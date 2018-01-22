15 обычных людей, которые устали говорить «Нет, я не снимался в том фильме»

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Кто-то мечтает о внешности знаменитости, а кто-то с нею родился. Одни «близнецы» звезд обходятся парой фотосравнений для друзей в соцсети, а другие зарабатывают на этом, сделав схожесть своей фишкой. Благодаря сходству во внешности действительно можно ненадолго почувствовать себя знаменитостью. AdMe.ru нашел 15 человек, которые выглядят так, словно их разлучили в детстве со знаменитостями. Не удивимся, если у них иногда и автограф на улице просят.

Джеймс Мартин и Колин Фаррелл

Кажется, Джеймс больше похож на Колина Фаррелла, чем он сам. Он решил, что такое сходство не должно пропадать попусту, и стал позировать для фотосессий, выступать на вечеринках и мероприятиях, где изображает актера и приветствует гостей.

«Мой племянник выглядит как маленький Дастин» (Гейтен Матараццо)

Пользователь твиттера sadie поделилась фотографией своего племянника, и она быстро разошлась по сети. Неудивительно, ведь малыш действительно выглядит как мини-копия героя сериала «Очень странные дела».

Гильермо Запата и Джордж Клуни

«Клон» любимца женщин Джорджа Клуни владеет собственными рестораном и баром, а также работает актером и моделью.

Эметист Роуз и Леди Гага

Девушка так говорит о своем сходстве с известной певицей: «Если бы я получала по доллару каждый раз, когда меня сравнивают с Леди Гага, я была бы чертовски богата».

Хейди Эйган и Кейт Миддлтон

Хейди решила использовать свое сходство с герцогиней по максимуму и оставила работу официантки, чтобы стать двойником Кейт и выступать на мероприятиях. Она также работает с другими двойниками, чтобы вместе делать «королевские» фото.

Дженис Гэрей и Дженнифер Лопес

Дженис занимается бодибилдингом и даже не думала, что похожа на Джей Ло, пока в сети не начали обсуждать ее сходство с певицей. Девушка призналась, что является ее поклонницей и хотела бы встретиться с нею в реальной жизни.

Иззи Изерман и Джиджи Хадид

Модель и блогер Иззи поняла, что она действительно похожа на звезду, когда модельное агентство MiLK поделилось ее фото с подписью «Новая фигуристая Джиджи Хадид».

Регги Браун и Барак Обама

Регги Браун — артист и исполнитель пародий. Когда он записал пародийное видео на клип песни Gangnam Style, где изображал Обаму, его посмотрели более 100 млн раз. Регги был так хорош, что многие пользователи из Китая приняли его за настоящего Барака.

Камилла Шэдболт и Виктория Бекхэм

Как и многие двойники звезд, Камилла не упустила возможности подработать «клоном» Виктории. Отличная идея, учитывая, что как-то на улице фотограф газеты The Sun принял девушку за звезду и начал ее фотографировать.

Кристина Макнэб и Лили-Роуз Депп

19-летняя блогер и визажист не просто похожа на знаменитую дочь Джонни Деппа, но и подчеркивает их сходство макияжем.

Мартин Джордан и Гордон Рамзи

Внешность всемирно известного шеф-повара привела Мартина на телевидение: он участвовал в ТВ-шоу Britain’s Got Talent и Lookalikes Show и даже снялся в программе со своим звездным двойником.

Мэтью Хикс и принц Гарри

Мэтью так похож на королевскую особу, что даже участвовал в ТВ-шоу I Wanna Marry Harry, где девушки соревновались за возможность пойти на свидание с «принцем Гарри».

Мелисса Бейзен и Анджелина Джоли

Многие поклонницы Анджелины Джоли мечтают о внешности актрисы, а маме двоих детей из Висконсина повезло с нею родиться. Мелисса признается, что всегда восхищалась актрисой, и потому постоянные сравнения с ее кумиром все еще кажутся ей невероятными.

Бриттани Уильямс и Бейонсе

Бриттани живет в Детройте, и она так похожа на знаменитую певицу, что однажды ей пришлось убегать от обознавшихся фанаток, которые просили ее спеть Single Ladies.

Близнецы Кэтзенбах и Брэдли Купер

Кажется, природа была очень довольна, каким получился Брэдли Купер, и потому создала сразу двух двойников-близнецов. Они так похожи на актера, что их принимают за Купера буквально повсюду, даже в баре, в котором проходили съемки фильма «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок».

Среди наших читателей тоже наверняка есть двойники знаменитостей, не так ли? Поделитесь фото в комментариях!