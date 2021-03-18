Пользователи сети рассказали, как они с ходу вычисляют плохие фильмы. И мы жалеем, что не додумались до этого раньше

Если вы ни разу не засмеялись во время просмотра трейлера комедии, не тратьте на нее время. © mayargo7 / Reddit

— Персонажи в первые минуты фильма разговаривают неестественно, только чтобы донести до зрителя какую-то информацию. © Sweaty_Woman / Reddit

— Точно! Что-то вроде:

— Привет, моя лучшая подруга, которая ненавидит своих родителей. Как ты?

— У меня все хорошо. А как твоя работа на бумажной фабрике, где ты познакомилась с тем сногсшибательным парнем?

— Неплохо, но он играет на тромбоне, а ты же знаешь, как я ненавижу тромбон! © thors_t**s / Reddit