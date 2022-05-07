15+ актерских дуэтов, которые с годами не теряют ни капли красоты и обаяния

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Многие из нас буквально прилипали к экранам, когда по телевизору показывали «Титаник», ходили в кино следить за приключениями героев саги «Властелин колец» и пытались повторить танец Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива». Вот только в какой-то момент понимаешь, что все эти фильмы были сняты, мягко говоря, не вчера и актеры, сыгравшие в них, уже прибавили десяток-другой лет.

Впрочем, мы в AdMe.ru искренне считаем, что с годами эти знаменитости стали еще привлекательнее и раскрыли все грани своего таланта.

Джордж Клуни и Джулия Робертс в 2001 году и через 15 лет

Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон в 2000 и 2019 годах

Стив Бушеми и Адам Сэндлер в 1994 и 2014 годах

Лиза Кудроу и Мира Сорвино в 1997 и 2022 годах

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в 1998 и 2016 годах

Мерил Стрип и Гленн Клоуз в 1993 и 2014 годах

Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стейтем в 2010 и 2018 годах

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 1999 году и 20 лет спустя

Ума Турман и Джон Траволта в 1994 и 2014 годах

Гэри Олдмен и Дэниэл Рэдклифф в 2007 году и спустя 15 лет

Сальма Хайек и Антонио Бандерас в 1995 году и через 25 лет

Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен в 2000 и 2020 годах

Вайнона Райдер и Киану Ривз в 1992 и 2018 годах

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в 2004 году и 10 лет спустя

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер: 1998 vs 2021

Доминик Монаган и Билли Бойд в 2001 и 2019 годах