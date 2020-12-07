15 будоражащих фильмов, которые заставят бросить все дела и прилипнуть к экрану

Современная жизнь не обходится без рутины, и каждый из нас так или иначе нуждается в новых и ярких эмоциях. А самый простой и верный способ их получить — посмотреть хорошее кино. Таким образом можно совместить приятное с полезным: и сделать передышку, и зарядиться энергией для последующих дел.

Мы в AdMe.ru любим испытывать на себе магию кино. В нашей сегодняшней подборке фильмы, каждый из которых способен по-настоящему задеть за живое.

1. Доктор сон (2019)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,3 Фильм снят по произведению Стивена Кинга. Дэни Торранс, центральный персонаж картины, с детства обладает телепатическим даром. Но, повзрослев, герой утрачивает уникальные способности. Однажды он узнает о таинственных охотниках, целью которых становятся такие особенные дети, и думает, как их спасти. Прежде всего ему нужно будет помочь одаренной девочке по имени Абра.

2. Посвященный (2014)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 6,5 Главный герой по имени Джонас живет в идеальном мире будущего, в котором нет никаких проблем и горестей. Но в то же время человечество лишилось эмоций и воспоминаний. Совет общества принимает решение сделать Джонаса Хранителем памяти, которую ему нужно перенять у Учителя. Так начинается ожесточенная борьба против системы.

3. Левша (2015)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,4 Фильм рассказывает о Билли Хоупе — чемпионе мира по боксу в полутяжелом весе. Его роль сыграл Джейк Джилленхол. Спортсмен ничем не обделен: помимо блестящей карьеры у него есть любящая семья. Но в один несчастливый день из жизни уходит его жена, и мужчина остается с дочерью. Теперь ему нужно собрать всю волю в кулак и преодолеть горькую утрату.

4. Воины света (2009)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 6,4 Действие киноленты происходит в недалеком будущем, где подавляющее большинство землян превратилось в вампиров. Те, кто остался человеком, встают на борьбу с бессмертными кровопийцами. Главный гуманист в исполнении Итана Хоука всеми правдами и неправдами старается спасти умирающий мир.

5. Гость (2011)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 6,1 У Мэри были очень тяжелые отношения с мужем. Получив развод, она переезжает и начинает жизнь с нуля. Но планам все изменить не суждено осуществиться. Из-за рокового телефонного звонка девушка оказывается затянутой в паутину интриг. Звонки будут повторяться, а от Мэри потребуют невыполнимого.

6. Австралия (2008)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 6,6 Овдовевшая английская аристократка Сара Эшли в исполнении Николь Кидман получает в наследство ранчо на севере Австралии. Чтобы спасти свою собственность от англичан-скотоводов, она приезжает в имение перед самым началом военных действий. Гуртовщик, которого сыграл Хью Джекман, помогает ей перегнать скот в другой город. Мужчина и женщина проникаются друг к другу симпатией.

7. Королева Мария (2019)

Рейтинг IMDb — 7,8 Мария появилась на свет в могущественной семье. Она могла сесть на трон королевы Великобритании, но отвергла короля Георга V, предложившего ей брак. Ее избранником становится Фердинанд, румынский кронпринц. С тех пор королева оказывается втянута в бесконечные скандалы и конфликты.

8. Сердца и кости (2019)

Рейтинг IMDb — 6,5 Дэниел — военный фотограф, чья работа заключается в нескончаемых командировках по горячим точкам. Герой оказывается в самых разных уголках планеты и запечатлевает самые разные события. Однажды, вернувшись домой, он решает устроить выставку своих фотографий. Перед ней к Дэниелу обращается таксист Себастиан, беженец из Южного Судана. Он просит фотографа сделать пару кадров африканских хористов из городской общины. Но позже выясняется истинный мотив: дело в том, что на одном из фото, сделанных Дэниелом, запечатлена родная деревня Себастиана, где погибли его близкие много лет назад. Таксист умоляет не выставлять работу, ведь теперь у героя началась новая жизнь и появилась семья, не знающая о трагедии.

9. Любовь между строк (2019)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 6,5 Героиня фильма по имени Эми — замужняя домохозяйка. Как-то раз она допускает ошибку в адресе электронной почты и отправляет письмо незнакомцу по имени Лео. После этой случайности привычный ритм жизни меняется и виртуальные приятели начинают испытывать друг к другу чувства.

10. Жесткое прошлое (2019)

Рейтинг IMDb — 6 Однажды судьба сводит молодого фермера и девушку, живущую в резервации. Как-то раз героиня таинственным образом исчезает, и мужчина тут же бросается на поиски, в ходе которых он выяснит множество неожиданных подробностей о жизни в регионе. Он решает во что бы то ни стало спасти свою новую знакомую.

11. Присутствие великолепия (2012)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,6 Молодой человек по имени Пьетро мечтает об актерской карьере. Он решает переехать в Рим, где почти сразу находит жилье — просторное и подозрительно дешевое. Очень скоро в квартире начинают происходить странные вещи. Однажды герой начинает видеть призраков, и после этой встречи его жизнь уже никогда не станет прежней.

12. Наше время (2018)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,9 Центральный персонаж картины — поэт Хуан. Вместе с супругой Эстер он переехал на небольшое ранчо. Там Эстер знакомится с интересным мужчиной, и у них завязывается роман. Уязвленный ревностью мужчина, который до этого предоставлял благоверной полную свободу, не знает, как пережить случившееся.

13. Три лица (2018)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 7 Известная кинозвезда Бенхаз получает видеозапись от девушки, которая живет в деревне. В нем она рассказывает о конфликте с семьей, запрещающей ей осуществить свою мечту и стать актрисой. Вместе со знакомым режиссером героиня отправляется в глубинку. Теперь им придется потрудиться, чтобы наладить отношения со своенравными родственниками.

14. Хеппи-энд (2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,7 Под одной крышей собирается довольно странная семья. Кто-то страдает деменцией, кто-то неврозами из-за упорной работы, кто-то просто не может взять себя в руки. И в этой компании оказывается 12-летняя Эва — дочка от предыдущего брака одного из присутствующих. Удастся ли ей найти общий язык с этими непростыми людьми?

15. Ловушка разума (2019)

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 6,1 Юрист по имени Фрэнк работает в страховой компании. Ему наскучила рутина, а единственная радость в его жизни — мысли о предстоящем повышении. Накануне совета директоров Джефф, друг Фрэнка, приглашает его на вечеринку. Там герой встречает загадочного незнакомца, который изменит его жизнь навсегда, стерев грань между реальностью и вымыслом.