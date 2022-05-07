15+ актерских дуэтов, которые с годами не теряют ни капли красоты и обаяния
Многие из нас буквально прилипали к экранам, когда по телевизору показывали «Титаник», ходили в кино следить за приключениями героев саги «Властелин колец» и пытались повторить танец Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива». Вот только в какой-то момент понимаешь, что все эти фильмы были сняты, мягко говоря, не вчера и актеры, сыгравшие в них, уже прибавили десяток-другой лет.
Впрочем, мы в AdMe.ru искренне считаем, что с годами эти знаменитости стали еще привлекательнее и раскрыли все грани своего таланта.
Джордж Клуни и Джулия Робертс в 2001 году и через 15 лет
Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон в 2000 и 2019 годах
Стив Бушеми и Адам Сэндлер в 1994 и 2014 годах
Лиза Кудроу и Мира Сорвино в 1997 и 2022 годах
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в 1998 и 2016 годах
Мерил Стрип и Гленн Клоуз в 1993 и 2014 годах
Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стейтем в 2010 и 2018 годах
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 1999 году и 20 лет спустя
Ума Турман и Джон Траволта в 1994 и 2014 годах
Гэри Олдмен и Дэниэл Рэдклифф в 2007 году и спустя 15 лет
Сальма Хайек и Антонио Бандерас в 1995 году и через 25 лет
Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен в 2000 и 2020 годах
Вайнона Райдер и Киану Ривз в 1992 и 2018 годах
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в 2004 году и 10 лет спустя
Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер: 1998 vs 2021
Доминик Монаган и Билли Бойд в 2001 и 2019 годах
Как вы считаете, какой из этих дуэтов с годами стал только краше?
Поделиться этой статьёй