15 актеров первой величины, которых мало кто видел молодыми
Голливуд полнится историями вундеркиндов, с детства блистающих на экранах и к подростковому возрасту уже превратившихся в звезд, зарабатывающих баснословные гонорары. Но есть и те, кому удалось добиться славы или сыграть свою главную роль только в зрелом возрасте. От этого у многих зрителей создается впечатление, будто они всегда были такими взрослыми.
AdMe.ru прошерстил интернет и нашел 15 актеров, лица которых знакомы каждому, а вот как они выглядели в молодости — загадка для многих.
Лесли Нильсен, (1926–2010)
Фиона Шоу, 60 лет
Кристофер Уокен, 76 лет
Луи де Фюнес (1914–1983)
Ширли Маклэйн, 85 лет
Стив Мартин, 73 года
Гленн Клоуз, 72 года
Лин Шэй, 75 лет
Стивен Фрай, 61 год
Сигурни Уивер, 69 лет
Кэти Бэйтс, 70 лет
Дэвид Брэдли, 77 лет
Хелен Миррен, 73 года
Роуэн Аткинсон, 64 года
Вупи Голдберг, 63 года
Кто из этих актеров, на ваш взгляд, ни капельки не изменился?
Фото на превью FansdeFunes / Twitter, East News