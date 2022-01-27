15 человек поделились, какие избитые приемы киношников им уже осточертели

Над созданием фильма или сериала работает огромная команда людей, которая часто включает в себя специалистов определенных профессий, консультирующих режиссеров и сценаристов. Например, когда сюжет затрагивает астрофизику, психологию, хореографию или другие узкие сферы. Но даже при этом зрители во время просмотра нередко задаются вопросом: почему никто не скажет киноделам, что какие-то приемы и сценарные ходы уже давно изжили себя и смотрятся, мягко говоря, нелепо?