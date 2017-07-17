15 актеров нашей юности, которых сегодня трудно узнать

Когда много лет подряд смотришь культовый сериал, складывается ощущение, что его герои никогда не изменятся и останутся в любимом образе навсегда. Герои действительно остаются, а вот актеры взрослеют.

AdMe.ru решил сравнить, как сильно изменились актеры лучших сериалов нашей молодости.

Том Селлек — Магнум, «Частный детектив Магнум»

Том Уэллинг — Кларк Кент, «Тайны Смолвиля»

Эллисон Мэк — Хлоя Салливан, «Тайны Смолвиля»

Майкл Розенбаум — Лекс Лютор, «Тайны Смолвиля»

Кристин Кройк — Лана Лэнг, «Тайны Смолвиля»

Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»

Как изменились остальные актеры «Чудес науки», смотрите тут.

Миа Талерико — Чарли, «Держись, Чарли!»

Мэгги Уилер — Дженис, «Друзья»

Как изменились остальные «Друзья», смотрите тут.

Нейт Ричерт — Харви, «Сабрина — маленькая ведьма»

Как изменилась сама Сабрина, смотрите здесь.

Дрю Фуллер — Крис, «Зачарованные»

Как изменились остальные актеры сериала «Зачарованные», смотрите тут.

Ангус Т. Джонс — Джейк, «Два с половиной человека»

Камила Бордонаба — Марисса, «Мятежный дух»

Бенхамин Рохас — Пабло, «Мятежный дух»

Луисана Лопилато — Миа, «Мятежный дух»

Тобиас Моретти — Рихард Мозер, «Комиссар Рекс»

Фото на превью Tollin, facebook

30 На склад!
23 Комментарии

Рекомендуется всем землянам

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!