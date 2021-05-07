15+ актрис, которые отыграли свои роли, будучи в положении, но зрителям это даже невдомек

Порой, смотря фильмы, мы даже не догадываемся о том, что какая-то из актрис находится в интересном положении. Как, например, Кэтрин Зета-Джонс, лихо отплясывавшая в мюзикле «Чикаго» в первые месяцы своей беременности, или же Зоуи Дешанель, которую режиссеры «Новенькой» решили посадить за скамью присяжных, чтобы зрители ни о чем не догадались.

Мы в AdMe.ru даже не могли предположить, что Наоми Уоттс, сыгравшая беременную в ленте «Мать и дитя», на самом деле находилась в этом состоянии, так же как и Оливия Колман в «Ночном администраторе».

Кэтрин Зета-Джонс («Чикаго»)

Когда начались съемки мюзикла, Кэтрин была на первых месяцах беременности. Такой срок скрыть легче всего, но не в фильме, где актрисе приходилось носить облегающую одежду. В части сцен, где девушку должны были снимать со спины, ее заменял двойник. Однако во всех остальных танцевальных эпизодах участвовала сама Кэтрин.

Эмили Блант («Грань будущего»)

Эмили Блант тщательно скрывала свое положение во время работы в «Грани будущего», а впервые призналась об этом в одном телешоу. Скорее всего, именно по этой причине исполнять сложные трюки она просила каскадера-двойника. К слову сказать, в некоторых сценах Эмили приходилось появляться в почти 40-килограммовом экзокостюме.

Эмили Дешанель («Кости»)

В 7-м сезоне сериала был неожиданный для многих фанатов поворот — главная героиня оказалась беременной. Конечно, такой необычный сюжетный ход включили не просто так. Эмили Дешанель и вне съемочной площадки ждала ребенка. Однако в таком состоянии она проходила всего первую половину сезона, после чего родила. Дальнейшие эпизоды снимались уже с фальшивым животом.

Зоуи Дешанель («Новенькая»)

Когда Зоуи Дешанель забеременела во время съемок сериала «Новенькая», создатели решили посадить героиню за скамью присяжных. Так как дело было сложное, а присяжных в случае таких тяжелых разбирательств часто изолируют, это позволило объяснить долгое отсутствие актрисы и тем самым скрыть ее растущий живот. Когда же Зоуи пришлось уйти в декретный отпуск, была введена новая героиня.

Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

Хелена узнала о том, что ждет ребенка, во время работы в «Гарри Поттере и Принце-полукровке», это совершенно не вписывалось в сюжетную линию ее персонажа. Именно поэтому ее героиню можно увидеть в свободных костюмах и часто прячущуюся за мебелью.

Айла Фишер («Руки-ноги за любовь»)

В самом начале съемочного процесса фильма «Руки-ноги за любовь» Айла была уже на 3-м месяце беременности, однако она решила скрыть этот факт от всех. «Это было трудно <...>, я боялась, что не втиснусь в одежду, — признается девушка. — Я притворялась, что на мне корсет, но на самом деле не носила его». Актрисе удавалось скрывать свою тайну настолько успешно, что никто из ее коллег до последнего момента не знал о ее интересном положении.

Клэр Дэйнс («Родина»)

Для Клэр сериал «Родина» стал по-настоящему семейным делом. Она не только занята в нем вместе со своим мужем, но и выносила двух детей во время съемок. С первым ребенком она снималась во 2-м сезоне (находясь на 7-м месяце беременности), со вторым ребенком она играла в «Родине» 5 лет спустя, находясь на 1-м и 2-м триместре.

Анджела Кинси («Офис»)

Некоторые зрители даже не подозревают, почему большую часть времени Анджела в 13-й серии 4-го сезона сидела за столом, прикрывалась сумками или букетами. А все потому, что ей нужно было скрыть свой живот, ведь она была на большом сроке, а включить ее беременность в сюжет никак не могли. Как-то она поделилась подробностями того эпизода: «Я никогда не забуду сцену, в которой мы должны были есть. Моя дочь пиналась как сумасшедшая. Я схватила под столом руку Эда и положила на живот. Он повернулся ко мне, округлил глаза, потому что чувствовал пинки, и сказал: „О мой бог!“»

Мэнди Мур («Это мы»)

Мэнди Мур забеременела прямо перед началом 5-го сезона, однако это событие не внесло кардинальных изменений в сюжет. Актриса играет одну и ту же героиню, но в разных временных отрезках. Создатели решили уделить больше внимания молодости героини, когда она была в положении. Благодаря этому Мэнди не приходилось скрывать живот большую часть 5-го сезона. Однако в моментах, когда она играла повзрослевшую героиню, которая ну никак не могла носить под сердцем ребенка, эту часть тела прятали за свободной одеждой.

Келли Разерфорд («Сплетница»)

Актриса «Сплетницы» Келли Разерфорд вынашивала ребенка во время съемок во 2-м сезоне. Ее живот прикрывали пальто, объемными шарфами и сумками.

Керри Вашингтон («Скандал»)

Керри играла политического деятеля в сериале «Скандал», и ее беременность никак не вязалась с историей героини. Как и большинство женщин в такой ситуации, актриса пряталась за массивными сумками или свободной одеждой. Однако ей приходилось придерживаться строгого дресс-кода, свойственного политической персоне. Актриса признавалась, что играть в таком состоянии было довольно-таки сложно.

Аланна Мастерсон («Ходячие мертвецы»)

Большую часть 6-го сезона актриса снималась беременной. Это было не очень легко, ведь ей по сюжету приходилось сражаться с зомби и спасать своих друзей от опасности. Аланна Мастерсон признавалась, что для сокрытия беременности использовали свободную одежду и различные объекты, за которые она прятала выдающую ее часть тела: деревянные барьеры, спинки стульев и т. д.

Энн Хэтэуэй («Моя девушка — монстр»)

Съемки фильма «Моя девушка — монстр» начались после прохождения актрисой 1-го триместра беременности. Узнав о том, что она ждет ребенка, актриса позвонила режиссеру и сказала об этом. Он был очень рад, а спустя 5 минут спросил ее, сможет ли она сниматься. Энн ответила, что если он не передумает делать фильм, то она определенно примет в нем участие. Как признавался один из партнеров актрисы по съемочной площадке, не выдать себя девушке помогла «сила свитеров».

Кейт Бланшетт («Шарлотта Грей»)

Снималась беременной и Кейт Бланшетт в «Шарлотте Грей», однако ни партнеры по фильму, ни режиссер не знали об этом. В одном из своих интервью она говорила, что сниматься было довольно-таки сложно как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

Наоми Уоттс («Мать и дитя»)

По сюжету Наоми Уоттс в фильме «Мать и дитя» играет беременную, и так было не только в фильме, но и в жизни. В ленте ей досталась главная роль, однако в общей сложности на площадке актриса провела всего лишь 8 дней.

Оливия Колман («Ночной администратор»)

Во время занятости в «Ночном администраторе» Оливия Колман находилась на 5-м месяце. Сама она узнала о своем положении, когда ее уже утвердили на роль. Актриса признавалась, что очень переживала о том, как преподнести эту информацию на первой встрече с режиссером. Однако все прошло гладко и беременность Колман даже вписали в сценарий.