Пользователи сети рассказали, как они с ходу вычисляют плохие фильмы. И мы жалеем, что не додумались до этого раньше
Прожженные киноманы способны не то что с первых минут — уже по вступительным титрам вычислить второсортный фильм, а вот неподкованному зрителю для этого может понадобиться посмотреть добрую его половину. Но кому же захочется тратить даже полчаса своего драгоценного времени на кино, которое совершенно того не стоит? Благо есть признаки, по которым определить его сможет любой из нас.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо треда, где пользователи сети рассказали, как они с ходу определяют, что фильм нужно обходить десятой дорогой. Оказывается, иногда сделать это можно еще до выхода ленты на экраны.
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Если вы ни разу не засмеялись во время просмотра трейлера комедии, не тратьте на нее время. © mayargo7 / Reddit
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— Персонажи в первые минуты фильма разговаривают неестественно, только чтобы донести до зрителя какую-то информацию. © Sweaty_Woman / Reddit
— Точно! Что-то вроде:
— Привет, моя лучшая подруга, которая ненавидит своих родителей. Как ты?
— У меня все хорошо. А как твоя работа на бумажной фабрике, где ты познакомилась с тем сногсшибательным парнем?
— Неплохо, но он играет на тромбоне, а ты же знаешь, как я ненавижу тромбон! © thors_t**s / Reddit
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Когда оценка критиков очень высокая, а оценка обычных зрителей, наоборот, крайне низкая. © _n8orious_ / Reddit
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Вся шумиха вокруг фильма связана с участием в нем одной звезды, а о сценарии, режиссуре, спецэффектах и прочем не говорится ни слова. © unknown author / Reddit
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Если в рекламе фильм ужасов преподносится как «самый страшный на свете», скорее всего, не такой уж он и страшный. Создатели просто пытаются разжечь в вас любопытство и желание проверить, действительно ли это так. © Selcouth2077 / Reddit
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Фильм — ремейк классики с одними женщинами в главных ролях. В таких случаях бюджет обычно тратится на гонорары популярных актрис и рекламную кампанию, но не на хороших сценаристов. © Ivanka_Gorgonzola / Reddit
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Если в трейлере есть цитаты из рецензий, проверьте, кто написал каждую из них, потому что для по-настоящему плохих фильмов они часто используют несколько фраз из одного и того же положительного отзыва. © Tricky4279 / Reddit
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Закадровый голос открывает фильм или помогает с продвижением сюжета. Обычно это означает либо слабый сценарий, либо то, что авторы фильма не знали, как реализовать сцены, поэтому решили: «Пусть он просто растолкует сюжет!» © jackof47trades / Reddit
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«По роману Стивена Кинга». Экранизации его книг всегда бодро и интересно начинаются, но к концу стремительно скатываются. © Heiziux / Reddit
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Сценарист, режиссер, продюсер и исполнитель главной роли в фильме — это один человек. © K1nd4Weird / Reddit
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— Если фильм начинается с какой-нибудь цитаты, скорее всего, он будет претенциозным и второсортным. © ThymeOfDyeing / Reddit
— Я была настроена оптимистично по отношению к «Новым мутантам», но затем услышала первые слова в фильме: «Папа любил повторять, что в каждом из нас живут два медведя...» И машинально прошептала: «О нет». © ADreadPirateRoberts / Reddit
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В фильме снимаются знаменитости, не имеющие актерского опыта. © Cabotage105 / Reddit
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Когда у вас есть ощущение, что в трейлере вам показали практически весь фильм. © dklein15 / Reddit
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Реклама пестрит фразами в духе «Критики обещают, что вы будете смеяться в голос»? Скорее всего, фильм — полный отстой. © an_ineffable_plan / Reddit
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Ремейк отменного классического фильма в большинстве случаев обещает быть второсортным. © betelgeux / Reddit
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В фильм запихнули любовную линию, хотя его жанр не имеет отношения к мелодраме. © Vaiara / Reddit
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Когда в трейлере показаны все ключевые повороты сюжета, а закадровый голос еще и подробно объясняет, почему они важны. © ElChorizo / Reddit
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Дата выхода может дать вам весьма широкое представление о фильме. К примеру, в январе или феврале выходят:
1. Фильмы, заточенные под «Оскар», которые до этого крутили только в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.
2. Мелодрамы и романтические комедии, обычно они выходят в прокат в пятницу перед Днем святого Валентина.
3. Второсортные фильмы, из которых дистрибьюторы надеются выжать по максимуму прибыли.
В конце марта — начале апреля и в сентябре также, как правило, не стоит ожидать в кинотеатрах первоклассных фильмов. Качественные ленты студии обычно приберегают для летнего сезона блокбастеров или сезона наград (октябрь — середина декабря). Конечно, бывают исключения, но нечасто. © RayAnselmo / Reddit
А как вы определяете плохие фильмы? Возможно, вы открыли для себя собственные предупреждающие «звоночки»?