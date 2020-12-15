15+ человек рассказали про фильмы, которые способны выдавить слезу даже из камня (Серьезно, проверьте сами)

Есть фильмы и мультики, которые так умело играют с чувствами зрителя и дергают его за струны души, что их просто невозможно забыть даже по прошествии многих лет. Именно о таких глубоко эмоциональных картинах, от которых слезы наворачиваются даже спустя годы, спросил пользователь Reddit у других участников платформы. И благодаря сотням ответов образовался большой и ценный тред.