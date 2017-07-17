15 актеров нашей юности, которых сегодня трудно узнать
Когда много лет подряд смотришь культовый сериал, складывается ощущение, что его герои никогда не изменятся и останутся в любимом образе навсегда. Герои действительно остаются, а вот актеры взрослеют.
AdMe.ru решил сравнить, как сильно изменились актеры лучших сериалов нашей молодости.
Том Селлек — Магнум, «Частный детектив Магнум»
Том Уэллинг — Кларк Кент, «Тайны Смолвиля»
Эллисон Мэк — Хлоя Салливан, «Тайны Смолвиля»
Майкл Розенбаум — Лекс Лютор, «Тайны Смолвиля»
Кристин Кройк — Лана Лэнг, «Тайны Смолвиля»
Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»
Как изменились остальные актеры «Чудес науки», смотрите тут.
Миа Талерико — Чарли, «Держись, Чарли!»
Мэгги Уилер — Дженис, «Друзья»
Как изменились остальные «Друзья», смотрите тут.
Нейт Ричерт — Харви, «Сабрина — маленькая ведьма»
Как изменилась сама Сабрина, смотрите здесь.
Дрю Фуллер — Крис, «Зачарованные»
Как изменились остальные актеры сериала «Зачарованные», смотрите тут.
Ангус Т. Джонс — Джейк, «Два с половиной человека»
Камила Бордонаба — Марисса, «Мятежный дух»
Бенхамин Рохас — Пабло, «Мятежный дух»
Луисана Лопилато — Миа, «Мятежный дух»