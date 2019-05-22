15 актеров первой величины, которых мало кто видел молодыми

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Голливуд полнится историями вундеркиндов, с детства блистающих на экранах и к подростковому возрасту уже превратившихся в звезд, зарабатывающих баснословные гонорары. Но есть и те, кому удалось добиться славы или сыграть свою главную роль только в зрелом возрасте. От этого у многих зрителей создается впечатление, будто они всегда были такими взрослыми.