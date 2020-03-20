15 человек, которые озвучивают мультперсонажей (Кажется, они даже внешне стали похожими на своих героев)

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«Арабская ночь, волшебный Восток...» Многие бежали к телевизору, когда слышали эту песню, чтобы увидеть новые приключения Аладдина и его друзей. Наверное, не все вспомнят, как звучал голос главного героя или Жасмин, но незабываемая манера речи наглого попугая Яго, кажется, врезалась в нашу память сильнее всего. Точно так же запомнился многим русскоязычным зрителям и неподражаемый голос Гомера Симпсона, который принадлежит тому же самому актеру, что когда-то озвучивал знаменитого попугая.

Мы в AdMe.ru пересмотрели еще раз все наши любимые мультфильмы и нашли российских актеров дубляжа, которые подарили свои голоса и частичку души знаменитым героям анимации.

1. Губка Боб — Сергей Балабанов

Неистовый смех главного героя мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» принадлежит актеру Московского театра юного зрителя Сергею Балабанову. На его счету более 200 персонажей зарубежных фильмов, которым он подарил свой голос, например швейцарский ученый Арним Зола из «Мстителей».

2. Патрик Стар — Юрий Маляров

Глуповатую, но совестливую розовую морскую звезду и лучшего друга Губки Боба озвучил мастер дублирования Юрий Маляров, чьим голосом также говорят Питер Гриффин и Кливленд Браун из мультфильма «Гриффины». Некоторым зрителям актер мог также хорошо запомниться ярким озвучиванием сержанта Ника Лассарда и лейтенанта Маузера из «Полицейской академии».

3. Сэнди Чикс — Лариса Некипелова

Актриса проработала около 30 лет во МХАТе, а после завершения театральной карьеры начала заниматься озвучиванием зарубежных кинолент на студии «Мосфильм». Ее голосом говорит не только изобретательная белка — подруга Губки Боба, но и Нарцисса Малфой из фильмов о Гарри Поттере.

4. Шелдон Джей Планктон — Юрий Меншагин

Голосом коварного Планктона из мультфильма про Губку Боба говорит Юрий Меншагин — профессиональный актер дубляжа, который озвучил более 440 героев кино, сериалов и мультфильмов. В основном его голос доставался отрицательным персонажам, например злому мышонку Брейну из мультфильма «Пинки и Брейн». А в 90-е годы именно он озвучивал главные мужские роли в сериалах «Дикая Роза» и «Просто Мария».

5. Мистер Крабс — Александр Хотченков

Александр более 45 лет проработал в московском детском театре РАМТ, исполнил около 40 ролей в кино и озвучил боле 70 героев зарубежных фильмов и сериалов, в том числе алчного краба из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

6. Сквидвард — Иван Агапов

Актер кино и член труппы театра «Ленком», а также режиссер нескольких сезонов ситкома «Папины дочки» снялся в более чем 170 фильмах и сериалах, озвучил около 40 голливудских кинолент. Именно его голосом говорит циничный осьминог Сквидвард из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

7. Нюша — Светлана Письмиченко

Голос жизнерадостной девочки-поросенка Нюши из мультфильма «Смешарики» принадлежит петербургской артистке Театра имени Ленсовета, где Светлана работает уже более 30 лет. Актрису можно также увидеть в одной из главных женских ролей в фильме «Брат» и в нескольких эпизодах сериалов «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

8. Крош — Антон Виноградов

Услышав, как разговаривает Антон, скорее всего, его сразу узнают и дети, и взрослые. Ведь он мастерски озвучивает не только энергичного зайчика из «Смешариков», но также является официальным голосом «5 канала» на телевидении и музыкального drum-n-bass-фестиваля «Пиратская станция».

9. Бараш — Вадим Бочанов

Вадима, голосом которого разговаривает меланхоличный сиреневый барашек из мультфильма «Смешарики», можно увидеть в постановках петербургского театра «На Литейном». Также актер сыграл несколько эпизодических ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».

10. Лунтик и Лиза Барбоскина — Екатерина Гороховская

Екатерина несколько лет проработала в ТЮЗе и БДТ, сегодня является театральным критиком, а также озвучивает сиреневого малыша с Луны и Пчеленка из мультфильма «Приключения Лунтика и его друзей». Ее голосом говорит и одна из героинь сериала «Барбоскины» — ябеда Лиза.

11. Яго и Гомер Симпсон — Борис Быстров

В 21 год Борис сыграл главную роль в фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина», которая принесла ему славу, но вскоре решил уйти из киноиндустрии и посвятить себя сцене. Уже более 50 лет он является ведущим актером театра имени Ермоловой. Вместе с супругой Ириной Савиной принимает участие в дублировании мультфильмов «Симпсоны» и «Футурама». Его голосом разговаривает Гомер и все мужские персонажи этих сериалов, а также задиристый попугай Яго из «Аладдина».

12. Мардж Симпсон — Ирина Савина

Ирина начала сниматься в кино еще в школьные годы. Популярной ее сделала роль Кати Панферовой в фантастическом фильме «Москва — Кассиопея». Сегодня Савина играет в театре имени Ермоловой и озвучивает всех женских и детских персонажей мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама».

13. Эрик Картман — Евгений Рыбов

Многим зрителям MTV его манера речи хорошо знакома, ведь Евгений был официальным голосом музыкального канала в России, а также снимался в нескольких сериалах и передачах на ТНТ. Но большую популярность актеру принесла работа с несносным персонажем мультсериала «Южный парк».

14. Свинка Пеппа — Ольга Шорохова

Кроме любознательной свинки голосами Ольги разговаривают пчелка Майя, муми-тролли и главная героиня Хельга из мультфильма «Арнольд!».

15. Маша — Алина Кукушкина

Алина начала озвучивать шаловливую Машу с 7-летнего возраста, и так как юная актриса не могла смеяться по запросу, как этого требовал сценарий, ее маме приходилось щекотать девочку. В первых 30 сериях звучит естественный голос актрисы, а когда она начала взрослеть, на помощь пришли звукорежиссеры, которые сделали голос Алины более детским и звонким.