15 человек поделились, какие избитые приемы киношников им уже осточертели
Над созданием фильма или сериала работает огромная команда людей, которая часто включает в себя специалистов определенных профессий, консультирующих режиссеров и сценаристов. Например, когда сюжет затрагивает астрофизику, психологию, хореографию или другие узкие сферы. Но даже при этом зрители во время просмотра нередко задаются вопросом: почему никто не скажет киноделам, что какие-то приемы и сценарные ходы уже давно изжили себя и смотрятся, мягко говоря, нелепо?
Мы в AdMe.ru наткнулись на любопытный тред, где люди рассказали, какие вещи напрочь портят им впечатление от фильма или сериала.
- В напряженной сцене (например, когда герои прячутся от злодея) кто-то случайно чихает или в самый неподходящий момент у кого-то звонит телефон. А еще вместо того, чтобы позвонить в полицию, персонаж звонит своему другу, а тот не берет трубку. © NinoAmon87 / Reddit
- Маленькие дети развиты не по годам и разговаривают как философы или психотерапевты, окончившие Гарвард. Чаще всего замечал такое в романтических комедиях. Пусть дети остаются детьми! © DatasFalling / Reddit
- Персонажей «воскрешают», только чтобы оживить сюжет. © Wanted-TreeGuy / Reddit
- Именно это произошло в «Бумажном доме». Берлин умер еще в первом сезоне, а в итоге в сериале у него больше экранного времени, чем у живых героев, из-за постоянных скачков сюжета в прошлое, которые занимали по 2/3 сезона. И все потому, что персонаж получился очень харизматичным, а такой головокружительный успех авторы не предвидели. Вот и наступили на собственные грабли. © ExWeirdStuffP***star / Reddit
- В фильмах по комиксам постоянно забывают о чьих-то суперспособностях. Особенно в батальных сценах, когда персонаж может одолеть противника за какие-то 2 секунды, но не использует свои силы, потому что это не позволит снять зрелищный экшен. © ImReellySmart / Reddit
- Жутко бесит, когда герои влюбляются друг в друга, хотя единственное, что их объединяет, — это совместно пережитый опыт. Отношения требуют большего, для этого недостаточно просто находиться в одном месте в одно время. © notreallylucy / Reddit
- В этом плане мне понравился фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», где 2 главных героя остались хорошими друзьями. Высосанная из пальца романтика только испортила бы впечатление. © dreagan021 / Reddit
- В фильмах про зомби никогда нет детей-зомби, заметили? © lalunanova / Reddit
- Крестьяне из фильмов и сериалов, действия которых происходят в Средние века, выглядят так, будто только что от стилиста. © lookonthedarkside66 / Reddit
- О да, первое, что приходит на ум, — Цири из второго сезона «Ведьмака». В каждой сцене у нее были наращенные ресницы, идеальный тон лица и помада, а ведь она несколько месяцев была в дороге. © Mr_Clovis / Reddit
- В фильме используют компьютерную графику, чтобы заставить почти 80-летнего актера выглядеть на 40. Вот только движения выдают его реальный возраст с головой, особенно в сценах с драками. © Oggmonster42 / Reddit
- Авторы фильма нарушают правила, которые сами же установили. © MLD802 / Reddit
- Именно. В созданной вами вселенной могут быть самые абсурдные законы и правила, но если уж вы их установили, будьте добры их соблюдать. © kingalbert2 / Reddit
- По этой причине меня всегда жутко раздражало, когда кто-то указывал на сюжетную дыру или отсутствие логики в «Игре престолов», а люди ему отвечали: «Ой, да в сериале есть драконы, чему тут можно удивляться?» Да, драконы — часть этой вселенной, но сюжет все равно должен иметь смысл. © ChimpBottle / Reddit
- А меня выводит скачущая в фильме громкость, когда к диалогам героев приходится прислушиваться, чтобы разобрать слова, зато во время взрывов и экшен-сцен оглохнуть можно. © idothisforauir***ch / Reddit
- Сюжет работает только благодаря «слабоумию и отваге» персонажей. Например, когда астробиолог снимает защитный шлем или снаряжение на неизведанной планете. Настоящий астробиолог никогда не стал бы этого делать, но зато теперь все заражены и сюжет продвинулся. © antipho / Reddit
- Основные вопросы можно решить, просто обсудив их, но вместо этого персонаж говорит: «Нет времени объяснять», что только усиливает конфликт из-за недопонимания. © annoyingone / Reddit
- Зато злодей всегда найдет время в подробностях описать положительному герою свой коварный план. © Kanigamer123 / Reddit
- Слишком старательно прописанные и из-за этого неправдоподобные диалоги, которые так и кричат: «Смотрите, какая я остроумная!» Яркий пример — фильм «Джуно». © freebird12g / Reddit
- Путешествия во времени решают любую проблему, и из-за этого драматические сцены утрачивают смысл. Главный герой умирает? Не беда, перенесемся во времени и предотвратим это. Случается трагедия? Не страшно, и это исправим. Однако скачки во времени используются только для продвижения сюжета. Если умирает второстепенный персонаж, мы не будем это предотвращать, ведь такой поворот можно использовать в качестве мотивации поступков главного героя. © likeaword / Reddit
- Персонажи-мужчины появляются в кадре без рубашки, когда в этом нет необходимости и это ничем не обосновано. У такого клише, кстати, даже название есть — «эффект Шетнера», в честь актера Уильяма Шетнера, который в «Звездном пути» постоянно щеголял топлес без причины. © awaythrowniamnow / Reddit
А какие приевшиеся приемы способны испортить вам впечатление от фильма или сериала?
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