15 будоражащих фильмов, которые заставят бросить все дела и прилипнуть к экрану
Современная жизнь не обходится без рутины, и каждый из нас так или иначе нуждается в новых и ярких эмоциях. А самый простой и верный способ их получить — посмотреть хорошее кино. Таким образом можно совместить приятное с полезным: и сделать передышку, и зарядиться энергией для последующих дел.
Мы в AdMe.ru любим испытывать на себе магию кино. В нашей сегодняшней подборке фильмы, каждый из которых способен по-настоящему задеть за живое.
1. Доктор сон (2019)
Фильм снят по произведению Стивена Кинга. Дэни Торранс, центральный персонаж картины, с детства обладает телепатическим даром. Но, повзрослев, герой утрачивает уникальные способности. Однажды он узнает о таинственных охотниках, целью которых становятся такие особенные дети, и думает, как их спасти. Прежде всего ему нужно будет помочь одаренной девочке по имени Абра.
2. Посвященный (2014)
Главный герой по имени Джонас живет в идеальном мире будущего, в котором нет никаких проблем и горестей. Но в то же время человечество лишилось эмоций и воспоминаний. Совет общества принимает решение сделать Джонаса Хранителем памяти, которую ему нужно перенять у Учителя. Так начинается ожесточенная борьба против системы.
3. Левша (2015)
Фильм рассказывает о Билли Хоупе — чемпионе мира по боксу в полутяжелом весе. Его роль сыграл Джейк Джилленхол. Спортсмен ничем не обделен: помимо блестящей карьеры у него есть любящая семья. Но в один несчастливый день из жизни уходит его жена, и мужчина остается с дочерью. Теперь ему нужно собрать всю волю в кулак и преодолеть горькую утрату.
4. Воины света (2009)
Действие киноленты происходит в недалеком будущем, где подавляющее большинство землян превратилось в вампиров. Те, кто остался человеком, встают на борьбу с бессмертными кровопийцами. Главный гуманист в исполнении Итана Хоука всеми правдами и неправдами старается спасти умирающий мир.
5. Гость (2011)
У Мэри были очень тяжелые отношения с мужем. Получив развод, она переезжает и начинает жизнь с нуля. Но планам все изменить не суждено осуществиться. Из-за рокового телефонного звонка девушка оказывается затянутой в паутину интриг. Звонки будут повторяться, а от Мэри потребуют невыполнимого.
6. Австралия (2008)
Овдовевшая английская аристократка Сара Эшли в исполнении Николь Кидман получает в наследство ранчо на севере Австралии. Чтобы спасти свою собственность от англичан-скотоводов, она приезжает в имение перед самым началом военных действий. Гуртовщик, которого сыграл Хью Джекман, помогает ей перегнать скот в другой город. Мужчина и женщина проникаются друг к другу симпатией.
7. Королева Мария (2019)
Мария появилась на свет в могущественной семье. Она могла сесть на трон королевы Великобритании, но отвергла короля Георга V, предложившего ей брак. Ее избранником становится Фердинанд, румынский кронпринц. С тех пор королева оказывается втянута в бесконечные скандалы и конфликты.
8. Сердца и кости (2019)
Дэниел — военный фотограф, чья работа заключается в нескончаемых командировках по горячим точкам. Герой оказывается в самых разных уголках планеты и запечатлевает самые разные события. Однажды, вернувшись домой, он решает устроить выставку своих фотографий. Перед ней к Дэниелу обращается таксист Себастиан, беженец из Южного Судана. Он просит фотографа сделать пару кадров африканских хористов из городской общины. Но позже выясняется истинный мотив: дело в том, что на одном из фото, сделанных Дэниелом, запечатлена родная деревня Себастиана, где погибли его близкие много лет назад. Таксист умоляет не выставлять работу, ведь теперь у героя началась новая жизнь и появилась семья, не знающая о трагедии.
9. Любовь между строк (2019)
Героиня фильма по имени Эми — замужняя домохозяйка. Как-то раз она допускает ошибку в адресе электронной почты и отправляет письмо незнакомцу по имени Лео. После этой случайности привычный ритм жизни меняется и виртуальные приятели начинают испытывать друг к другу чувства.
10. Жесткое прошлое (2019)
Однажды судьба сводит молодого фермера и девушку, живущую в резервации. Как-то раз героиня таинственным образом исчезает, и мужчина тут же бросается на поиски, в ходе которых он выяснит множество неожиданных подробностей о жизни в регионе. Он решает во что бы то ни стало спасти свою новую знакомую.
11. Присутствие великолепия (2012)
Молодой человек по имени Пьетро мечтает об актерской карьере. Он решает переехать в Рим, где почти сразу находит жилье — просторное и подозрительно дешевое. Очень скоро в квартире начинают происходить странные вещи. Однажды герой начинает видеть призраков, и после этой встречи его жизнь уже никогда не станет прежней.
12. Наше время (2018)
Центральный персонаж картины — поэт Хуан. Вместе с супругой Эстер он переехал на небольшое ранчо. Там Эстер знакомится с интересным мужчиной, и у них завязывается роман. Уязвленный ревностью мужчина, который до этого предоставлял благоверной полную свободу, не знает, как пережить случившееся.
13. Три лица (2018)
Известная кинозвезда Бенхаз получает видеозапись от девушки, которая живет в деревне. В нем она рассказывает о конфликте с семьей, запрещающей ей осуществить свою мечту и стать актрисой. Вместе со знакомым режиссером героиня отправляется в глубинку. Теперь им придется потрудиться, чтобы наладить отношения со своенравными родственниками.
14. Хеппи-энд (2017)
Под одной крышей собирается довольно странная семья. Кто-то страдает деменцией, кто-то неврозами из-за упорной работы, кто-то просто не может взять себя в руки. И в этой компании оказывается 12-летняя Эва — дочка от предыдущего брака одного из присутствующих. Удастся ли ей найти общий язык с этими непростыми людьми?
15. Ловушка разума (2019)
Юрист по имени Фрэнк работает в страховой компании. Ему наскучила рутина, а единственная радость в его жизни — мысли о предстоящем повышении. Накануне совета директоров Джефф, друг Фрэнка, приглашает его на вечеринку. Там герой встречает загадочного незнакомца, который изменит его жизнь навсегда, стерев грань между реальностью и вымыслом.
А какой фильм трогает вас до глубины души?