в том числе настоящий мост и курган.

7. «Бэтмен», 1989 — Готэм-сити

Оскар за лучшие декорации просто так не дают. Понадобилось $ 55 млн и весь талант Тима Бертона, чтобы создать масштабнейшую из декораций — Готэм-сити. Город Бэтмена вышел не просто фоном для фильма, а полноценным героем, характерным и необычным. Горгульи, готические шпили, высокие своды окон, пар из канализации, обширные промзоны — все это создает неповторимую атмосферу.

8. «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», 1983 — баржа Джаббы

В 80-е снимать фантастику могли только те, кто мог из картона и изоленты склеить космический корабль. Самая яркая франшиза тех лет — «Звездные войны» — тоже наполнена самодельными декорациями. Чего только стоит «Кетанна» — баржа Джаббы Хатта, выстроенная в полную величину: 65 метров в длину и 25 в высоту.

9. «Водный мир», 1995 — атолл

До выхода «Титаника» звание самой дорогой картины в истории кино носил «Водный мир». Для съемок было построено множество декораций, самая масштабная из которых — атолл — сооружалась 3 месяца прямо в океане, имела окружность около 400 метров и весила 1 000 тонн.

10. «Банды Нью-Йорка», 2002 — площадь Парадайз-сквер

Режиссер Мартин Скорсезе настолько ответственно подошел к экранизации полюбившегося романа «Банды Нью-Йорка», что 2 года перед съемками изучал архивы в муниципалитете Нью-Йорка и иллюстрации к роману, чтобы детально воссоздать все сцены. По его заказу в мельчайших подробностях отстроена площадь Парадайз-сквер.

11. «Гарри Поттер», гексалогия, 2001-2010

Декорации к фильмам о Гарри Поттере примечательны тем, что после съемок они не отправились пылиться в темных ангарах, а получили вторую жизнь — радуют фанатов поттерианы в Музее Гарри Поттера. Одна из самых впечатляющих декораций к фильму — масштабная миниатюра Хогвартса.

12. «Темный рыцарь», 2008 — больница

Иногда режиссеры с таким размахом подходят к съемкам, что могут выстроить огромную декорацию только ради того, чтобы эффектно уничтожить ее в кадре. Так сделал и Кристофер Нолан в «Темном рыцаре» — больничный корпус был построен ради сцены его взрыва.

13. «Троя», 2004 — троянский конь

Огромный троянский конь, построенный для фильма «Троя», тоже оказался счастливчиком и избежал незавидной участи киношного хлама. Съемочная группа презентовала его турецкому городу Чанаккале, на месте которого располагалась реальная Троя.

14. «Выживший», 2015 — церковь и гора черепов

В «Выжившем» очень много реалистичных и кропотливо созданных декораций. Лодка, на которой путешествовали герои, деревня и две самые впечатляющие декорации фильма: разрушенная церковь и гора черепов.

15. «Терминал», 2004 — терминал

Никакого обмана зрения. Стивен Спилберг мыслит с размахом. Он не стал договариваться с аэропортами или строить декорации по частям, а заказал для своего фильма «Терминал» постройку точной и полноразмерной копии настоящего терминала аэропорта.