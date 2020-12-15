15+ человек рассказали про фильмы, которые способны выдавить слезу даже из камня (Серьезно, проверьте сами)
Есть фильмы и мультики, которые так умело играют с чувствами зрителя и дергают его за струны души, что их просто невозможно забыть даже по прошествии многих лет. Именно о таких глубоко эмоциональных картинах, от которых слезы наворачиваются даже спустя годы, спросил пользователь Reddit у других участников платформы. И благодаря сотням ответов образовался большой и ценный тред.
Мы в AdMe.ru считаем, что этот список определенно стоит взять на заметку каждому любителю качественного и глубокого кино. Интересно, как много фильмов из перечисленных вы уже смотрели?
- «Марли и я». Я посмотрела фильм целиком только однажды. Выплакала все глаза и с тех пор смотрю только до момента, когда они переезжают в «последний» дом, потому что думаю, что просто не смогу вынести это снова. Хотя до данного эпизода фильм вполне милый. © nfanni97 / Reddit
- «Тайна Коко» сделана так красиво, тоскливо и эмоционально... Концовка напоминает мне о моей бабушке, которая ушла в мир иной в 2018 году. У нее была болезнь Альцгеймера, но, когда я играл и пел для нее любимые и знакомые песни, это всегда помогало ей воспрянуть духом. © playcat / Reddit
- Не знаю почему, но я плачу каждый раз, когда смотрю финал «Форреста Гампа». © ziostraccette / Reddit
- «Лис и пес». Что мне нравится в этом мультфильме, так это то, что абсолютно каждый персонаж вызывает сопереживание. И еще его делает уникальным то, что, в отличие от остальных злодеев Disney, здешний антагонист — не чистое зло и его действия вполне оправданны. Он справедливо жаждал мести. © WhyTheHellnaut / Reddit
- «Головоломка». Я впервые посмотрел ее в самолете. Говорят, существует такой феномен: люди особенно эмоциональны, когда летают в одиночку. Что ж, я даже боюсь представить, что думали остальные пассажиры, наблюдая, как я рыдаю над мультиком. © RockerElvis / Reddit
- «Мост в Терабитию». Мама сказала, что это плагиат на «Хроники Нарнии», но это не так. Во время просмотра она заснула, мои братья ушли, я смотрел его один. И в какой-то момент прямо из ниоткуда меня пронзило осознание, что на самом деле этот фильм о том, как двое детей впадают в психоз и отрицают свои реальные проблемы. © Alistair_TheAlvarian / Reddit
- «Список Шиндлера». Момент, когда Оскар сокрушается из-за того, что не смог спасти еще одного человека. © one_geeky_amber / Reddit
- Последние кадры из «Корпорации монстров» всегда заставляют меня плакать. Когда Салли заглядывает внутрь и мы слышим, как Бу говорит: «Киса!». Это просто отличный финал. © Funandgeeky / Reddit
- «Жизнь прекрасна». Этот ужас и жестокость, которые творятся на протяжении всего фильма, заставляют меня чувствовать себя оцепеневшим и подавленным. Но затем мальчик кричит «Мама!» в самом конце, и представление о радости, которую, должно быть, испытывает мать, наконец нашедшая своего ребенка, будоражит все скрытые эмоции и выливается фонтаном слез. © MooFu / Reddit
- «Перед тем как бабушка умерла, ты у нее что-то спросила, и она сказала: „Каждый день“. Что ты спросила?» — «Гордится ли она мной».
Из фильма «Шестое чувство». © GlobalPhreak / Reddit
- «Спасение рядового Райана». Плачу каждый раз. © ChickenSaysBAWK / Reddit
- Сцена с музыкантами из «Титаника». Во время очередного просмотра, пока корабль тонул, я отвлеченно искал мелодию, которую они играли, и даже подумал: «Это нелепо, почему в фильмах все преподносится так драматично?» Но затем сцена продолжилась, и вот он я, снова плачу так, будто никогда прежде не видел этот фильм. © Tortono / Reddit
- Из всех фильмов, которые когда-либо заставляли меня плакать, «Зеленая миля» постоянно будто прорывает плотину в моих глазах, выпуская море слез. © RK800-50 / Reddit
- «Интерстеллар», когда Мерф отвечает: «Потому что отец обещал мне». © zoltanson666 / Reddit
- «Стальные магнолии». Слоган этого фильма: «Самый смешной фильм, который заставит вас плакать». Думаю, более точного описания и не придумаешь. © dtopps / Reddit
- Я посмотрела этот мультфильм вскоре после того, как узнала, что у меня никогда не будет детей. Начало разбило мне сердце с первого взгляда! Я просто помню, как мы с моим бывшим мужем смотрели друг на друга и по нашим щекам текли слезы. К счастью, врачи не всегда оказываются правы, и теперь у меня по дому бегают 2 миньона. Но я все еще плачу каждый раз, когда смотрю «Вверх», потому что помню те чувства. © Ma2laJo / Reddit
- «Хатико: Самый верный друг». Я выплакала все глаза. А на прошлой неделе на работе по радио заиграла мелодия из последней сцены, и мне буквально пришлось бороться со слезами снова. © LilBebi / Reddit
- А я не могу пересмотреть фильм «Куда приводят мечты». После первого просмотра я проплакала, наверное, целый час и потом еще мучилась из-за головной боли около 3 дней. А ведь тогда у меня еще даже не было детей! Сейчас я понимаю, что у меня просто нет возможности снова восстанавливаться 3 дня после просмотра этого фильма. © [deleted] / Reddit
- Не знаю почему, но именно история любви в «ВАЛЛ·И» цепляет меня сильнее, чем любая другая. © BoggsWH / Reddit
- «Крупная рыба». Я так рыдала в кинотеатре в конце этого фильма, что просидела там вплоть до конца титров, пока уже не загорелся свет для уборщиков. Но и тогда, несмотря на смущение, я все равно не могла успокоиться, поэтому засела в туалете еще на целых 20 минут, просто пытаясь взять под контроль эмоции, чтобы выйти обратно к друзьям. К счастью, они терпеливо ждали у машины и не слишком меня дразнили. © Orpheus_is_emo / Reddit
Какие еще эмоциональные фильмы, проникающие в самую душу, вы могли бы добавить к перечисленным в этой подборке?