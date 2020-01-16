15 британских актеров, которые точно знают, как заставить наши сердца биться чаще

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Ирландские, шотландские, английские актеры десятилетиями сводят с ума женщин всех возрастов. Тут и харизматичный Джерард Батлер, и таинственный Лиам Нисон, и обаятельный Джеймс Макэвой, а также многие другие, кого мы по вашим просьбам добавили в нашу новую статью.

Мы в AdMe.ru, кажется, упомянули уже всех, но кто-то случайно мог остаться за бортом, так что пишите в комментариях про своих любимчиков.

Джерард Батлер

Где можно увидеть: «Законопослушный гражданин», «Призрак оперы», «Рок-н-рольщик», «300 спартанцев» и др.

Эд Вествик

Где можно увидеть: «Сплетница», «Ромео и Джульетта», «Дитя человеческое» и др.

Николас Холт

Где можно увидеть: «Толкин», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Обитатели холмов», «Тепло наших тел» и др.

Джейсон Стейтем

Где можно увидеть: «Карты, деньги, два ствола», «Ограбление по-итальянски», «Перевозчик», «Форсаж», «Мег: Монстр глубины» и др.

Юэн Макгрегор

Где можно увидеть: «На игле», «Крупная рыба», «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов», «Фарго» и др.

Люк Эванс

Где можно увидеть: «Дракула» (2014), «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Высотка», «Красавица и чудовище» и др.

Джеймс Макэвой

Где можно увидеть: «Джейн Остин», «Искупление», «...А в душе я танцую», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Сплит» и др.

Джонни Ли Миллер

Где можно увидеть: «На игле», «Охотники за разумом», «Эмма», «Элементарно» и др.

Ричард Мэдден

Где можно увидеть: «Золушка», «Рокетмен», «Игра престолов», «Электрические сны Филипа К. Дика» и др.

Марк Стронг

Где можно увидеть: «Звездная пыль», «Опасная игра Слоун», «Kingsman: Секретная служба», «Шазам!» и др.

Лиам Нисон

Где можно увидеть: «Список Шиндлера», «Реальная любовь», «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза», «Отверженные», «Если наступит завтра» и др.

Киллиан Мерфи

Где можно увидеть: «Бэтмен: Начало», «Завтрак на Плутоне», «Сломленные», «28 дней спустя», «Острые козырьки» и др.

Тим Рот

Где можно увидеть: «Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка», «Твин Пикс», «Обмани меня», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и др.

Том Холланд

Где можно увидеть: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Невозможное» и др.

Майкл Фассбендер