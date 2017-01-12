15 цитат невероятной Тильды Суинтон
«Королева независимого кинематографа», «Феномен современного Голливуда» — как только не называют действительно одну из самых необычных актрис современности Тильду Суинтон.
AdMe.ru решил поделиться с вами ее высказываниями, которые показывают, что такое настоящая независимая личность.
- В 10 лет я ехала в поезде, и мне пришло в голову, что ни один сосед по вагону не догадывается, какая же я жалкая личность на самом деле. Это было настоящее откровение: то, что ты показываешь окружающим, совсем не обязательно должно соответствовать твоим внутренним чувствам.
- Мне нравится косметика, но если хочешь быть похожей на себя — это не лучший способ. Макияж заставляет тебя выглядеть кем-то другим.
- Культурные границы гораздо важнее национальных. Вы можете быть одиноким в родном городе, а где-нибудь в Токио, Нью-Йорке или в Бельгии — ощущать себя среди родственников и соседей по двору.
- Дети часто идут наперекор родителям. Вполне вероятно, мои вырастут бухгалтерами-фашистами.
- Принято, что в 19 лет вы должны определиться, что хотите делать в жизни дальше. Чушь! Или считается, что в 20 у вас должны быть серьезные отношения. Чушь! Это все вздор! По себе скажу, если бы я тогда согласилась с этими условностями, то жила бы будто по сигналу.
- На работе я настоящий солдат. Только шансы выжить у меня повыше.
- Быть кинозвездой круто. Мне нравится, когда люди машут мне в аэропортах. Быть арт-хаусным уродцем тоже ничего, но это скорее элитарный спорт.
- Я всегда знала, что некрасива. Это большое преимущество. Я — дизайнерский продукт.
- Нам постоянно твердят, что алкоголики безнадежны. Большинство по-настоящему интересных, энергичных и живых людей, которых я встречала, были алкоголиками. Я думаю, именно надежда заставляет людей пить.
- На оскаровскую церемонию я поехала как турист. Меня охватил ужас, когда назвали мое имя. Стоять на сцене перед тремя миллиардами зрителей — это травма. Лучше бы они выслали приз почтой.
- Три вещи могут вытащить меня из постели: мои дети, фильм, в котором я снимаюсь, и фильм, который я хочу посмотреть. Я очень ленива.
- По-моему, сомнение делает нас людьми. Без сомнения даже праведник потеряет не только чувство реальности, но и чувство самого себя. В отсутствии сомнения есть что-то безумное.
- Я тихий человек. Я счастливее, когда молчу. И я никогда не рассчитывала, что меня поймут.
- Большинство из нас проживает целую жизнь без единого приключения. Но что это за жизнь без погони за мечтой?
Фото на превью eastnews
По материалам azquotes , citaty.info